  • Новость часаРогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
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    Василий Авченко Василий Авченко Как Камчатка отбивалась от англичан и французов

    Крымская война 1853-1856 годов шла не только в Крыму. Боевые действия велись на Балтийском, Белом, Баренцевом морях. Ряд историков называют эту войну «нулевой мировой». Один из самых впечатляющих эпизодов Крымской войны произошел 170 лет назад на Дальнем Востоке. Русской Камчатке тогда пришлось отбиваться от англичан и французов.

    6 комментариев
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Украинский случай далек от стандартов отношений между государствами

    В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.

    8 комментариев
    Архиепископ Савва Архиепископ Савва Открытый русский космос вместо Евразии

    Никак не отрицая многосложность истоков Русской цивилизации, творчески переработавшей множество влияний, следует всячески избегать терминов и концепций, предполагающих вторичность нашей цивилизации.

    12 комментариев
    19 августа 2024, 22:46 • Новости дня

    Россия заявила Турции о невозможности вести сейчас переговоры с Киевом

    Замглавы МИД России Галузин заявил послу Турции о невозможности переговоров с Киевом из-за ситуации в Курской области

    Tекст: Антон Антонов

    Замглавы МИД России Михаил Галузин на встрече с послом Турции в Москве Танжу Бильгичем заявил о невозможности вести переговоры с Киевом относительно перспектив политико-дипломатического урегулирования, учитывая вторжение вооруженных сил Украины в Курскую область, сообщил МИД России.

    Галузин принял Бильгича по его просьбе. Стороны обсудили ситуацию вокруг Украины. Москва осудила «варварскую террористическую вылазку вооруженных формирований нацистского киевского режима» в Курскую область, сообщается на сайте МИД России.

    Как указал Галузин, в нынешних условиях не может идти речи о навязываемых Западом переговорах по «энергетической и продовольственной безопасности» и «гуманитарным аспектам» ситуации на Украине. В связи с этим Россия подчеркнула неприемлемость «бюргенштокского процесса», который направлен на создание антироссийской коалиции с целью выдвинуть Москве ультиматум, основанный на «заведомо непроходной и обанкротившейся «формуле Зеленского».

    Россия выступает против «дальнейшей накачки Украины западным оружием, а также призывает Турцию отказаться от участия в подобной деструктивной политике стран коллективного Запада». При этом стороны подтвердили готовность к «дальнейшему развитию конструктивных отношений между Россией и Турцией».

    Напомним, министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что переговоры между Москвой и Киевом невозможны после вторжения украинских войск в Курскую область.

    В июне первый так называемый мирный саммит по Украине, который проводился в швейцарском Бюргенштоке, завершился для Киева провалом. В частности, не была достигнута основная задача организаторов саммита, состоящая в том, чтобы отдалить от России Глобальный Юг.

    19 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении для попытки атаки на новом участке

    Алаудинов: ВСУ начали передислокацию на Курском направлении
    @ Александр Река/ТАСС

    Подразделения ВСУ передислоцируются на Курском направлении, чтобы попытаться атаковать на новом участке, однако российские силы ситуацию полностью контролируют, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    «Обстановка подконтрольная», – заявил Алаудинов ТАСС. Он добавил, что накануне «был очень тяжелый день, было несколько волн наката у противника», но на данный момент большая часть наступавших сил уничтожена, равно как и часть техники ВСУ. «Сегодня мы ощущаем, что противник передислоцируется, чтобы попробовать зайти с другой стороны», – пояснил он.

    В то же время Алаудинов подчеркнул, что все находится под контролем российских подразделений, которые фиксируют передвижения ВСУ и «готовы встретить противника, что бы он ни сделал».

    Накануне Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 06:37 • Новости дня
    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Глава департамента МИД Тяпкин сообщил об официальных претензиях Берлину по расследованию подрыва «Северных потоков»

    Москва предъявила Берлину претензии по расследованию подрыва «Северных потоков»
    @ Danish Defense Ministry/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Берлину со стороны Москвы официально предъявлены претензии по расследованию подрыва «Северных потоков», сообщил директор третьего европейского департамента МИД России Олег Тяпкин.

    Тяпкин отметил, что Германией в розыск объявлен один из предполагаемых исполнителей диверсии – граждан Украины. При этом немецкие СМИ пытаются убедить общественность, что указанные лица не имеют связей «с каким-либо государством», передает РИА «Новости».

