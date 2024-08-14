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    Мнения
    Сергей Худиев Сергей Худиев Радоваться смерти и горю сограждан – дело погибельное

    Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.

    14 комментариев
    Александр Филиппов Александр Филиппов Атаки будут устроены так, чтобы кричать «позор»

    Мы ведь не думаем, что вот прямо сейчас всё закончится? Увы. Ну так надо ожидать по логике событий, что они будут всякий раз устроены именно так: чтобы зацепиться языком и кричать «позор».

    15 комментариев
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    14 августа 2024, 19:44 • Новости дня

    Эксперт: Логистика приобретает принципиальную важность для Калининградской области

    Политолог Быстров: Беспрозванных продолжит начинания предыдущего главы Калининградской области Алиханова

    Эксперт: Логистика приобретает принципиальную важность для Калининградской области
    @ Виталий Невар/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Калининградская область сталкивается с большим количеством вызовов. Региону необходимо обеспечить бесперебойную морскую и воздушную логистику и продолжить начатые социальные проекты. Алексей Беспрозванных сумеет справиться с поставленными задачами, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Петр Быстров. В среду Владимир Путин встретился с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных.

    «Беспрозванных объявил о целом ряде полезных инициатив. Уже сейчас активно готовится программа развития региона на ближайшие пять лет. На встрече с Владимиром Путиным стало понятно, что в скором времени планируется уделить огромное внимание развитию системы здравоохранения. В частности, врио главы региона настроен завершить строительство крупного онкологического центра», – заявил Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).

    «Естественно, регион ждет и реализации масштабных планов в сфере промышленности. Принципиальную важность приобретает логистика. В условиях противостояния с НАТО обеспечение бесперебойных перевозок граждан в другие регионы России заметно осложнилось. Тем не менее Беспрозванных будет продолжать расширять программы субсидирования авиабилетов», – отмечает эксперт.

    «Напомню, что Беспрозванных является выпускником «Школы губернаторов». Это настоящая кузница кадров, выходцы из которой хорошо зарекомендовали себя в других субъектах. Кроме того, он с уважением относится к итогам деятельности своего предшественника Антона Алиханова. Судя по всему, начинания предыдущего главы Калининградской области будут продолжены. Алиханов с недавнего времени возглавил Минпромторг и, я думаю, на новой должности он также будет оказывать поддержку Калининградской области», – пояснил собеседник.

    «В целом местные жители надеются, что Беспрозванных будет обладать хорошими отношениями с федеральным центром и продвигать их интересы. Полагаю, Беспрозванных отвечает подобному запросу, однако последнее слово должно остаться за местными жителями на выборах», – заключил Быстров.

    В среду Владимир Путин встретился с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава региона отметил важность бесперебойности субсидирования авиабилетов в регион. По его словам, в мае 2024 года все необходимые льготные тарифы были восстановлены. На поддержание потока перевозок было выделено около 1 млрд рублей. Беспрозванных рассказал и о развитии социальной инфраструктуры региона – за последний год в Калининграде было открыто поликлиническое отделение, дневной стационар, построено пять школ. Кроме того, в планах завершение строительства музейного комплекса «Планета Океан», филиалов Третьяковской галереи и Большого театра.

    Владимир Путин, говоря о развитии транспортных возможностей региона, напомнил, что в конце 2028 года на заводе «Звезда» запланирована сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029-м – еще одного. По окончании встречи президент пожелал удачи Беспрозванных на предстоящих выборах губернатора Калининградской области. При этом он подчеркнул, что последнее слово в данном вопросе зависит от жителей субъекта.

    Выборы главы Калининградской области пройдут в период с 6 по 8 сентября.

    14 августа 2024, 14:03 • Новости дня
    Путин пожелал успехов на выборах врио главы Калининградской области Беспрозванных

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент Владимир Путин на встрече с врио руководителя Калининградской области Алексеем Беспрозванных пожелал ему успехов на выборах.

    «Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

    Он пожелал Беспрозванных успехов.

    Также Путин отметил, что федеральный центр продолжит субсидировать авиаперелеты в Калининградскую область.

