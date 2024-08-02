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Истребители Су-35С пролетели над Черным морем
Над нейтральными водами Черного моря истребители Су-35С ВКС России провели патрулирование, чтобы не допустить нарушения границы иностранных дронов и воздушных судов, сообщило Минобороны России.
Патрулирование проводилось по плану, в зоне ответственности группировки войск «Юг», целью полета являлось недопущение нарушения российской границы иностранными воздушными судами и дронами, указало ведомство, передает ТАСС.
В конце июля истребители ВКС России перехватили два американских B-52 над Баренцевым морем.