Не стоит ностальгировать о позициях, которые на Ближнем Востоке занимал СССР – они не принесли стране пользы в решении главных задач внутреннего развития. Сегодня США фактически копируют советские ошибки в регионе.0 комментариев
Иран пообещал жесткий ответ Израилю
Генерал Шадмани: Ответ Ирана на действия Израиля будет достойным и жестким
Ответ Тегерана на действия израильской стороны будет достойным и жестким, заявил бригадный генерал, замначальника оперативного штаба Генштаба Вооруженных сил Ирана Али Шадмани на полях форума «Армия-2024».
По его словам, с точки зрения Ирана, террористы убийством председателя политбюро ХАМАС Исмаила Хании нарушили баланс безопасности в регионе, а поскольку мировое большинство не решает, придется отвечать такой сильной стране, как Иран, передает ТАСС.
«Способ возмездия определил наш духовный лидер. Это был непростой выбор», – сказал Шадмани. Он добавил, что все государственные мужи в Иране пришли к тому, что ответ должен быть достойным и жестким.
Ранее Иран отверг призывы США не наносить ответный удар по Израилю.