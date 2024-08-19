Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.6 комментариев
Россия заявила Турции о невозможности вести сейчас переговоры с Киевом
Замглавы МИД России Галузин заявил послу Турции о невозможности переговоров с Киевом из-за ситуации в Курской области
Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем заявил о невозможности вести переговоры с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования, учитывая вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил МИД России.
Галузин принял Бильгича по его просьбе. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Москва осудила «варварскую террористическую вылазку вооруженных формирований нацистского киевского режима» в Курскую область, сообщается на сайте МИД России.
Как указал Галузин, в нынешних условиях не может идти речи о навязываемых Западом переговорах по «энергетической и продовольственной безопасности» и «гуманитарным аспектам» ситуации на Украине. В связи с этим Россия подчеркнула неприемлемость «бюргенштокского процесса», который направлен на создание антироссийской коалиции с целью выдвинуть Москве ультиматум, основанный на «заведомо непроходной и обанкротившейся «формуле Зеленского».
Россия выступает против «дальнейшей накачки Украины западным оружием, а также призывает Турцию отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада». При этом стороны подтвердили готовность к «дальнейшему развитию конструктивных отношений между Россией и Турцией».
Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.
В июне первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в швейцарском Бюргенштоке, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.