Российские военные оставили послания в покинутом жителями доме в Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Как передает RT, местная жительница, вынужденная покинуть свой дом из-за приближения линии фронта, вернувшись, обнаружила, что в ее доме побывали российские военные. Несмотря на то, что дверь была вскрыта, в доме царил порядок, а на двери маркером было написано «Извините, нам нужна была связь».

«Коврики завернуты, все аккуратненько – ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», – уточнила дочь хозяйки дома.

Она предположила, что военные искали возможность связи, так как на доме установлены усилители. По ее словам, они пытались подключить старый модем, нашли в подвале консервации.«С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», – подчеркнула девушка.

Военные оставили несколько записок, в которых написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, и попросили позаботиться об их семьях в случае гибели и выразили надежду на скорую победу.

Ранее доверенное лицо врио губернатора Алексей Кондратьев заявил, что украинские вооруженные силы предприняли попытку глубокого проникновения в Курскую область, однако российские военные успешно отразили атаку и заблокировали противника на отдельных участках фронта.