    «Что касается морских перевозок – потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, – в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – еще одного парома», – сказал Путин.

    Алексей Беспрозванных находится в должности врио губернатора Калининградской области с 15 мая, предыдущий глава региона Антон Алиханов был назначен на должность главы Минпромторга.

    Выборы в Калининградской области пройдут 6–8 сентября.

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    14 августа 2024, 11:13 • Новости дня
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    В Курской области взяли в плен новую группу украинских десантников
    @ кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    В Курской области российские военные взяли в плен группу из трех украинских военнослужащих, состоящих в 80-й отдельной десантно-штурмовой бригаде ВСУ, сообщают силовые структуры ВС России.

    Как отметил представитель силовых ведомств, все трое задержанных являются военнослужащими 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады украинской армии, передает РИА «Новости».

    В среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

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    14 августа 2024, 17:20 • Новости дня
    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    СК: Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ

    Жители курского приграничья рассказали о жестокости бойцов ВСУ
    @ Andriy Andriyenko/SOPA Images/Reuters

    Tекст: Валерия Городецкая

    Пострадавшие от преступных действий украинских националистов жители Курской области делятся со следователями свидетельствами жестокости и бесчеловечности военнослужащих ВСУ, сообщил Следственный комитет России.

    Жители курского приграничья также рассказывают, как в спешке покидали дома вместе с детьми, опасаясь за свои жизни, добавили в ведомстве, передает РИА «Новости».

    В СК подчеркнули, что, помимо признания граждан потерпевшими и фиксации их показаний, ведомство занимается вопросами юридического сопровождения и помогает им в решении проблем социально-бытового характера.

    Ранее ВСУ разрушили православный храм в Курской области.

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    14 августа 2024, 15:32 • Новости дня
    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео взятия в плен солдат ВСУ в Курской области

    Минобороны показало видео пленения солдат ВСУ в Курской области
    @ кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Министерство обороны России распространило кадры взятия бойцов ВСУ в плен российскими военнослужащими на территории Курской области.

    На видео показано взятие в плен военнослужащих 80-й и 82-й десантно-штурмовых бригад ВСУ в населенных пунктах Малая Локня, Мартыновка и Уланок, сообщается в Telegram-канале ведомства.

    Напомним, в среду утром российские военные взяли в плен пятерых военнослужащих 82-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ в районе села Малая Локня в Курской области и группу из трех украинских военнослужащих 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ.

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    14 августа 2024, 14:59 • Новости дня
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    Мужчина выжил после нападения медведя на Камчатке
    @ t.me/mchs_official

    Tекст: Валерия Городецкая

    На Камчатке мужчина смог отбиться от напавшего на него медведя, его госпитализировали с травмами руки и головы, сообщило МЧС России.

    По информации из Telegram-канала МЧС России, инцидент произошел в лесу рядом с одним из садовых товариществ на Камчатке.

    Раненого мужчину обнаружил и отвел к дороге охотовед, спасатели оказали пострадавшему первую помощь.

    В июле женщина погибла от нападения медведя в Бурятии.

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    14 августа 2024, 14:39 • Новости дня
    МИД заявил о провале целей нападения ВСУ в Курскую область

    Официальный представитель МИД Захарова: ВСУ не достигли главной цели нападения на Курскую область

    Tекст: Валерия Городецкая

    Украине не удалось достичь ключевой цели вторжения в Курскую область, которая заключалась в том, чтобы отвлечь российские войска от Донбасса и Слобожанщины, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.

    Дипломат, ссылаясь на данные областной администрации, указала, что в результате атак ВСУ на Курскую область погибли 12 мирных жителей, включая бригаду скорой помощи и беременную женщину, более 120 человек, в том числе десять детей, пострадали.

    «Несмотря на все эти варварские приемы, главной своей цели – отвлечь российские вооруженные силы от Донбасса и Слобожанщины – режим Зеленского не добился», – заявила Захарова, ее слова приводит сайт МИД. Она отметила, что силы России дают решительный отпор украинским боевикам, прорвавшимся на территорию Курской области.