    Как заявил Тяпкин, немецкое следствие, судя по всему, окажется «закрыто без выявления истинных заказчиков подрывов». По сути, сказал он, Берлин «спустит на тормозах» расследование.

    В связи с этим Москвой «поставлен вопрос о выполнении Германией и другими затронутыми странами своих обязательств», обусловленных антитеррористическими конвенциями ООН. Россия «на этот счет в двустороннем порядке официально предъявила соответствующие претензии, в том числе и Берлину».

    Москва требует провести обсуждение «в соответствии с действующими международными регламентами». Дальнейшие шаги российской стороны зависят от того, что предпримут западные государства.

    Напомним, прокуратура ФРГ выдала ордер на арест гражданина Украины, инструктора подводного плавания, обвинив его в участии в подрыве газопровода «Северный поток». Помимо него к организации преступления, как сообщается, могут быть причастны еще двое выходцев с Украины. В экспертном сообществе сомневаются, что за преступлением действительно стоят некие украинские дайверы.

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    19 августа 2024, 20:05 • Видео
    Макрону грозит импичмент

    Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

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    19 августа 2024, 02:57 • Новости дня
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    Мэр Львова заявил о «страшной цене» вторжения в Курскую область для ВСУ
    @ Markiian Lyseiko/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Украинским войскам приходится платить «страшную цену» за вторжение в Курскую область, признал мэр Львова Андрей Садовой.

    Садовой опубликовал в соцсетях фотографию похорон солдат вооруженных сил Украины и заявил, что атака на Курскую область «имеет свою страшную цену», передает РИА «Новости».

    Напомним, накануне Минобороны России сообщило, что ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных. Общие потери ВСУ с начала боевых действий на Курском направлении превысили 3,4 тыс. человек.

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    19 августа 2024, 12:55 • Новости дня
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    Военкор предположил направление атак ВСУ после ударов по мостам через Сейм
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Военкор Александр Коц проанализировал, по каким мостам через Сейм в данный момент наносят удары ВСУ и каких шагов следует ждать от противника.

    «ВСУ планирующими авиабомбами выносят мосты через Сейм в Глушковском районе. Известно об ударах в Глушкове, Званном и Карыже. Противник отрезает нам логистику довольно большой территории, граничащей с Украиной», – отметил Коц в своем Telegram-канале.

    Из этого он делает вывод, что следует ждать удара с еще одной стороны. «Угадать его несложно. Скорее всего, противник ломанется через Теткино, от которого трасса идет на Карыж. Попытка изоляции Глушковского района, кстати, вовсе не говорит о том, что ВСУ выдохлись и решили встать по реке, откусив только этот кусок до границы с Украиной», – подчеркивает он.

    По мнению Коца, ВСУ действительно забуксовали, столкнувшись с уверенными подразделениями российских войск, они «по инерции» продолжают оказывать давление, «но уже с продуктивностью даже не нулевой, а минусовой. Поэтому вполне вероятно, что будет открыто новое направление».

    Военкор полагает, что кроме Теткино «на территорию России могут вторгнуться севернее, со стороны Украинского Глухова. С прицелом на Рыльск и целью расширения плацдарма уже с этой стороны Сейма. Может быть, под это и держат пока в запасе тяжелую западную технику, которую мы на этом направлении пока не видели».

    «Что касается логистики, то вспомните тот же Волчанск, – отмечает он. – Мы рубанули все мосты, однако украинцы продолжили снабжение через понтоны».

    В понедельник стало известно, что из-за разрушения мостов через реку Сейм в Курской области людей из приграничных населенных пунктов начали эвакуировать на лодках.

    Коментарии (11)
    19 августа 2024, 10:28 • Новости дня
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    Американская The Washington Post опубликовала «репортаж из Суджи»
    @ MICHAEL REYNOLDS/EPA/ТАСС

    Сотрудники американской газеты The Washington Post опубликовали репортаж из якобы занятого ВСУ города Суджи Курской области. Журналисты утверждают, что прибыли в город с территории Украины в сопровождении ВСУ, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей». В опубликованном репортаже замалчиваются факты террора и преступлений украинских военных против жителей Курской области.

    Журналистки Шивон О'Грейди и Татьяна Бурьянова с фотографом Эдом Рамом приехали на «оккупированную ВСУ территорию России» с Украины вместе с украинскими военными, чтобы «задокументировать расширение украинского контроля и лично увидеть условия содержания мирных жителей».

