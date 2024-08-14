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    Мнения
    Геворг Мирзаян Геворг Мирзаян Что делать с украинским ядерным терроризмом

    Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.

    9 комментариев
    Игорь Мальцев Игорь Мальцев В церемонии закрытия Олимпиады даже обсуждать нечего

    После краткого концерта на сцену выперлись чиновники Бах и Эстанге и давай благодарить лично товарища Макрона. И группа натовцев начала спускать флаг Олимпиады. Я что-то подумал про Сочи – какой бы визг стоял, если бы флаг спускали люди в русской военной форме.

    21 комментарий
    Ирина Алкснис Ирина Алкснис Победа требует долгой воли

    События в Курской области показывают, что впереди нас ждет немало тяжелых испытаний. Формат войны на истощение подразумевает, что борются не только армии, ВПК и финансовые резервы. Подвергаются испытанию человеческое терпение и упорство – более того, возможно, это самый важный ресурс.

    23 комментария
    14 августа 2024, 04:01 • Новости дня

    Российские военные оставили послания в покинутом жителями доме в Курской области

    Tекст: Дарья Григоренко

    Российские военные, временно разместившиеся в доме жительницы одного из сел Курской области, покинувшего его из-за обстрелов, оставили там записки с извинениями, сообщила одна из местных жительниц.

    Как передает RT, местная жительница, вынужденная покинуть свой дом из-за приближения линии фронта, вернувшись, обнаружила, что в ее доме побывали российские военные. Несмотря на то, что дверь была вскрыта, в доме царил порядок, а на двери маркером было написано «Извините, нам нужна была связь».

    «Коврики завернуты, все аккуратненько – ребята боялись затоптать ковровое покрытие. Стояли две чашечки, они пили кофе», – уточнила дочь хозяйки дома.

    Она предположила, что военные искали возможность связи, так как на доме установлены усилители. По ее словам, они пытались подключить старый модем, нашли в подвале консервации.«С собой ничего не взяли, ничего в доме не испортили», – подчеркнула девушка.

    Военные оставили несколько записок, в которых написали свои позывные и место жительства — Кот из Мурманска, Зефир из Оренбурга, и попросили позаботиться об их семьях в случае гибели и выразили надежду на скорую победу.

    Ранее доверенное лицо врио губернатора Алексей Кондратьев заявил, что украинские вооруженные силы предприняли попытку глубокого проникновения в Курскую область, однако российские военные успешно отразили атаку и заблокировали противника на отдельных участках фронта.

    13 августа 2024, 18:18 • Новости дня
    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области

    Врио губернатора Курской области Смирнов: На защиту Курской области встала вся страна, помощь приходит со всех уголков России

    Врио губернатора: Вся Россия встала на защиту Курской области
    @ t.me/pul69

    После вторжения ВСУ в Курскую область вся страна встала на ее защиту, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы и предметы первой необходимости, заявил врио главы региона Алексей Смирнов.

    «Невероятное количество разных событий произошло за это время. Говорю прямо: кризис еще не преодолен. Всем нам, куряне, нужно запастись терпением, проявить наш курский характер и с честью преодолеть выпавшие на нашу долю испытания», – написал врио губернатора в своем Telegram-канале.

    По его словам, украинская армия поняла, что ей не сломить сопротивление, на защиту Курской области встала вся страна, со всех уголков России приходят медикаменты, продукты, стройматериалы, предметы первой необходимости, транспорт, снаряжение для военных.

    «В первые, самые сложные для нас, дни на наш призыв о помощи откликнулись главы российских регионов: размещали переселенцев, отправляли гуманитарные грузы, оказывали финансовую, техническую, кадровую, а самое главное – моральную поддержку», – добавил Смирнов.

    Мощнейшую поддержку оказало правительство страны, министерства, ведомства и Народный фронт. Эту работу контролирует лично президент России Владимир Путин, отметил врио главы региона.

    «Сила России – в нашем единстве. Мы, куряне, убедились в этом еще раз. Низкий поклон всем россиянам за помощь и поддержку», – заключил он.

    В первые же дни после нападения украинских боевиков первую партию помощи направила Воронежская область, в числе комплектов были стиральные машины, холодильники, микроволновые печи и дизельный электрогенератор для обустройства временного размещения.

