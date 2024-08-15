Сын кронпринцессы Норвегии под наркотиками избил девушку

Старший сын кронпринцессы Норвегии Хейби признал вину в употреблении наркотиков и нападении на девушку

Tекст: Антон Антонов

На прошлой неделе сообщалось, что Хейби был задержан по обвинению в нанесении телесных повреждений 20-летней девушке в одной из квартир в Осло. На следующий день его отпустили. Также Хейби обвиняется в порче чужого имущества, передает РИА «Новости» со ссылкой на NRK.

В письме Хейби признал, что «нанес телесные повреждения и разрушил предметы в квартире». Он сообщил, что действовал в состоянии «алкогольного и наркотического опьянения после ссоры». «Я хочу понести ответственность за то, что я сделал, и я дам правдивые объяснения полиции», – заявил он.

Хейби заявил, что долго боролся с употреблением наркотических и алкогольных веществ, намерен возобновить лечение. Кроме того, по его собственным словам, он с детства имеет несколько психических расстройств. Хейби признал, что употребление алкоголя и наркотиков, а также заболевания не могут служить оправданием, он попросил прощения у своей девушки.

При этом адвокат Хейби Эйвинд Братлин отметил, что формально тот не признал вину, поскольку не был допрошен полицией, но в сущности написанное в письме можно рассматривать как признание вины.