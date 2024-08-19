Замглавы МИД России Галузин заявил послу Турции о невозможности переговоров с Киевом из-за ситуации в Курской области

Tекст: Антон Антонов

Галузин принял Бильгича по его просьбе. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Москва осудила «варварскую террористическую вылазку вооруженных формирований нацистского киевского режима» в Курскую область, сообщается на сайте МИД России.

Как указал Галузин, в нынешних условиях не может идти речи о навязываемых Западом переговорах по «энергетической и продовольственной безопасности» и «гуманитарным аспектам» ситуации на Украине. В связи с этим Россия подчеркнула неприемлемость «бюргенштокского процесса», который направлен на создание антироссийской коалиции с целью выдвинуть Москве ультиматум, основанный на «заведомо непроходной и обанкротившейся «формуле Зеленского».

Россия выступает против «дальнейшей накачки Украины западным оружием, а также призывает Турцию отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада». При этом стороны подтвердили готовность к «дальнейшему развитию конструктивных отношений между Россией и Турцией».

Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

В июне первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в швейцарском Бюргенштоке, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

