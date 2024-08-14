Путин пожелал успехов на выборах врио главы Калининградской области Беспрозванных

Tекст: Алексей Дегтярев

«Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подчеркнул президент, передает ТАСС.

Он пожелал Беспрозванных успехов.

Также Путин отметил, что федеральный центр продолжит субсидировать авиаперелеты в Калининградскую область.

«Что касается морских перевозок – потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, – в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – еще одного парома», – сказал Путин.

Алексей Беспрозванных находится в должности врио губернатора Калининградской области с 15 мая, предыдущий глава региона Антон Алиханов был назначен на должность главы Минпромторга.

Выборы в Калининградской области пройдут 6–8 сентября.