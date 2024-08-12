Волонтеры «Народного фронта» организовали эвакуацию мирных жителей Курской области

Tекст: Дарья Григоренко

Волонтеры «Народного фронта» оказывают всестороннюю помощь пострадавшим от обстрелов жителям Курской области. Пожилые люди и люди с ограниченными возможностями здоровья эвакуируются в безопасные места. Параллельно с этим организована доставка гуманитарной помощи, включая продукты питания, медикаменты и предметы первой необходимости, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

Как сообщил заместитель руководителя исполкома «Народного фронта», руководитель молодежного крыла «Народного фронта» Владимир Тараненко, в один из пострадавших районов было доставлено более ста гуманитарных наборов и эвакуировано 30 человек.

Также в Курской области продолжается работа объединенного гуманитарного штаба «Народного фронта», всероссийского студенческого корпуса спасателей (ВСКС), благотворительного фонда «Банк еды «Русь» и других организаций. В распределительном центре волонтеры в круглосуточном режиме разгружают, сортируют, фасуют продовольствие, медикаменты, вещи и все необходимое. На данный момент центр вышел на мощность в 5 тыс. гуманитарных наборов в сутки.

Так, в Курск доставлена помощь от Тульской области – подушки, одеяла, матрасы, постельное белье, бытовая химия, одежда, детское питание, подгузники и детские вещи. Астраханская область передала свыше двух тонн воды, круп, макарон. Всего в распределительный центр гумпомощи уже поступило 235 тонн смешанного гуманитарного груза (продукты питания, средства гигиены, бытовая химия) и 106 тонн бутилированной питьевой воды из разных регионов России. Добровольцы сформировали более 11 тыс. продуктовых и гигиенических наборов. Все они направлены в пункты выдачи муниципалитетов и на железнодорожные вокзалы.

Кроме того, команда молодежного крыла «Народного фронта» помогает устранять последствия падения обломков ракеты ВСУ: расчищают завалы, убирают мусор и осколки, а также закрывают тепловой контур.

«На улицу Союзную мы выехали еще прошлой ночью. Приехали, оценили фронт работы, а утром приступили. Привезли необходимые материалы и инструменты. Всего помогают ликвидировать последствия более 20 человек – это волонтеры ВСКС и молодежного крыла «Народного фронта». Временно ставим на окна заслоны из пленки, убираем осколки», – рассказал координатор команды молодежного крыла «Народного фронта» в Курской области Илья Роот.

Кроме того, ведется работа по обеспечению безопасности медиков и гуманитарных конвоев. Современными системами РЭБ оснащены 14 машин скорой помощи, 14 эвакуационных автомобилей, а также выданы противоосколочные одеяла для оборудования скорых. Кроме того, врачи получили более 100 комплектов средств индивидуальной бронезащиты (бронежилеты и бронешлемы), а представители ДНД (добровольной народной дружины) – 300 аптечных наборов.