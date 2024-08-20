В широком этическом смысле запрет на Украине Русской православной церкви – это вызов всем. России, русским, православным, сторонникам традиционных ценностей. В узкополитическом – вызов демократии и любым возможным процессам и проектам урегулирования.3 комментария
Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области
Смирнов: Система ПВО сбила две ракеты и два беспилотника ВСУ в Курской области
Российские средства противовоздушной обороны уничтожили над Курской областью две украинские ракеты и два беспилотника самолетного типа.
Об этом в своем Telegram-канале сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.
«Две украинские ракеты и два БПЛА самолетного типа были сбиты вечером нашими бойцами ПВО в небе над Курской областью. Благодарю наших защитников!» – написал руководитель региона.
Накануне в Минобороны сообщили об уничтожении украинского БПЛА над Курской областью.