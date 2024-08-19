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Россияне пострадали в ДТП с автобусом в Литве
LSM: Россияне есть среди пострадавших в ДТП с автобусом в Литве
В результате аварии со следовавшим в Калининград автобусом в Литве пострадали 26 человек, среди них есть граждане России, сообщил портал гостелерадио Латвии LSM.
ДТП произошло рано утром в понедельник в приграничном с Калининградской областью Шакяйском районе Литвы.
Следовавший по маршруту Рига – Калининград пассажирский автобус съехал с дороги и перевернулся в Литве, в результате 20 человек получили травмы различной степени тяжести, сообщил новостной портал Delfi.
Всего в автобусе находились 47 человек. Автобусом управлял гражданин Латвии.
Пострадавшие, в том числе россияне, доставлены в больницы городов Шакяй и Юрбакаса. Также в автобусе находился один литовец, отмечает ТАСС.
Правоохранительные органы Литвы устанавливают обстоятельства происшествия.
В пресс-службе правительства Калининградской области сообщили, что областные власти уже выясняют, какая помощь может потребоваться пострадавшим, и готовы оказать содействие.
«Агентство по международным и межрегиональным связям Калининградской области связалось с посольством России в Вильнюсе для уточнения всех деталей. Координация необходимой помощи ведется через посольство в Литве», – сообщили в пресс-службе.
На прошлой неделе в Калининграде в результате ДТП внедорожник Mercedes сбил пятерых пешеходов, которые находились на тротуаре.