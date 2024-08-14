Эксперт: Логистика приобретает принципиальную важность для Калининградской области

Политолог Быстров: Беспрозванных продолжит начинания предыдущего главы Калининградской области Алиханова

Tекст: Олег Исайченко

«Беспрозванных объявил о целом ряде полезных инициатив. Уже сейчас активно готовится программа развития региона на ближайшие пять лет. На встрече с Владимиром Путиным стало понятно, что в скором времени планируется уделить огромное внимание развитию системы здравоохранения. В частности, врио главы региона настроен завершить строительство крупного онкологического центра», – заявил Петр Быстров, вице-президент Российской ассоциации политических консультантов (РАПК).



«Естественно, регион ждет и реализации масштабных планов в сфере промышленности. Принципиальную важность приобретает логистика. В условиях противостояния с НАТО обеспечение бесперебойных перевозок граждан в другие регионы России заметно осложнилось. Тем не менее Беспрозванных будет продолжать расширять программы субсидирования авиабилетов», – отмечает эксперт.

«Напомню, что Беспрозванных является выпускником «Школы губернаторов». Это настоящая кузница кадров, выходцы из которой хорошо зарекомендовали себя в других субъектах. Кроме того, он с уважением относится к итогам деятельности своего предшественника Антона Алиханова. Судя по всему, начинания предыдущего главы Калининградской области будут продолжены. Алиханов с недавнего времени возглавил Минпромторг и, я думаю, на новой должности он также будет оказывать поддержку Калининградской области», – пояснил собеседник.

«В целом местные жители надеются, что Беспрозванных будет обладать хорошими отношениями с федеральным центром и продвигать их интересы. Полагаю, Беспрозванных отвечает подобному запросу, однако последнее слово должно остаться за местными жителями на выборах», – заключил Быстров.

В среду Владимир Путин встретился с врио губернатора Калининградской области Алексеем Беспрозванных. Глава региона отметил важность бесперебойности субсидирования авиабилетов в регион. По его словам, в мае 2024 года все необходимые льготные тарифы были восстановлены. На поддержание потока перевозок было выделено около 1 млрд рублей. Беспрозванных рассказал и о развитии социальной инфраструктуры региона – за последний год в Калининграде было открыто поликлиническое отделение, дневной стационар, построено пять школ. Кроме того, в планах завершение строительства музейного комплекса «Планета Океан», филиалов Третьяковской галереи и Большого театра.

Владимир Путин, говоря о развитии транспортных возможностей региона, напомнил, что в конце 2028 года на заводе «Звезда» запланирована сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029-м – еще одного. По окончании встречи президент пожелал удачи Беспрозванных на предстоящих выборах губернатора Калининградской области. При этом он подчеркнул, что последнее слово в данном вопросе зависит от жителей субъекта.



Выборы главы Калининградской области пройдут в период с 6 по 8 сентября.