    Журналисты Washington Post утверждают, что «не увидели никаких свидетельств того, что украинские военные грабили или нападали на мирных жителей». А российские гражданские лица якобы заявили американскому СМИ, «что с ними хорошо обращались и они не знают ни о каких убитых ВСУ жителях».

    Опрошенные журналистами Washington Post украинские военные заявили, что находятся на российской территории временно, чтобы власти Украины добились преимущества для переговоров с Россией.

    Ранее в понедельник стало известно, что сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице западных журналистов, об этом сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    Напомним, 17 августа стало известно, что телеканал RAI отозвал в Италию сделавших репортаж в Курской области журналистов после того, как ФСБ возбудила уголовное дело о незаконном пересечении границы в отношении итальянских корреспондентов, которые работали на территории Суджи.

    Послу Италии в России Чечилии Пиччони был заявлен протест из-за проникновения итальянских журналистов в Курскую область.

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    18 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    В МАГАТЭ опровергли украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Ульянов указал на развенчанный МАГАТЭ украинский фейк о причинах пожара на ЗАЭС

    Tекст: Антон Антонов

    Специалисты МАГАТЭ официально развенчали фейк о том, что российская сторона якобы причастна к пожару на Запорожской АЭС, сообщил постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов.

    Как отметил в Telegram Ульянов, антироссийские источники распространяют фейки о том, что пожар произошел по вине России, которая якобы «жгла автомобильные покрышки» на градирне Запорожской АЭС. Ульянов назвал эти заявления смехотворными. Он подчеркнул, что «эксперты МАГАТЭ, немедленно посетившие объект, официально развенчали этот фейк».

    Напомним, два удара украинских БПЛА серьезно повредили градирню Запорожской АЭС. Губернатор Евгений Балицкий при этом заверил, что опасности для Энергодара и Запорожской области нет.

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    19 августа 2024, 03:31 • Новости дня
    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область

    Economist объяснил украинское вторжение в Курскую область неспособностью ВСУ сдержать российское наступление в Донбассе

    Economist сообщил о грозившей Сырскому отставке до атаки ВСУ на Курскую область
    @ Ukrainian Presidentia/Pool /Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Вооруженные силы Украины атаковали Курскую область от отчаяния, вторжение вызвано неспособностью ВСУ остановить российское наступление в Донбассе, сообщили источники в украинских политических и военных кругах. Указывается, что главнокомандующему ВСУ Александру Сырскому до вторжения грозила отставка.

    Как пишет Economist, Украина хотела развести российские силы по всей линии фронта, чтобы снизить давление в Донбассе. Издание утверждает, что обсуждалась атака не только на Курскую область, но и вылазка в Брянскую область, а также комбинированный удар, передает ТАСС.

    Сырский предупредил только небольшую группу военачальников, высокопоставленных сотрудников спецслужб и украинского лидера Владимира Зеленского. Сообщается, что информация была озвучена в приватной беседе.

    По данным Economist, до вторжения Сырского могли отправить в отставку в связи с непростыми отношениями с советником главы офиса Зеленского Андреем Ермаком, но сейчас его статус укрепился.

    Economist утверждает, что на Западе не знали о планах Киева. Указывается, что прежде «Запад сорвал две операции Сырского»: «В одном случае информация утекла к российской стороне, а в другом случае было приказано отказаться (от планов)». Однако в случае с атакой ВСУ на Курскую область поставленный перед фактом Запад не стал возражать против действий ВСУ.

    Напомним, СМИ пишут, что в Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно».

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    19 августа 2024, 21:36 • Новости дня
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    Рогов: ВС России освободили поселок Нью-Йорк в ДНР
    @ Евгений Биятов/РИА Новост

    Tекст: Кристина Коваленко

    Российские войска освободили поселок Нью-Йорк в ДНР после отступления ВСУ, в данный момент проводится зачистка территории, сообщил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    «Наши бойцы выбили противника. На данный момент проходит зачистка», – передает РИА «Новости» его слова.

    По словам Рогова, 46-я отдельная аэромобильная бригада ВСУ отступила в сторону села Нелеповка. Сейчас над поселком Нью-Йорк поднят российский флаг.

    Ранее стало известно о том, что российские военные освободили Свиридоновку в ДНР.

