Большой обмен показывает, что понятия «свой» и «чужой» определяются не паспортом. С легкой душой мы отдаем на Запад людей, которые использовали российский паспорт для борьбы с Россией. И отдадим еще, если речь идет о спасении тех, кто для нас по-настоящему свой.9 комментариев
Суббоеприпасы разбросало в спальном районе Севастополя после атаки ВСУ
Развожаев: Суббоеприпасы разбросало в спальном районе Севастополя после атаки ВСУ
Большое количество суббоеприпасов упало в зеленой зоне в крупном спальном районе Севастополя после ночной атаки на город со стороны Украины, сообщил губернатор Михаил Развожаев.
Суббоеприпасы были обнаружены в траве и кустах в ходе обследования территории в районе падения сбитой ракеты ATACMS на проспекте Генерала Острякова, сообщил Развожаев в своем Telegram-канале.
«Все суббоеприпасы помечены, но их уборка займет больше времени», – написал он.
Фрагменты сбитой ракеты и суббоеприпасы планируется уничтожить на месте, а часть снаряда на другой улице города вывезли на полигон для утилизации, добавил Развожаев.
Ранее сообщалось, что фугас ракеты ATACMS упал на крышу дома в Севастополе.