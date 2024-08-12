Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Минцифры опровергло возможность мошенничества с использованием «Госключа»
Использование приложения «Госключ» для мошеннических действий невозможно, так как электронная подпись надежно защищена и подделать ее невозможно, сообщает Минцифры.
В Telegram-канале ведомства указано, что воспользоваться приложением «Госключ» и подписать в нем значимые документы может только владелец подписи.
«Применение мошеннических схем с использованием «Госключа» исключено», – подчеркнули в министерстве.
В ведомстве также напомнили о многоуровневой системе защиты – для входа в приложение необходимо использовать учетную запись «Госуслуг», подтвердить личность с помощью SMS, биометрических данных или загранпаспорта, а также ввести восьмизначный пароль.
При этом в Минцифры заверили, что нотариальную доверенность нельзя подписать «Госключом», это можно сделать только при личном визите к нотариусу.
В ведомстве подчеркнули, что «Госуслуги» также надежно защищены и взломать их невозможно. Получить доступ к аккаунту злоумышленник может только в том случае, если пользователь сам передаст свои учетные данные.
Ранее Минцифры опровергло слухи о получении мошенниками квартир через «Госуслуги».