    «Киевскому режиму следует крепко задуматься, а не продолжать терроризировать мирных жителей, в том числе в других районах в зоне СВО, где его формирования тоже ведут огонь по жилым кварталам и объектам гражданской инфраструктуры», – подчеркнула дипломат.

    Она добавила, что российские суды на основании доказательств СК продолжают выносить приговоры украинским неонацистам, совершившим тяжкие преступления против мирных граждан. Захарова напомнила, что украинский боевик Шкильнюк, расстрелявший гражданский автомобиль в Мариуполе, получил 21 год лишения свободы.

    «Никому из преступников не уйти от наказания. Они ответят по всей строгости закона. За все», – заявила представитель российского МИД.

    Украинцы, спасаясь от «могилизации», устроенной режимом Зеленского, вынуждены платить баснословные суммы, чтобы получить возможность выехать за границу, «они готовы на все, только бы не попасть в ряды ВСУ и не быть отправленными на убой», указала Захарова.

    «Все это лишний раз доказывает, что жители Украины для Запада и его киевских марионеток – это дешевый расходный материал. Ради достижения собственных узкокорыстных целей они без колебаний приносят их в жертву», – заявила она.

    Дипломат также указала на множащиеся свидетельства зашкаливающей коррупции в структурах власти Украины. «Очевидно, что насквозь прогнивший изнутри режим киевских узурпаторов держится исключительно на денежной подпитке Запада. Его крах – лишь вопрос времени», – подчеркнула она.

    Кроме того, ежедневно появляются сообщения о новых случаях варварских разрушений радикальными националистами памятников советским воинам-освободителям на Украине, отметила дипломат.

    «Все перечисленное, включая атаки ВСУ на территорию России при соучастии натовских покровителей, полностью подтверждают актуальность целей и задач специальной военной операции по денацификации и демилитаризации Украины, которые обязательно будут выполнены», – резюмировала она.

    Ранее руководитель спецназа «Ахмат» Апты Алаудинов заявил, что Киев задействовал для операции в Курской области более 11 тыс. человек.

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    14 августа 2024, 08:10 • Новости дня
    Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты «Точка-У»

    Минобороны: Система ПВО сбила за ночь 117 беспилотников ВСУ и четыре ракеты над территорией России

    Tекст: Александра Юдина

    Российская система ПВО сбила за ночь 117 украинских беспилотников и четыре ракеты «Точка-У» над территорией страны, сообщает Минобороны.

    В Telegram-канале ведомства указано, что наибольшее количество беспилотников было уничтожено над территорией Курской области – 37 единиц. Еще 37 беспилотников были сбиты над Воронежской областью, 17 – над Белгородской, 11 – над Нижегородской, девять – над Волгоградской, три – над Брянской, два – над Орловской, один – над Ростовской.

    Кроме того, российские ПВО перехватили и уничтожили четыре тактические ракеты «Точка-У».

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области. Средства ПВО и РЭБ работают для подавления БПЛА в Нижегородской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    14 августа 2024, 12:15 • Новости дня
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    Минобороны показало видео очередного уничтожения американского броневика ВСУ Stryker
    @ Кадр из видео

    Tекст: Александра Юдина

    Российские военные уничтожили очередную бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье, свидетельствуют кадры, опубликованные Минобороны России.

    В Telegram-канале ведомства указано, что операторами БПЛА была выявлена боевая бронированная машина ВСУ Stryker американского производства, после чего обнаруженная цель была уничтожена с применением барражирующего боеприпаса «Ланцет».

    Ранее Минобороны показало кадры поражения танка ВСУ «Ланцетом».

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    14 августа 2024, 16:25 • Новости дня
    Минобороны показало кадры уничтожения броневика Stryker ВСУ в Курской области

    ВС России уничтожили еще один броневик Stryker ВСУ в Курской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военнослужащие уничтожили в приграничном районе Курской области еще одну украинскую бронемашину Stryker производства США, сообщило Минобороны.

    Бойцы группировки ВС России «Север» обнаружили броневик ВСУ с помощью разведывательного беспилотника ZALA, после чего по нему был нанесен удар барражирующим боеприпасом «Ланцет», говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

    Ранее в среду российские военные уничтожили бронемашину ВСУ Stryker американского производства в Курском приграничье.

