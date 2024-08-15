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    Игорь Караулов Игорь Караулов Когда ортопеды и таксисты пытаются управлять курской ПВО

    Пока одни пугали, что враг уже повсюду и вот-вот подойдет к Курской АЭС, вторые откликались: мол, ничего особенного не происходит. В головах у публики возникла каша, а патриотические Telegram-каналы стали стрелять друг в друга.

    4 комментария
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    18 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    18 комментариев
    15 августа 2024, 10:37 • Новости дня

    Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Украинские силы использовали американские авиабомбы с наведением по GPS Joint Direct Attack Munition (JDAM) для ударов по Курской области, сообщает американский Forbes.

    Как пишут «Ведомости», издание проанализировало видео, на которых украинские Су-27 бомбят Теткино в Курской области. Как отмечается в материале, в свою очередь ВКС России наносят удары авиабомбами по объектам в украинской Сумской области.

    Ранее заместитель официального представителя Госдепартамента Ведант Патель заявил, что США ведут приватные дипломатические обсуждения с Украиной о возможности использования дальнобойных ракет ATACMS для ударов по российским военным базам.

    14 августа 2024, 12:50 • Новости дня
    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек

    Алаудинов назвал число атаковавших Курскую область украинских боевиков
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные не смогли установить контроль над городом Суджа в Курской области, там находятся российские подразделения, Украина задействовала для курской операции более 11 тыс. человек, заявил руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    Он подчеркнул в своем Telegram-канале, что основные силы ВСУ в регионе уже остановлены, большая часть их личного состава уничтожена. Украина задействовала для этой операции более 11 тыс. человек, подчеркнул Алаудинов.

    По его информации, ВС России нанесли серьезный удар по украинским боевикам в Мартыновке в Курской области. При этом ВСУ все же пытаются выстраивать «логистические маршруты» в регионе, но несут невосполнимые потери. Алаудинов подчеркнул, что Суджа находится под контролем российских войск.

    Ранее он сообщал о безуспешной попытке ВСУ к 11 августа захватить АЭС в Курчатове.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    14 августа 2024, 21:11 • Видео
    Нападение на Курщину: Байден все знал

    Президент США Джо Байден впервые прокомментировал нападение украинских военных на Курскую область России, намекнув, что американцы были проинформированы об этом плане. Теперь его администрация и администрация Владимира Зеленского попытаются выжать из этой ситуации максимум.

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    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 20:48 • Новости дня
    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе

    Депутат рады Безуглая обвинила Сырского в провале обороны ВСУ в Донбассе из-за атаки на Курскую область

    Сырского обвинили в посыпавшейся из-за атаки на Курскую область обороне ВСУ в Донбассе
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Кристина Цыцура

    Депутат Верховной рады Украины Марьяна Безуглая раскритиковала главнокомандующего ВСУ Александра Сырского за наступление на Курскую область. По ее мнению, это привело к провалам и потерям ВСУ на Донецком и Харьковском направлениях.

    По словам Безуглой, идея переноса военных действий на территорию России возникла давно, и ее поддерживали украинские спецслужбы, а также бывший руководитель восточного фронта «Хортица» Сырский. Однако против этого выступал предыдущий главнокомандующий ВСУ Валерий Залужный, сообщает «Московский комсомолец».

    С приходом нового главнокомандующего Сырский заручился политической поддержкой и стал серьезнее планировать операцию. Но, по мнению Безуглой, в процессе подготовки и из-за авторитарного стиля управления были «забыты» другие важные аспекты, такие как неудачи ВСУ и потери на Донецком и Харьковском направлениях.

    Она отметила, что «операция» в Курской области несет множество рисков, и упрекнула Сырского за снятие десантно-штурмовой бригады с Торецка, а также за катастрофические последствия ротации на Покровском направлении и обрушение обороны под Донецком.

    Ранее командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что ВСУ планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской.

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    14 августа 2024, 21:15 • Новости дня
    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

    Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

    Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском
    @ Us Army/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова

    Stryker считается рейдовым бронетранспортером. Их задача – наносить удары и быстро уходить из-под огня. Эта машина почти не задействовалась противником в ходе прошлогоднего контрнаступа. Теперь же российским военным удалось ее затрофеить, сказал газете ВЗГЛЯД военный эксперт Владислав Шурыгин. Ранее в Сети появились кадры буксировки трофейной американской бронемашины Stryker.