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    18 августа 2024, 23:45 • Новости дня
    Кадыров опубликовал видео разговора Алаудинова с пленными боевиками ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал записанное командиром спецназа «Ахмат», замначальника Главного военно-политического управления Минобороны генерал-майором Апти Алаудиновым видео разговора с украинскими военным, взятыми в плен в Курской области.

    Как пояснил Кадыров в Telegram, где он опубликовал видео, «заслуга по их поимке принадлежит группе «Каштана» спецназа «Ахмат». Боевиков ВСУ «заманили с помощью рации уничтоженного нациста».

    Кадыров «тезисно» пересказал заявления украинских военных. «Их обманным путем привезли в Курскую область (ну а как же еще?); в записях телефона один из них хвалился на камеру, что «едет убивать русню»; в плену на них снизошло озарение, что воевать с Россией нет смысла», – говорится в сообщении.

    На вопрос о том, что бы пленные порекомендовали «своим товарищам, которые еще живы и находятся на той стороне», один из боевиков ВСУ посоветовал «поломать себе ногу и домой смыться».

    Напомним, Алаудинов сообщил об уничтожении большого числа солдат ВСУ на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 08:55 • Новости дня
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    ЦИПСО привлек западные СМИ для постановочной съемки российских пленных
    @ кадр из видео

    Сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице привлекли западных журналистов, сообщил источник на месте. Их целью было обвинить российских военных в «обстреле гражданского населения в Курской области».

    «В Сумскую областную больницу в субботу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Их постановочно распределили по койкам и «оказывали помощь» на камеры иностранных журналистов», – рассказал РИА «Новости» о происходившем источник. Затем пленные под принуждением призывали российских военных «не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах».

    Он подчеркнул: целью постановочных репортажей западных СМИ является попытка обвинить российскую армию в якобы нанесении ударов по собственному населению.

    Более того, от пленных требовали «слова благодарности» за «освобождение», после чего часть привлеченных к постановкам пленных из больницы увезли.

    При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    Ранее подполковник ЛНР в отставке Андрей Марочко сообщил, что Киев перебрасывает медиков и волонтеров из Харьковской области под Сумы из-за больших потерь на Курском направлении.

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    19 августа 2024, 00:50 • Новости дня
    Forbes указал на увеличившиеся в Курской области потери военной техники ВСУ

    Forbes заявил о потерях украинскими войсками военной техники в Курской области «почти в два раза быстрее, чем обычно»

    Tекст: Антон Антонов

    В Курской области вооруженные силы Украины теряют военную технику «почти в два раза быстрее, чем обычно», пишет Forbes.

    Обозреватель Дэвид Экс отметил, что потерю техники, в том числе «гусеничных боевых бронемашин и колесных транспортеров», ВСУ «ощущают особенно остро». ВСУ теряют технику в результате ударов БПЛА, артобстрелов и засад, которые устраивают российские войска. По мнению Экса, в ходе боев в Курской области потери украинскими войсками военной техники могут еще возрасти, передает РИА «Новости» со ссылкой на Forbes.

    Напомним, ВСУ в Курской области за сутки потеряли более 300 военных и 27 единиц бронетехники. Американские эксперты выразили обеспокоенность значительными потерями ВСУ в ходе наступления на Курскую область.

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    19 августа 2024, 15:53 • Новости дня
    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области

    Захарова: Цель проникших в Курскую область западных репортеров – скрыть преступления ВСУ против гражданского населения

    Захарова назвала цели западного «информационного десанта» в Курской области
    @ Пресс-служба МИД РФ/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Репортажи западных СМИ из Курской области преследуют целый ряд целей, среди которых выгораживание преступлений Киева, манипуляция общественным мнением и создание необходимого фона для дальнейшей поддержки Западом ВСУ. Такое мнение газете ВЗГЛЯД высказала официальный представитель МИД Мария Захарова.

    «Правовую оценку действиям корреспондентов зарубежных изданий, проникающих на суверенную территорию России в обход установленных процедур, уполномочены дать компетентные органы. При этом следует напомнить, что в отношении целого ряда таких представителей иностранных СМИ уже заведены уголовные дела за незаконное пересечение госграницы», – рассказала Мария Захарова, официальный представитель МИД.

    По ее словам, все инциденты тщательно фиксируются, а к нарушителям применят соответствующие меры. «С точки зрения журналистики квалифицировать этих псевдорепортеров можно только как предателей профессии, опустившихся до непосредственного участия в фабрикации и распространении укронацистской пропаганды», – подчеркивает дипломат.