    Подмосковье направило в Курскую область 15 автобусов для эвакуации жителей, несовершеннолетних решили разместить в подмосковных детских лагерях на время. Власти КЧР сформировали гуманитарный груз из товаров первой необходимости – медикаментов, воды и средств гигиены. Помощь Курской области оказали и многие другие регионы.


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    13 августа 2024, 10:22 • Новости дня
    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области

    Командир спецназа «Ахмат» Алаудинов: ВСУ за два дня в Курской области потеряли 45 единиц техники

    Алаудинов рассказал о потерях ВСУ за два дня в Курской области
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Бесконтрольное передвижение украинских подразделений на Курском направлении уже остановлено, ВСУ за два дня потеряли 45 единиц техники, заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооруженных сил России, командир спецназа «Ахмат» генерал-майор Апты Алаудинов.

    По его словам, «катание» ВСУ по Курской области остановлено, живая сила и техника уничтожается третий день, украинского запланированного блицкрига не получилось, передает ТАСС.

    Он подчеркнул, что тремя подразделениями за один день было уничтожено 32 единицы техники, в понедельник – 13 единиц техники.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

    Кроме того, в Минобороны указали, что ВСУ за время боевых действий на Курском направлении потеряли до 1610 человек, 32 танка, 23 БТР, 17 БМП, 136 боевых бронированных машин, 47 автомобилей, четыре ЗРК, установку РСЗО и 13 орудий полевой артиллерии.

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    9 августа 2024, 16:35 • Видео
    Почему Трамп начал проигрывать

    Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    Коментарии (0)
    13 августа 2024, 08:23 • Новости дня
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    Российские войска захватили станцию Starlink при штурме позиции ВСУ в Курской области
    @ Philipp von Ditfurth/dpa/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В приграничном районе Курской области уничтожено четверо украинских военнослужащих и захвачена станция Starlink, сообщили в Министерстве обороны России.

    Украинских боевиков обнаружила штурмовая группа мотострелкового подразделения группировки войск «Север» благодаря разведке с помощью БПЛА, захвачена станция Starlink, передает RT.

    Ранее Минобороны показало уничтожение «Искандером» командного пункта ВСУ в Курской области.

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    13 августа 2024, 12:10 • Новости дня
    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область

    Defence24: Польские танки участвуют в атаке ВСУ на Курскую область

    Польские танки замечены в атаке ВСУ на Курскую область
    @ REUTERS

    Tекст: Александра Юдина

    Польские танки РТ-91 Twardy, состоящие на вооружении 22-й механизированной бригады ВСУ, принимают активное участие в атаке на Курскую область, пишет польский интернет-портал Defence24.

    По данным издания, Варшава передала Украине 60 танков РТ-91 Twardy, которые являются глубокой модернизацией советского Т-72М1. Украинские экипажи прошли обучение на этих машинах в Польше, передает ТАСС.

    Отмечается, что перед наступлением танки были модернизированы и усилены дополнительной броней – более мощным двигателем, современной системой управления огнем и дополнительной броней.

    Ранее зампредседателя Совета безопасности Дмитрий Медведев заявил, что Россия сделает все для того, чтобы ее новейшие танки дошли до площади перед Рейхстагом в Берлине в ответ на статью Bild об использовании ВСУ немецкой техники в Курской области.

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    13 августа 2024, 19:51 • Новости дня
    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из курского приграничья

    Поисковики нашли 38 пропавших человек из курского приграничья
    @ Екатерина Лызлова/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    В Курской области обнаружены 38 пропавших человек из приграничных районов, их нашли поисковики, сообщают курские СМИ.

    Поисковики отряда «ЛизаАлерт» нашли 38 человек из приграничной зоны, с 7 августа они получили 338 обращений от родственников и знакомых и 154 звонка на горячую линию, сообщило издание «Секунда».

    Поисковики уточнили, что это не отражает реальную численность пропаж, поскольку к ним поступает сразу несколько заявок, в Сети выложена 101 ориентировка, публикации ведутся по мере поступления новой информации о пропавших.

    На своем сайте издание сообщило также о пропаже заместителя главреда газеты «Суджанские вести» Инны Демьяненко. Она не выходит на связь с 5 августа, женщина проживает в городе Судже. Заместитель главреда является членом Союза журналистов России.