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    14 августа 2024, 08:36 • Новости дня
    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР

    ФСБ задержала подозреваемую в госизмене женщину в ДНР за передачу данных украинским спецслужбам

    Tекст: Александра Юдина

    В ДНР сотрудниками УФСБ была задержана россиянка, подозреваемая в государственной измене, сообщили в управлении ФСБ.

    По данным следствия, женщина собирала и передавала украинским спецслужбам сведения о деятельности российских спасателей, что могло привести к новым жертвам среди гражданских лиц, передает ТАСС.

    В отношении задержанной возбуждено уголовное дело по статье 275 УК РФ «Государственная измена». Ведется следствие, в ходе которого будут установлены все обстоятельства совершенного преступления и круг лиц, причастных к противоправной деятельности.

    Накануне ФСБ задержала сотрудницу войсковой части ЮВО за шпионаж на Украину.

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    14 августа 2024, 09:33 • Новости дня
    Посол Келин призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Посол России в Лондоне призвал не воспринимать всерьез слова Зеленского о переговорах

    Tекст: Александра Юдина

    Заявления Владимира Зеленского о возможности проведения мирных переговоров с Россией не стоит воспринимать всерьез, Киев никак не продемонстрировал подтверждение весомости данных слов, заявил посол России в Лондоне Андрей Келин.

    По его словам, заявления Зеленского «едва ли стоит комментировать» с учетом его «непроясненного статуса», передает ТАСС.

    «На деле Киев не продемонстрировал ничего, что могло бы подтверждать весомость этих слов», – отметил Келин.

    Ранее президент России Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    14 августа 2024, 07:51 • Новости дня
    Стало известно о работе ПВО и РЭБ для подавления БПЛА в Нижегородской области

    Tекст: Александра Юдина

    Утром в среду в Кулебакском муниципальном округе Нижегородской области зафиксированы попытки атаковать гражданские объекты с использованием беспилотников ВСУ, работают средства ПВО и РЭБ, сообщил губернатор региона Глеб Никитин.

    В своем Telegram-канале он указал, что ситуация находится под контролем, все необходимые службы работают на месте происшествия.

    Ранее утром силы ПВО сбили беспилотник ВСУ в Ростовской области. До этого система ПВО сбила два украинских беспилотника в Орловской области.

    Также в результате атаки беспилотников ВСУ на многоквартирный дом в Шебекино Белгородской области произошел пожар, частично обрушилась плита перекрытия и была повреждена газовая магистраль.

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    13 августа 2024, 20:38 • Новости дня
    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта

    Политолог Егорченков объяснил цель визита президента Палестины в Россию

    Эксперт: Россия пытается предотвратить расширение палестино-израильского конфликта
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Москва является традиционным посредником для урегулирования конфликтов на Ближнем Востоке. Поэтому контакты России и Палестины сейчас особенно актуальны, ведь кризис в регионе может расшириться, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Дмитрий Егорченков. Ранее в Москве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса.

    «Когда мы говорим о палестино-израильском треке, нужно понимать, что он всегда вписан в контекст так называемого большого ближневосточного урегулирования и является, пожалуй, его ключевым элементом. И конечно, исторически Москва всегда поддерживала право палестинского народа на собственное государство», – отметил Дмитрий Егорченков, директор Института стратегических исследований и прогнозов РУДН.

    По его словам, Аббас не просто так напомнил, что даже по линии ООН было принято более тысячи резолюций, где упоминались права палестинцев, «но все это не было реализовано из-за позиции Запада». «Кроме того, сейчас поджигается Ливан, другие окрестные территории. Существует угроза выхода конфликта на пиковую точку с подключением крупных игроков», – указал он.

    «Поэтому встреча Путина и Аббаса особенно актуальна, поскольку Россия всегда готова выступить посредником в противостоянии на Ближнем Востоке. Наша страна является одним из участников так называемого ближневосточного квартета – объединения Евросоюза, России, США и ООН для консолидации усилий по мирному урегулированию арабо-израильского конфликта», – напомнил спикер.

