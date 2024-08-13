Ни МАГАТЭ, ни другие подконтрольные Западу организации (включая ООН) ничего не сделают для того, чтобы обуздать Зеленского. Решать проблему ядерного терроризма Украины все равно придется нам.4 комментария
Завершились переговоры Путина и Аббаса
Президенты России и Палестины Владимир Путин и Махмуд Аббас окончили переговоры, беседа проходила в подмосковной резиденции Ново-Огарево, она длилась порядка трех часов.
Российский лидер проводил палестинского коллегу до машины, видеозапись с этим опубликована в Telegram-канале Кремля.
В ходе беседы президент России подтвердил приверженность Москвы к своей прежней позиции по вопросу образования Палестинского государства, а Аббас отметил, что Палестина не приемлет выселение своих граждан с ее территорий.