    Ранее врио главы региона Алексей Смирнов в докладе президенту Владимиру Путину сообщал, что судьба порядка 2 тыс. мирных жителей, проживающих в 28 населенных пунктах Курской области, подконтрольных ВСУ, пока неизвестна.

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    13 августа 2024, 14:06 • Новости дня
    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область

    Сенатор Долгов назвал враньем слова сенатора США Грэма о неожиданности вторжения ВСУ в Курскую область

    В Совфеде объяснили гордость сенатора США Грэма за вторжение ВСУ в Курскую область
    @ Kaniuka Ruslan/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Анастасия Куликова,
    Татьяна Алабугина

    Нападение ВСУ на Курскую область не стало сюрпризом для Вашингтона. Более того, операция готовилась при непосредственном участии США и НАТО. И слова Линдси Грэма это лишь подтвердили, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее американский сенатор похвалил Владимира Зеленского за нападение на российский регион.

    «Если официальный Вашингтон стыдливо тушевался, пытаясь убедить всех в том, что якобы не знал о планах Киева, то Линдси Грэм (внесен Росфинмониторингом в реестр террористов и экстремистов) всех сдал. Кстати, он уже не в первый раз публично подтверждает, что за всеми подобными действиями офиса Владимира Зеленского стоят США и администрация Байдена», – отметил сенатор Константин Долгов.

    Слова американского политика о том, что Украина якобы не предупредила США об атаке на Курскую область, собеседник счел враньем. «Может быть, лично Грэм ничего и не знал, но это и не та фигура, которую будут посвящать в военно-оперативное планирование. Я напомню, что это достаточно маргинальный сенатор, который не пользуется большим влиянием в вашингтонских коридорах власти», – пояснил парламентарий.

    Долгов убежден: нападение ВСУ на Курскую область не было сюрпризом для Вашингтона и готовилось при непосредственном участии США и НАТО. «Нет сомнений в том, что операция спланирована и подготовлена западными странами: они обеспечили украинских боевиков вооружением и техникой, а также передавали разведданные», – детализировал спикер. 

    По мнению сенатора, лучшим ответом России на заявление Грэма станут успехи российских военных на поле боя. «Американские политики понимают только язык силы, а вступать в какие-то словесные перепалки с ними бессмысленно. Поэтому мы сосредоточимся на решении задач, которые озвучил Владимир Путин: выкинуть противника за пределы российской территории и достичь целей спецоперации. Для этого сейчас делается все необходимое», – заключил Долгов.

    Ранее американский сенатор Линдси Грэм во время визита в Киев похвалил Владимира Зеленского за нападение на Курскую область. По его словам, после 2,5 лет Зеленский продолжает стоять на своих позициях, да и еще зашел в Россию, в США гордятся его руководством. Грэм также добавил, что рад нападению, в результате которого погибли мирные жители, в том числе дети.

    Накануне Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области. На этом фоне бывший помощник главы Пентагона по международной безопасности Час Фриман заявил, что нападение украинской стороны на Курск было необходимо Зеленскому для поднятия морального духа войск. Тот якобы намеревался показать ЕС и США, что все еще способен причинить ущерб России. Однако, по мнению Фримана, ему этого не удалось. Действия Киева он счел актом отчаяния.

    Накануне Владимир Путин провел оперативное совещание по ситуации в приграничных регионах России, которые подвержены атакам ВСУ. Президент заявил, что потери Киева «драматически для них увеличиваются», в том числе среди наиболее боеспособных частей и подразделений, которые перебрасываются к границе России.

    «Противник, безусловно, получит достойный ответ, а все цели, стоящие перед нами, вне всяких сомнений, будут достигнуты», – заверил Путин. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что Киев выбрал военное поражение вместо мирных переговоров.

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    13 августа 2024, 15:52 • Новости дня
    Медведев пообещал последствия киевскому режиму за нападение на Курскую область

    Замглавы Совбеза Медведев: Вылазка ВСУ повлечет за собой последствия для киевского режима

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Украины за свою террористическую вылазку в Курскую область понесут заслуженное наказание, предполагающее последствия для руководства киевского националистического режима, заявил заместитель главы Совета безопасности России Дмитрий Медведев в ходе ВКС по вопросам оказания помощи Курской области.

