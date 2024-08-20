После 2014 года ФИФА и УЕФА хором заявили, что крымский футбол будет жить в режиме изоляции. РФС взял под козырек и сказал «есть, сэр», потому что не хотел получить санкции и отстранение всего российского футбола от международных соревнований. А сейчас-то чего бояться?0 комментариев
Глава Международного общественного трибунала назвал действия ВСУ в Курской области преступлением против человечности
Правозащитник Григорьев: Неонацисты ВСУ понесут наказание за преступления против жителей Курской области
Действия ВСУ в Курской области, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. Виновные понесут свое наказание, сказал газете ВЗГЛЯД правозащитник Максим Григорьев. Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что ВСУ в упор расстреливали мирных жителей Курской области.
«Из Курской области поступает информация о том, что украинские военные совершали преступления против гражданского населения. Мы подтверждаем эти сведения», – сказал Максим Григорьев, председатель Международного общественного трибунала по преступлениям украинских неонацистов и их пособников.
Он напомнил, что подобной тактики, когда ВСУ атакуют мирных жителей или прикрываются ими, противник придерживается «даже не с 2022 года, а с 2014-го». «С начала СВО мы опросили сотни людей. Международный общественный трибунал по преступлениям украинских неонацистов, который я возглавляю, системно фиксирует военные преступления различных подразделений украинской армии», – уточнил собеседник.
«Действия противника, согласно международному гуманитарному праву, расцениваются как преступление против человечности. Зверства украинских боевиков не имеют срока давности. И конечно, виновные будут преследоваться и понесут свое наказание», – заключил Григорьев.
Ранее командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов сообщил, что получил много фотографий с мирными жителями в Курской области, которые были расстреляны ВСУ в упор. Об этом он рассказал на видео, опубликованном в его Telegram-канале. «На фотографиях отчетливо видно, что мирные граждане были хладнокровно расстреляны… Это не просто военные преступления, это геноцид», – подчеркнул он.
Напомним, 6 августа ВСУ атаковали границу России на территории Курской области. 9 августа обстановка в области была отнесена к чрезвычайной ситуации федерального характера, а 10-го в регионе объявили режим контртеррористической операции.
Президент России Владимир Путин, комментируя ситуацию в Курской области, заявлял, что украинское руководство предприняло очередную масштабную провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям.
Глава государства призвал ФСБ и Росгвардию обеспечить эффективную борьбу с ДРГ противника. «Главная задача стоит, безусловно, перед министерством обороны: выдавить, выбить противника с наших территорий и совместно с Пограничной службой обеспечить надежное прикрытие госграницы», – подчеркнул он.