    «Позиция Москвы важна и на фоне того, что Запад закрывает глаза на страдания палестинцев и избыточно жестокое поведение армии Израиля. Впрочем, даже союзники Израиля признают, что действия нынешних израильских властей непропорциональны. Россия постоянно указывает, что неправильно делать весь палестинский народ ответственным за действия ХАМАС», – продолжил аналитик.

    «Кстати, тут есть пересечения и с позицией Москвы по возможности мирного урегулирования ситуации на Украине. Я бы не сравнивал эти конфликты в полном объеме, в обоих случаях мирное урегулирование конфликтов предпочтительнее», – резюмировал собеседник.

    Во вторник в Ново-Огареве прошли переговоры президентов России и Палестины Владимира Путина и Махмуда Аббаса. «У нас очень давние глубокие связи с арабским миром в целом и с Палестиной в частности, и мы этим очень дорожим», – заявил Путин.

    «Мы всегда выступали за мирное урегулирование и понимаем: у нас с вами общая позиция, она заключается в том, что корни этой проблемы уходят далеко в прошлое и связаны прежде всего с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого палестинского государства», – добавил глава государства.

    Аббас в ответ назвал Россию «дружественной страной для палестинского народа». «Эта дружба связывает нас уже десятилетия – между палестинским народом, Советским Союзом, Россией. Россия всегда стоит на стороне права, на стороне правды», – указал он, упомянув про рекомендации Международного суда ООН о том, что израильская оккупация и поселенческая активность недопустимы.

    Ранее газета ВЗГЛЯД разбиралась, как Ближний Восток всколыхнуло убийство Исмаила Хании – одного из лидеров ХАМАС и ключевого переговорщика с Израилем.

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    14 августа 2024, 16:56 • Новости дня
    Мосбиржа приостановила торги на фондовом рынке

    Мосбиржа объявила о приостановке торгов на фондовом рынке

    Tекст: Валерия Городецкая

    Московская биржа в среду приостановила торги на фондовом рынке, следует из сообщения пресс-службы биржи.

    Торги на фондовом рынке приостановлены с 16.18 мск, сообщила Мосбиржа, передает ТАСС.

    Причина такого решения не называется. Точное время возобновления торгов будет объявлено дополнительно.

    В феврале Мосбиржа приостановила торги из-за ошибки конфигурации основного сервера торгово-клиринговой системы фондового рынка.

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    14 августа 2024, 09:58 • Новости дня
    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области

    Спикер МИД Захарова призвала ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области

    Захарова призвала ООН признать терроризмом действия ВСУ в Курской области
    @ Сергей Бобылев/РИА Новости

    Tекст: Александра Юдина

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала представителей ООН признать террористический характер действий ВСУ в Курской области.

    По ее словам, любые другие оценки, не содержащие определения «террористический», являются неприемлемыми, передает радио Sputnik.

    «Очень хочется надеяться, что то, что они заявили, не является перформансом или каким-то желанием снять с себя ответственность», – подчеркнула дипломат.

    Захарова призвала международную организацию начать с самого начала – с признания нарушений прав человека киевским режимом в отношении крымчан, жителей Донбасса и других регионов.

    Дипломат добавила, что события в Курской области – не просто нарушения прав человека, а терроризм со стороны киевского режима.

    Официальный представитель МИД также указала на то, что Запад долгие годы готовил украинские формирования для нанесения стратегического поражения России.

    «Вот это то самое отребье, которое формировалось долгие годы на западные деньги, преимущественно американские и британские, и потом скапливалось... как говорил Запад? Для нанесения стратегического поражения России», – отметила Захарова.

    Ранее президент Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

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    Последняя связь Украины и Белоруссии повисла на волоске

    Итогом серии атак украинских беспилотников на белорусскую территорию могут стать серьезные дипломатические последствия. Белоруссия близка к тому, чтобы закрыть посольство Украины в Минске. Почему это не было сделано до сих пор и что становится последней каплей для рассмотрения такого решения? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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