    «Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.

    «Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

    Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

    Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

    Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

    Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.  

    Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

    В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.  

    Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

    Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

    Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.

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    14 августа 2024, 16:02 • Новости дня
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    Уничтожение группы украинских штурмовиков в Курской области сняли на видео
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российская артиллерия под Коренево в Курской области уничтожила группу штурмовиков 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сообщил источник в силовых структурах.

    Артиллерия уничтожила группу штурмовиков-десантников 225-го отдельного штурмового батальона 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ, сказал собеседник РИА «Новости».

    Отмечается, что в группе штурмовиков было шесть человек, их засекли российские разведчики.

    До этого в регионе в плен попали несколько штурмовых групп из 80-й отдельной ударно-штурмовой бригады ВСУ.

    Напомним, украинская армия в последние сутки потеряла до 270 человек в Курской области.

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    14 августа 2024, 18:02 • Новости дня
    Военкор: Киев выпускает «консервы» о положении ВСУ в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские ресурсы в интернете создают впечатление продолжающегося прорыва в Курской области. Это делается с помощью снятых в первые моменты после вторжения видео. Сейчас Киев постепенно их публикует, чтобы поддерживать в эйфории свое общество, считает военный корреспондент Александр Харченко.

    «Больше суток линия фронта в Курской области стабильна. Есть небольшие изменения, которыми можно пренебречь. При этом если посмотреть украинские ресурсы, складывается впечатление продолжающегося прорыва. В Сети с ликованием сообщают о новых занятых населенных пунктах», – написал Харченко в Telegram-канале «Свидетели Байрактара».

    По его мнению, украинскими властями была проделана колоссальная работа по централизации информационного освещения вторжения в Курскую область: «Подразделения заходили в наши населенные пункты и делали фотоотчет. Однако выпускают эти «консервы» по мере необходимости. Это сделано для того, чтобы поддерживать в эйфории свое общество и запугивать российское».

    В итоге, отмечает военкор, возникают два измерения. «Первое – реальное положение на фронте, и второе – медийная картинка. За счет централизации и планирования информационных потоков даже в случае отступления на линии фронта в информационное пространство будет вбрасываться огромное количество «заготовок», – указывает Харченко.

    «Мы будем заявлять о контроле над населенниками, а нам в ответ будут выдавать свои неопубликованные видео, что будет вводить в ступор интернет-аналитиков. Все это будет сделано для того, чтобы посеять панику и убить веру в Российскую армию», – пишет военкор. Он подчеркивает, что сейчас идет жесточайшая психологическая война, которая может сломать психику неподготовленных зрителей. «Чтобы этого избежать, нужно просто верить в наших защитников», – заключил Харченко.

    Как сообщает Минобороны, за последние сутки потери ВСУ составили до 270 военнослужащих и 16 единиц бронетехники, 18 военнослужащих ВСУ взяты в плен. Всего за время боевых действий на Курском направлении противник потерял до 2300 военнослужащих, 37 танков, 32 бронетранспортера, 18 боевых машин пехоты, 192 боевые бронированные машины, 88 автомобилей, четыре зенитных ракетных комплекса, две пусковые установки реактивных систем залпового огня и 15 орудий полевой артиллерии.

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    14 августа 2024, 10:55 • Новости дня
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    Друг детства рассказал о напавшем на Курскую область командире ВСУ Ишкулове
    @ РИА Новости/Пресс-служба врио губернатора Курской области

    Tекст: Вера Басилая

    Живущий в России друг детства обвиняемого в нападении на Курскую область командира ВСУ Эмиля Ишкулова Дмитрий рассказал о том, что он мечтал стать военным и учился в военном вузе в Одессе.

    По словам Дмитрия, Ишкулов окончил школу в Скадовске, ничем сверхъестественным не выделялся, но всегда мечтал стать военным и поступил учиться в военный вуз в Одессе, передает РИА «Новости».

    «Играли в волейбол, футбол на пляже. В студенческие годы мы общались, учились в вузах мы в разных городах», – заявил Дмитрий.

    Ранее СК России возбудил уголовное дело против командира 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады Эмиля Ишкулова. Он подозревается в совершении террористического акта, убийстве и покушении на убийство.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    14 августа 2024, 20:21 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о целях ВСУ при нападении на Курскую область

    Алаудинов рассказал о планах ВСУ по захвату части Белгородской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украинские войска планировали захватить не только Курскую область, но и часть Белгородской, заявил командир спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов.

