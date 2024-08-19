В украинском случае Россия имеет дело с не государством у своих границ. Поэтому взаимодействие с такой территорией, в том числе переговоры, находится за пределами норм и обычаев, регулирующих отношения между суверенными странами.0 комментариев
МИД: Россия ответит на попытки Польши перехватить российские ракеты над Украиной
МИД: Россия адекватно ответит при попытке Польши перехватить российские ракеты над Украиной
Москва даст конкретный и адекватный ответ, если Польша попытается перехватить российские ракеты над Украиной, заявил директор третьего европейского департамента МИД Олег Тяпкин.
По его словам, если Варшава решится осуществить попытки перехвата дальнобойных средств поражения, законно применяемых ВС России в целях нейтрализации военных угроз, исходящих для России с территории Украины, то реакция Москвы будет адекватной и конкретной, передает РИА «Новости».
Тяпкин добавил, что Россия неоднократно указывала на риски, которые несет с собой потенциальное прямое участие государств Запада в боевых действиях на стороне Украины.
Дипломат пояснил: какие-либо переговоры по этому вопросу ни с кем не ведутся, позиция Москыв хорошо известна и Варшаве, и НАТО.
Тяпкин рассказал также, что против сотрудника посольства Чехии в Москве возбудили уголовное дело в России после попытки контрабанды сильнодействующих веществ, он уже покинул страну.
Ранее глава МИД Польши Радослав Сикорский заявил, что Варшава изучает возможность сбивать российские ракеты над Украиной.