В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.6 комментариев
СВР: В подготовке атаки ВСУ на Курскую область участвовали спецслужбы стран НАТО
СВР: Атака ВСУ на Курскую область готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши
Служба внешней разведки (СВР) России располагает данными об участии стран НАТО в подготовке и проведении атаки ВСУ на приграничные районы Курской области. Об этом сообщили в пресс-бюро СВР.
По информации разведки, операция готовилась при участии спецслужб США, Великобритании и Польши, передают «Известия».
Отмечается, что украинские подразделения, задействованные в атаке, прошли боевое слаживание в учебных центрах в Великобритании и Германии.
«Военные советники из натовских государств оказывают помощь в управлении вторгшимися на территорию России частями ВСУ, использовании украинцами западных образцов ВВТ. Страны альянса также передают украинским военным данные спутниковой разведки о дислокации российских войск в районе операции», – рассказали в СВР.
В Вашингтоне утверждают, что США не имеют отношения к произошедшему. Однако в Пентагоне заявили, что действия Киева на российской территории не нарушают правила, по которым Вашингтон оказывает поддержку Украине.
Ранее сообщалось, что в МИД России заявили дипломату США об участии американской ЧВК на стороне ВСУ при вторжении в Курскую область.