    Говоря о характере публикаций западной прессы, Захарова указала на «основную задачу высадившегося на оккупированных российских землях медийного десанта». «Речь идет о выгораживании Киева, сокрытии совершаемых им преступлений против гражданского населения, дальнейшей дестабилизации информационной обстановки и манипулировании общественным мнением. Также среди целей – реабилитация нацизма и создание необходимого фона для продолжения поддержки Западом», – перечислила собеседница.

    «Весьма показательно, что когда таких журналистов уличают в демонстрации нацистской символики, которая наказуема даже в их странах, они спешат удалить или заретушировать компрометирующие материалы. Так, к примеру, корреспондент итальянского государственного СМИ RAI Пьянерелли зачистил в своих соцсетях интервью с неонацистским боевиком в кепке со знаком дивизии СС. Он даже не подумал принести извинения за свои действия, а просто удалил публикации, будто бы ничего не было», – обратила внимание дипломат.

    «Все эти манипуляции красноречиво указывают на то, что ни о каком искреннем раскаянии за содеянное здесь не идет и речи. Рассматриваем подобную активность западных СМИ как свидетельство их прямой вовлеченности в осуществление масштабной гибридной агрессии против России», – резюмировала Захарова.

    Ранее сотрудники Центра информационно-психологических операций Украины (ЦИПСО) привлекли западных журналистов для постановочной съемки с российскими пленными в Сумской областной больнице, пишет РИА «Новости» со ссылкой на источник. По его словам, целью этой операции является обвинение российских военных в якобы нанесении ударов по собственному населению Курской области и показать западной аудитории настроения жителей курского приграничья.

    «В субботу в Сумскую областную больницу привезли российских пленных из числа военных и гражданских. Постановочно распределили по койкам и на камеры иностранных журналистов оказывали помощь. После пленные под запись призывали российских военных не стрелять по деревням в Суджанском районе и по областной больнице в Сумах», – рассказал источник агентства.

    Более того, от пленных требовали, чтобы они выражали благодарность за «освобождение», добавил он. По словам собеседника агентства, часть пленных, которых привлекли к постановкам, после съемок из больницы увезли. При этом в самом медучреждении находится большое количество раненых военных ВСУ. «Система здравоохранения области здесь уже не вывозит, много раненых», – заявил источник.

    На этом фоне появились сообщения о том, что журналисты издания The Washington Post посещали Суджу в сопровождении ВСУ. «О'Грейди, Бурьянова и фотограф Эд Рам отправились на удерживаемую Украиной территорию в России, чтобы задокументировать степень украинского контроля», – говорится в материале WP. Журналисты, как утверждается, опросили как минимум дюжину мирных жителей Суджи. Незадолго до этого из Суджи репортаж сделали итальянские корреспонденты RAI. ФСБ России возбудила уголовное дело в отношение корреспондентов из Италии по ч. 3 ст. 322 УК РФ – незаконное пересечение госграницы.

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    19 августа 2024, 07:14 • Новости дня
    ВС России ударили по месту сбора наемников в пригороде Киева

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Место сбора иностранных наемников поражено в пригороде Киева, сообщил представитель сопротивления Сергей Лебедев.

    По его словам, ВС России нанесли удар по месту сбора иностранных наемников в пригороде Киева, а также по складу с боекомплектом в Павлограде, где были уничтожены «какие-то страшные пушки», передает ТАСС.

    Ранее Лебедев сообщил, что резервы ВСУ были уничтожены «Искандером-М» перед отправкой в Курскую область.

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    19 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    Лукашенко: Буданов ликвидирует Зеленского как предателя
    @ REUTERS

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские агенты могут ликвидировать президента Украины Владимира Зеленского, такое мнение выразил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    По мнению белорусского лидера, украинцы считают Зеленского предателем, в итоге он будет «ликвидирован», передает «Sputnik Беларусь» со ссылкой на телеканал «Россия 1».

    «Я всегда Володе Зеленскому говорю... Ты будешь для своего народа предателем. И в конце концов тот же Кирилл Буданов (глава Главного управления разведки (ГУР) Украины, внесен в России в список террористов и экстремистов) – прим. ВЗГЛЯД) пошлет кого-нибудь, тебя ликвидируют как предателя. Вот и все», – приводит агентство слова Лукашенко в Telegram-канале.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, когда Запад избавится от Зеленского.

