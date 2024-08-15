Forbes: Украина использовала американские бомбы в Курской области

Военный эксперт объяснил ставку ВСУ на бронемашины Stryker под Курском

Военный эксперт Шурыгин: В США считали Stryker лучшей машиной для ведения сетецентрических войн

Tекст: Анастасия Куликова

«Stryker считается рейдовой боевой бронемашиной (ББМ). Он был создан в конце 1990-х – начале 2000-х годов. Главная суть заключалась в том, чтобы на его базе формировать создание новых легких пехотных бригад, которые имели бы высокую подвижность и одновременно с этим достаточно мощную огневую составляющую», – объяснил военный эксперт Владислав Шурыгин.



«Эти ББМ передвигаются с большой скоростью, они обладают высокой проходимостью, и их легко перебрасывать по воздуху в любой регион. Задача Stryker – участвовать в наступлении на самом острие, в авангарде. То есть они заточены под то, чтобы быстро перемещаться, наносить удары и уходить из-под огня», – детализировал военный аналитик.

Кроме того, бронеавтомобили имеют мощную широкополосную связь, которая позволяет использовать их в ходе сетецентрических войн, продолжил спикер. «Поэтому Stryker – довольно серьезная машина, которую американцы много лет считали своим ноу-хау. Ничего лучше с точки зрения бронетехники для перевозки пехоты у них нет», – отметил Шурыгин.

Впрочем, у этих ББМ есть и определенные недостатки. «Во-первых, большая высота. Во-вторых, броня – у Stryker она противоосколочная, противопульная, то есть она не способна защитить от современных средств поражения. В-третьих, вооружение – на американской боевой машине установлена либо малокалиберная скорострельная пушка, либо крупнокалиберные пулеметы», – пояснил собеседник.

Он уточнил, что некоторое время назад была специальная модификация Stryker под новую пушечную башню, которая должна была превратить машину в некое подобие российской САУ «Нона».

Военный эксперт напомнил, что ВС России ранее редко сталкивались с американской машиной Stryker. «В прошлом году они появлялись эпизодически, поэтому у нас не было таких трофеев. Однако хорошая подготовка и организация боя позволяет российским военным работать против любой техники противника», – акцентировал он.

Теперь же специалистам предстоит изучить затрофеенный Stryker. «Мы отработаем все боевые возможности, найдем сильные и слабые стороны, посмотрим, что мы можем перенять, или убедимся, что наша техника лучше», – указал Шурыгин.

В свою очередь, военный эксперт Константин Сивков обратил внимание на набор той бронетехники, которую ВСУ используют в ходе атаки на Курскую область. Так, например, были замечены танки Т-64, но Abrams и Leopard на поле боя не явились. «Дело в том, что эта авантюра была обречена на поражение и уничтожение техники. Поэтому на этом направлении ВСУ используют все, чем они богаты, в том числе Marder и Bradley, а дефицитные танки берегут», – сказал собеседник.

Ранее российские военные затрофеили американскую бронированную машину Stryker. В Telegram-канале журналиста Владимира Соловьева опубликовано видео, как бойцы 810-й отдельной гвардейской бригады морской пехоты буксируют бронетранспортер. Российский боец в ролике говорит, что машина – то еще «ведро». По его словам, машину удалось завести, она поехала своим ходом, но затем у Stryker задымилась коробка передач и машину пришлось взять на буксир.

Stryker – семейство колесных боевых бронированных машин, разработанных и производимых американской компанией General Dynamics Land Systems. Состоит на вооружении ВС США.

Напомним, с начала вторжения в Курскую область ВСУ потеряли более 200 единиц различной бронетехники. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, почему противник именно здесь крайне зависит от бронетехники и что этому могут противопоставить ВС России.