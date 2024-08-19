В партии «зеленых» назвали нынешнюю власть в Германии переходной

Сопредседатель партии «Союз-90»/«Зеленые» Нурипур счел нынешнюю власть в Германии переходной после «эпохи Меркель»

Tекст: Антон Антонов

Нурипур сомневается, что в противоречивом образе нынешней коалиции возможны изменения. По его словам, «просто придется осознать, что эта коалиция является переходной после эпохи Меркель». Он признал, что доверие к коалиции оказалось сейчас на предельно низком уровне.

Нурипур считает недавний бюджетный спор, «возможно, самым бессмысленным» в коалиции, заявив, что спор велся между СДПГ и СвДП, передает ТАСС со ссылкой на ARD.

Учитывая предстоящие выборы в Тюрингии, Саксонии и Бранденбурге, он допускает, что в будущем хотя бы на региональном уровне возможна коалиция «зеленых» с партией Сары Вагенкнехт. При этом он подчеркнул, что различия между двумя партиями очень сильны.

Комментируя ситуацию вокруг поддержки Украины, Нурипур призвал не считать, что «исключительно меры жесткой экономии приведут к большей безопасности». Он выразил уверенность в дальнейшем финансировании Украины со стороны Германии.

Напомним, выборы в Бундестаг должны состояться осенью 2025 года. По их итогам будет сформировано новое правительство и будет выбран новый канцлер. Канцлер Германии Олаф Шольц (Социал-демократическая партия Германии, СДПГ) заявил, что вновь будет баллотироваться на пост главы правительства ФРГ на выборах 2025 года.