    По его словам, президент России Владимир Путин дал оценку террористической атаке ВСУ на Курскую область. Медведев уверен, что «за то, что они сделали, они понесут заслуженное наказание», которое предполагает самые разные последствия для киевского националистического режима, передает ТАСС.

    Ранее в Минобороны сообщили, что ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники.

    Президент России Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области.

    Коментарии (36)
    13 августа 2024, 14:25 • Новости дня
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    ВСУ потеряли за сутки в Курской области до 420 военных и 55 единиц бронетехники
    @ Кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Группировка «Север» пресекла попытки прорыва мобильных групп украинских боевиков проникнуть вглубь российской территории в Курской области, сообщило Минобороны России.

    Попытки ВСУ проникнуть предпринимались в районах Общего Колодезя, Снагостя, Каучука, указало ведомство в своем Telegram-канале.

    Отражена атака 82-й десантно-штурмовой бригады ВСУ в направлении Мартыновки, там уничтожено до 15 украинских военнослужащих, две боевые бронированные машины и два автомобиля.

    Авиация и артиллерия поразили живую силу и технику 22-й, 61-й, 115-й механизированных и 80-й десантно-штурмовой бригад противника у Михайловки, Коренево, Николаево-Дарьино, Олешни, Суджи и Николаевки.

    При зачистке Озерков уничтожено до 15 украинских военнослужащих и четыре бронетранспортера Stryker, взято в плен шесть боевиков ВСУ. Поражены резервы украинской армии у Мирополья, Могриц и Петрушевки в Сумской области.

    Украинская сторона за сутки на Курском направлении потеряла до 420 человек, 55 единиц бронетехники, включая три танка, восемь БТР, БМП, 43 боевые бронированные машины, 31 автомобиль, установку РСЗО и артиллерийское орудие.

    Всего за время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек, 35 танков, 31 БТР, 18 БМП, 179 других боевых бронированных машин, 78 автомобилей, четыре ЗРК, две установки РСЗО и 14 орудий полевой артиллерии.

    Коментарии (19)
    13 августа 2024, 16:15 • Новости дня
    В ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области

    ООН попросила Россию предоставить доступ в Курскую область для проверки нарушений прав человека солдатами ВСУ

    В ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Управление верховного комиссара ООН по правам человека (УВКПЧ) обратилось к России с просьбой предоставить доступ в Курскую область для проверки заявлений о нарушениях прав человека со стороны ВСУ.

    Об этом сообщила официальный представитель УВКПЧ Равина Шамдассани РИА «Новости». «Мы пытаемся собрать информацию о ситуации в Курской области, но без доступа это крайне сложно», – отметила Шамдассани.

    В воскресенье уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова заявила, что обратилась к Верховному комиссару ООН по правам человека с просьбой осудить террористические действия Украины в связи с атаками на Курскую область.

    Ранее президент Украины Владимир Зеленский публично подтвердил, что украинские военные ведут операцию в Курской области.

    Коментарии (12)
    13 августа 2024, 20:17 • Новости дня
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    Кулеба отчитался перед Боррелем об операции Украины в Курской области
    @ Volodymyr Tarasov/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинский министр иностранных дел Дмитрий Кулеба выступил с отчетом перед главой европейской дипломатии Жозепом Боррелем о действиях ВСУ в Курской области.

    В ходе телефонного разговора с Боррелем обсуждалось расширение сотрудничества Украины и ЕС в производстве и поставках оружия, сказал Кулеба в соцсети X (бывший Twitter, заблокирован в РФ) , передает ТАСС.

    Он отметил, что проинформировал Борреля о деталях украинской операции в Курской области. Других подробностей он не озвучил.

    Напомним, в последние сутки ВСУ на Курском направлении потеряли до 420 человек, 55 единиц бронетехники. За время боевых действий на этом направлении украинская армия потеряла до 2030 человек.

    Коментарии (4)
    13 августа 2024, 19:04 • Новости дня
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    В Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева
    @ REUTERS/Viacheslav Ratynskyi

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украинские власти допустили серьезную ошибку, начав атаку на Курскую область, и им предстоит ответить за свои действия, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру в статье для портала Brasil247.

    Он отметил, что Украина и НАТО вынуждены будут заплатить высокую цену за нападение на российскую территорию, сославшись на исторические примеры, такие как Наполеон и фашистская армия, передает ТАСС.

