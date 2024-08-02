Песков раскрыл детали переговоров по обмену заключенными России и США

Песков: Переговоры по обмену заключенными велись между ФСБ и ЦРУ

Tекст: Вера Басилая

Песков отметил, что линия ФСБ – ЦРУ была главной, по которой достигалась договоренность, работа требовала составления очень сложных цепочек и вовлеченности целого ряда стран,

Он также пояснил, почему Путин посчитал необходимым лично встретить обменянных россиян, а сама церемония была обставлена со всеми почестями.

«Это дань тем людям, которые служат своей стране и которые после очень сложных испытаний, благодаря очень напряженной работе многих людей получили возможность вернуться на свою родину», – цитирует ТАСС Пескова.

По его словам, работа по освобождению находящихся в заключении за рубежом россиян продолжится, в том числе тех, кто пребывает в тюрьмах США. При этом Песков оставил без комментариев вопрос о том, велись ли переговоры по обмену журналиста Ивана Сафронова и социолога Бориса Кагарлицкого* (признан в России иноагентом), отметив, что внутренняя кухня этих договоренностей не должна быть публичной.

Ранее Politico писала, что якобы план по обмену американцев, отбывавших срок в России, готовил Джо Байден. И советник по нацбезопасности президента США Джейк Салливан.

Газета ВЗГЛЯД писала, что значит обмен заключенными между Россией и США.