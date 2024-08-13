Аббас: Палестина не приемлет выселение своих граждан

Tекст: Алексей Дегтярев

Палестинский народ рассчитывает на гуманитарную поддержку и прекращение политики экспатриации, он не примет экспатриацию палестинцев из сектора Газа, с Западного берега реки Иордан и из Иерусалима, сказал Аббас, передает РИА «Новости».

Он выразил уверенность, что Палестина при поддержке России достигнет своих целей.

По словам политика, ООН из-за давления США провалила миссию о принятии резолюции, которая бы «реализовала, обеспечивала реализацию права палестинского народа».

«Мы чувствуем, что Россия – один из самый дорогих друзей палестинского народа, и, как вы сказали в начале встречи, мы надеемся, что и палестинский народ получит свое государство», – подчеркнул Аббас.

Ранее в ходе беседы Путин отмечал, что проблемы урегулирования палестино-израильского конфликта корнями уходят далеко в прошлое и «связаны с игнорированием принятых ранее на уровне международных организаций, прежде всего на уровне ООН, решений с образованием и созданием независимого Палестинского государства».