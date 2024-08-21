Число пострадавших при пожаре из-за БПЛА в Ростовской области выросло до 42 человек

Число пострадавших при пожаре из-за падения обломков БПЛА в Пролетарске Ростовской области возросло

По последним данным, пострадали 42 человека, 15 из них госпитализированы, приводит данные медиков ТАСС. Пятеро находятся в реанимации, 27 человек – на амбулаторном лечении.

Напомним, утром 18 августа топливо загорелось на складах в результате падения обломков БПЛА в Ростовской области. Причем тушение приходилось приостанавливать из-за повторной атаки БПЛА.

Накануне глава администрации Пролетарского района Валерий Горнич сообщил, что площадь пожара в Пролетарске Ростовской области, где из-за падения обломков беспилотника загорелось дизельное топливо на промышленных складах, составляет 10 тыс. кв. метров.

Жители Пролетарска массово покинули дома из-за взрывов на нефтебазе.