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    19 августа 2024, 20:00 • Новости дня
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    Bloomberg: Индия согласилась передавать сообщения между Путиным и Зеленским
    @ imago-images/Global Look Press

    Tекст: Валерия Городецкая

    Нью-Дели выразил готовность передавать послания между президентом России Владимиром Путиным и украинским лидером Владимиром Зеленским, пишет Bloomberg.

    По данным Bloomberg, при этом премьер-министр Индии Нарендра Моди не хочет становиться посредником в дипломатическом урегулировании, в том числе потому, что эта страна зависит от дешевых российских энергоресурсов и оружия, передает РБК.

    Источники агентства сообщили, что встреча с Моди важна для Зеленского, чтобы обсудить роль Индии в восстановлении мира. При этом в ходе нее вряд ли будут сделаны какие-либо важные заявления, хотя планируется заключить ряд соглашений, включая оборону и агропромышленность, говорится в публикации.

    В частности, украинская госкомпания «Зоря-Машпроект» и Индия рассматривают возможность совместного выпуска газовых турбин, которые используются на военных кораблях.

    Ранее сообщалось, что премьер Индии собрался посетить Украину.

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    России нужно решить три задачи для экспорта арктического СПГ

    Россия, судя по всему, начала вывозить подсанкционный СПГ с завода «Арктик СПГ – 2», который попал под жесткие санкции перед самым запуском в начале года. Трейдеры с интересом наблюдают, как газовозы подходят к заводу и уходят в западном направлении. Что это за суда, куда они идут и почему обойти санкции против СПГ будет в разы тяжелее, чем санкции против нефти? Подробности

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    Запад должен заплатить цену за террор Украины в Курской области

    В конце недели ВСУ ударами из американских РСЗО HIMARS разрушили несколько мостов в Курской области, серьезно усложнив эвакуацию мирных жителей. Между тем еще в июне Владимир Путин предупреждал, что в случае использования западных дальнобойных вооружений по территории России, Москва рассмотрит возможность отправки оружия оппонентам Запада. Пришло ли время для зеркального ответа? Подробности

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    Зеленский рискнул пойти на окончательное решение православного вопроса

    «Сатанисты». Так представитель МИД РФ Мария Захарова назвала Всеукраинский совет церквей после поддержки им мер по запрету канонической Украинской православной церкви за «связи с Россией». Очевидно, закон об этом будет принят в ближайшие дни. Как теперь быть православным верующим Украины? Подробности

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    Как досрочно убрать Макрона

    Президенту Франции Эммануэлю Макрону выдвинут ультиматум: или он назначает премьер-министром мало кому известную женщину из парижской мэрии, либо победители парламентских выборов добьются его отставки через процедуру импичмента. Насколько опасен для Макрона такой сценарий? И можно ли вообще отстранить президента Франции от власти? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Макрону грозит импичмент

      Президент Франции Эммануэль Макрон рискует потерять власть по итогам импичмента, если не примет ультиматум, который ему выдвинули левые силы, и не предложит парламенту в качестве кандидата на пост премьер-министра парижского чиновника Люси Кастетс. Ей 37 лет, она состоит в однополом браке, во Франции ее почти не знают. Чья возьмет?

    • Когда Китай начнет свою СВО

      В США подтвердили масштабную поставку вооружений на Тайвань в течение ближайших лет. Передача на остров систем HIMARS и F-16 сильно огорчит Киев, который выпрашивал их для себя. Однако Вашингтон не может отказаться от идеи накачать Тайвань оружием: США хотят сохранить контроль над островом, но в реальности приближают начало войны с Китаем.

    • Чем Камала Харрис опасна для Зеленского

      Британские СМИ пророчат, что вице-президент США Камала Харрис станет для Владимира Зеленского значительно менее удобным партнером, чем президент Джо Байден. Более того, в случае ее победы (весьма вероятной) на выборах в США Украине пророчат катастрофу. С чем это связано?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • Украинским военкоматам платят за головы «ухилянтов»

      Сотрудникам украинских территориальных центров комплектования (ТЦК, бывшие военкоматы) стали выплачивать премии по результатам насильственной мобилизации. Так, за каждого пойманного человека на правобережье Херсонщины людоловы из ТЦК получают 250 долларов (около 10 тыс. гривен).

    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

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