    «Целью изначально было захватить Курскую область, <…> планировалось захватить еще часть Белгородской области, но у них расчет был такой, что их молниеносное наступление уже не будет остановлено», – сказал он в эфире телеканала «Россия 1», передает ТАСС.

    По словам Алаудинова, руководство НАТО, принимая решение о нападении, рассчитывало на то, что украинские военнослужащие смогут занять значительную территорию и взять под контроль стратегические объекты в Курской области, «чтобы Россию посадить за стол переговоров на их условиях и заставить выйти с тех территорий, которые в принципе являются российскими», передает РИА «Новости».

    Ранее Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области.

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    15 августа 2024, 09:00 • Новости дня
    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области

    Вице-премьер Украины Верещук анонсировала создание ВСУ безопасной зоны в Курской области

    Киев захотел создать «зону безопасности» в Курской области
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Киев планирует создать «зону безопасности» в Курской области для защиты приграничных украинских территорий, сообщила вице-премьер Ирина Верещук.

    По ее словам, с целью защиты приграничья Сумщины ВСУ создают зону безопасности в Курской области, пишет «Газета.ру».

    Верещук добавила, что Киев хочет провести в этой зоне «гуманитарные операции» для гражданских лиц и открыть гуманитарные коридоры для их эвакуации на Украину.

    Напомним, американский сенатор Линдси Грэм (внесен в России в список террористов и экстремистов) во время визита в Киев похвалил Украину за нападение на Курскую область.

    Газета ВЗГЛЯД писала о трех причинах вторжения в Курскую область.

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    14 августа 2024, 11:12 • Новости дня
    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС

    Алаудинов заявил о планах ВСУ захватить Курскую АЭС
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские боевики планировали к 11 августа захватить АЭС в Курчатове, задача ими не выполнена, заявил командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов.

    По его словам, российская разведка получила «очень интересные материалы», которые свидетельствуют о том, что 11-го числа ВСУ должны были захватить Курскую АЭС, передает ТАСС.

    Алаудинов добавил, что большая часть техники уже уничтожена, блицкриг Зеленского с заходом в Курчатов и выходом на передовую с ультиматумом о выводе российских войск с территории Украины провалился.

    Ранее Алаудинов заявил о завершении блокирования ВСУ в Курской области.

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    14 августа 2024, 16:48 • Новости дня
    ВСУ разрушили православный храм в Курской области

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные разрушили Вознесенский храм-часовню в поселке Краснооктябрьский Глушковского района Курской области, заявил митрополит Курский и Рыльский Герман.

    Митрополит проинформировал о произошедшем патриарха Московского и всея Руси Кирилла, его рапорт опубликован на сайте РПЦ.

    Патриарх в ответе выразил озабоченность в связи со вторжением ВСУ в регион, и отметил, что скорбит в связи с этим бедствием.

    Ранее МИД России сообщил, что киевскому режиму не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса.

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    14 августа 2024, 22:13 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация поселка Глушково в Курской области
    @ Михаил Воскресенский/РИА Новости

    Tекст: Антон Антонов

    Принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Курской области Алексей Смирнов.

    Смирнов пояснил в Telegram, что соответствующее решение принято региональным оперштабом. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, правоохранителей, военных, а также дружинников Курского центра «Патриот». «Прошу всех следовать рекомендациям», – заявил Смирнов.

    Напомним, МЧС России сообщило, что большую часть жителей приграничных районов Курской области временно переселили в безопасные районы.

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    14 августа 2024, 23:57 • Новости дня
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    Объявлена обязательная эвакуация Глушковского района Курской области
    @ МЧС России/«ВКонтакте»

    Tекст: Антон Антонов

    Оперштаб Курской области решил объявить обязательную эвакуацию всего Глушковского района, сообщил временно исполняющий обязанности губернатора Алексей Смирнов.

    Смирнов в Telegram призвал жителей «с пониманием отнестись к текущей ситуации» и выполнять рекомендации силовых структур и местных властей. Эвакуация будет проводиться под контролем местной администрации, силовиков, а также дружинников.

    Напомним, ранее в среду Смирнов сообщил, что принято решение об обязательной эвакуации поселка Глушково.

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    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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