    Эксперт подчеркнул, что атака на Россию направлена на убеждение западных партнеров Киева в том, что Украина может не только продолжать участие в конфликте, но и представлять угрозу для России на ее собственной территории.

    «Это попытка убедить западных союзников в том, что Украине не следует идти на переговоры, а наоборот, необходимо увеличить объем помощи», – добавил он.

    Ранее сообщалось, что в ООН решили проверить нарушения ВСУ прав человека в Курской области.

    Коментарии (5)
    13 августа 2024, 19:42 • Новости дня
    Медведев предложил взыскать с Украины причиненный Курской области ущерб
    Медведев предложил взыскать с Украины причиненный Курской области ущерб
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Кристина Цыцура

    Вред, нанесенный Курской области в результате атаки ВСУ, должен быть зафиксирован в реестре ущерба, причиненного России ее противниками, чтобы в дальнейшем можно было предъявить им счет.

    Об этом заявил заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев, передает ТАСС.

    «Наши враги постоянно манипулируют этой темой. Ущерб, который мы понесли, безусловно, велик, и сейчас мы видим, что он затронул жителей Курской области», – отметил Медведев на совещании по вопросам гуманитарной миссии «Единой России» в регионе.

    Медведев предложил создать информационную базу, которая будет учитывать людей, потерявших имущество и находящихся в пунктах временного размещения. «Мы еще окончательно решим, каким образом будет осуществляться взыскание, но мы обязательно это сделаем», – добавил он.

    Ранее Медведев пообещал последствия киевскому режиму за нападение на Курскую область.


    Коментарии (32)
    13 августа 2024, 21:48 • Новости дня
    Немецкий эксперт: Киев лишается ценных резервов в ходе атаки на Курскую область

    Tекст: Кристина Цыцура

    Украина рискует истратить важные ресурсы в результате нападения на приграничные районы Курской области, которые могут понадобиться на других участках фронта, заявил военный эксперт Маркус Райснер в интервью газете Frankfurter Allgemeine Zeitung.

    «Если украинская армия сможет удержать этот район, у нее появится козырь для ведения переговоров. Однако в худшем случае будут израсходованы ценные резервы», – отметил Райснер, отвечая на вопрос о возможных действиях Киева, передает ТАСС.

    Ранее в Бразилии назвали атаку ВСУ на Курскую область фатальной ошибкой Киева. За эти действия Украине придется отвечать, заявил советник руководства Партии трудящихся Бразилии Марселу Зеру.

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    13 августа 2024, 23:23 • Новости дня
    Полянский: Киев атакой на Курскую область выбрал эскалацию и должен капитулировать

    Tекст: Дарья Григоренко

    Атаки ВСУ на Курскую область являются прямым доказательством того, что киевский режим окончательно отказался от мирного урегулирования конфликта и выбрал путь дальнейшей эскалации, заявил первый заместитель постоянного представителя России при ООН Дмитрий Полянский.

    Как указал Полянский на неформальном заседании Совета Безопасности (СБ) на тему преступлений ВСУ и нацбатальонов, недавняя атака ВСУ на Курскую область стала убедительным ответом всем международным партнерам, которые продолжали утверждать, что киевский режим готов к переговорам. «Не говорите потом, что мы вас об этом не предупреждали», – подчеркнул дипломат, пишут «Известия».

    Российский представитель также отметил, что преступные действия украинских военных обнажили истинное лицо киевского режима, который должен неизбежно капитулировать, потерпев поражение. По его мнению, атака на российскую территорию была предпринята Владимиром Зеленским исключительно с целью создания информационного повода и улучшения имиджа ВСУ на фоне неудач на других направлениях фронта.

    Накануне президент РФ Владимир Путин заявил, что вооруженная провокация Киева на российско-украинской границе направлена на усиление его позиций на будущих переговорах, однако вести такие контакты с правительством, атакующим гражданских, бессмысленно.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала о том, как Киев выбрал военное поражение вместо переговоров.

    Коментарии (3)
    13 августа 2024, 15:21 • Новости дня
    Российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области

    Минобороны: Отряды ВСУ в Курской области разбежались после ударов Ка-52

    Российские Ка-52 рассеяли отряды ВСУ в Курской области
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинские военные разбежались после ударов неуправляемых авиационных ракет с вертолетов Ка-52 в приграничном районе Курской области, сообщило Минобороны России.

