Некоторые люди видят нравственные границы и останавливаются. Они понимают, что им туда не нужно. «Я не буду радоваться смерти и горю сограждан» – одна из таких границ. Многие противники действующей власти и СВО на ней остановились. Некоторые, судя по многочисленным публикациям в сетях, нет.11 комментариев
Путин пожелал успехов на выборах врио главы Калининградской области Беспрозванных
Президент Владимир Путин на встрече с врио руководителя Калининградской области Алексеем Беспрозванных пожелал ему успехов на выборах.
«Алексей Сергеевич, я же вас назначал туда временно исполняющим обязанности, поэтому постараюсь вам помочь. Но, естественно, решение зависит от жителей Калининградской области», – подчеркнул президент, передает ТАСС.
Он пожелал Беспрозванных успехов.
Также Путин отметил, что федеральный центр продолжит субсидировать авиаперелеты в Калининградскую область.
«Что касается морских перевозок – потому что это основная сейчас артерия доставки и вывоза грузов, – в конце 2028 года предусмотрена на заводе «Звезда» сдача очередного парома для Калининграда, а в 2029 году – еще одного парома», – сказал Путин.
Алексей Беспрозванных находится в должности врио губернатора Калининградской области с 15 мая, предыдущий глава региона Антон Алиханов был назначен на должность главы Минпромторга.
Выборы в Калининградской области пройдут 6–8 сентября.