Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.13 комментариев
Генерал Древаль умер в Москве
На 69-м году жизни в столице скончался отставной генерал-майор Дмитрий Древаль, согласно предварительным данным, причиной смерти стала сердечная недостаточность, сообщил источник в медицинских службах.
Древаль скончался 20 августа, он умер в квартире на улице Академика Анохина, сообщил собеседник ТАСС.
Согласно предварительным данным, причиной смерти стала острая сердечная недостаточность.
Генерал почувствовал недомогание, ему вызвали скорую, но прибывшие врачи не смогли его спасти.
Древаль некоторое время занимал должность заместителя руководителя тылового обеспечения ВС России, неоднократно бывал в зонах боевых действий.