    Летчик-штурман рассказал, что экипаж получил боевую задачу по уничтожению скопления живой силы ВСУ, удар производился неуправляемыми авиационными ракетами С-8 и управляемыми ракетами типа «Вихрь», передает ТАСС.

    Авианаводчик сообщил, что основная часть отрядов ВСУ была поражена, остальные обратились в бегство.

    Ранее Минобороны сообщало, что Ми-28 и Ка-52 ночью нанесли удары ракетами по скоплению живой силы и техники ВСУ в приграничном районе Курской области.

    Коментарии (2)
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    Киев выбрал военное поражение вместо переговоров

    Владимир Путин в понедельник потребовал от силовых органов выбить ВСУ из Курской области. Президент отметил, что противник и дальше будет пытаться дестабилизировать ситуацию в приграничной зоне, а вторжение Украины на территорию РФ лишило смысла возможные ранее мирные переговоры. Почему в действиях Зеленского война победила шанс на диалог и к каким последствиям для Украины это приведет? Подробности

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    Киев лишает Запорожскую АЭС последнего охлаждения

    В результате атаки украинских дронов на Запорожскую АЭС выведена из строя одна из градирен станции. Этот объект играет важнейшую роль в сохранении теплового баланса станции. Однако, по словам представителей ЗАЭС, сейчас риски ЧП на станции сведены к минимуму. Какие цели преследовал Киев, атакуя атомную станцию, и к чему могут привести повторные обстрелы? Подробности

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    Ради «войны с Россией» в Прибалтике грабят пенсионеров

    В странах Прибалтики продолжают увеличивать налоги для «подготовки отражения возможной российской агрессии». Ради подготовки к «войне с Россией» «государство грабит самых бедных», возмущается даже местная оппозиция. Впрочем, среди пострадавших слоев населения и бизнеса будут не только они одни. Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Почему Трамп начал проигрывать

      Рейтинг вице-президента США Камалы Харрис продолжает расти и по ряду опросов уже опережает рейтинг Дональда Трампа. Его шансы на возвращение в Белый дом тают, Трамп нервничает – и это провоцирует его на новые ошибки. Почему он начал проигрывать?

    • Как ополовинили арсенал для Украины

      Так называемая чешская инициатива, в рамках которой спонсоры Украины планировали передать в ВСУ миллион артиллерийских снарядов, сильно умерила свои амбиции. Начали чехи бодро, втянув в эту авантюру даже те страны, где симпатизируют России. А потом что-то пошло не так. Что именно?

    • Атака ВСУ в Курской области. В чем план?

      Как заявил глава Генштаба РФ Валерий Герасимов на совещании с президентом Владимиром Путиным, продвижение украинских войск вглубь территории России на Курском направлении остановлено». Сам по себе этот прорыв ВСУ через границу РФ остается беспрецедентным про объему затраченных сил и средств. В чем план Киева?

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    • Сколько платят участникам спецоперации

      Президент Владимир Путин подписал указ, согласно которому единовременная выплата для участников СВО будет поднята с 195 тыс. до 400 тыс. рублей. Сколько получают те, кто заключил контракт с Минобороны РФ, – в нашей инфографике.

    • Хиджаб, никаб и паранджа. В чем разница?

      Ислам диктует определенные требования к женской одежде, однако в разных традициях, странах и регионах они различаются. В чем именно эти различия и как выглядят разные варианты мусульманской женской одежды – в нашей инфографике.

    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

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    • На политическом трупе Байдена возник новый соперник Трампа

      Стоило президенту США Джозефу Байдену отказаться от продолжения своей избирательной кампании, как его место заняла ближайшая напарница. Вице-президент Камала Харрис официально объявила о намерении бороться за пост главы Белого дома, и первые опросы даже показывают, что она успешно конкурирует с Трампом.

    • Байден достиг финиша избирательной гонки досрочно

      Через три с лишним недели после провальных дебатов с Дональдом Трампом, в разгар избирательной кампании действующий глава Белого дома Джо Байден снял свою кандидатуру с выборов президента США. Теперь противники Байдена требуют от него даже большего: и вовсе подать в отставку.

    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

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