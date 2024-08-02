Истребители Су-35С пролетели над Черным морем

Итальянская боксерша снялась с боя против алжирского трансгендера

Итальянка снялась с боя против провалившей гендерный тест боксерши

Tекст: Дарья Григоренко

Как пишет Sport Mediaset, Карини была вынуждена отказаться от продолжения боя уже на первой минуте после того, как получила сильный удар в нос. Итальянская спортсменка выразила сожаление по поводу преждевременного завершения выступления, однако отметила, что боль была настолько сильной, что она не могла продолжать. После завершения поединка Анджела Карини не смогла сдержать слез, передает ТАСС.

Премьер-министр Италии Джорджа Мелони в комментарии ANSA осудила участие в Олимпиаде Хелиф, которая ранее провалила гендерный тест, заявив, что участие трансгендеров создает неравные условия для других спортсменок.

Ранее сообщалось, что алжирский и тайваньский боксеры Иман Хелиф и Линь Юйтин, не прошедшие гендерное тестирование на ЧМ 2023 года в Нью-Дели, допущены к женским соревнованиям на Олимпиаде в Париже. Во вторник МОК одобрил участие обоих атлетов на Олимпиаде во Франции, сообщает Agence France Presse. Представитель МОК Марк Адамс заявил, что «в данном случае установлено, что они женщины».