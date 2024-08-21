СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО

СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши

Tекст: Денис Тельманов

По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».

Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.



«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.

В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.

Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.