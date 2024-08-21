Три миллиона человек из Европы и США переедут в Россию насовсем? Такое будущее стало заметно ближе. «По моим подсчетам, не меньше одного миллиона человек из США готовы переехать к вам», – это говорит Чарльз Баусман, американский журналист, принявший православие.0 комментариев
Генпрокурор заявил, что в России деприватизации нет
Генпрокурор Краснов заявил, что в России деприватизации нет
Генеральный прокурор Игорь Краснов в интервью журналисту Сергею Минаеву заявил, что в России нет процесса деприватизации.
По его словам, никакой деприватизации не существует, в казну возвращаются незаконно утраченные государством активы, передает ТАСС.
Краснов добавил, что управлявшие производствами люди не вкладывали деньги в развитие, выводя за рубеж полученные доходы.
«Они работали не на нашу страну», – заявил Краснов.
Ранее Краснов сообщил, что за 2023 и 2024 годы прокуроры добились возвращения в государственную собственность 15 стратегических предприятий ВПК, ранее незаконно приватизированных.
Напомним, в марте президент России Владимир Путин заявил, что Россия не намерена устраивать массовый перевод предприятий в государственную собственность, о деприватизации и огосударствлении экономики «не может быть и речи».