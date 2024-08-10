Гладков сообщил, что украинские боевики удерживали двух жителей села Пороз

Tекст: Антон Антонов

Гладков сообщил в Telegram, что с жителями села «все хорошо – они живы, здоровы». Он встретился «с одной из семей, переговорил с родственниками». «Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», – сказано в сообщении.

Напомним, в Сети был опубликован ролик с украинскими боевиками, который, как утверждалось, снят в селе Пороз. Однако выехавшие оттуда местные жители заявили, что не видели ВСУ и не слышали стрельбы. Въезд в село был закрыт в рамках КТО. Гладков сообщал, что в ситуации разбираются силовики.