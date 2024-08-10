Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.16 комментариев
Гладков сообщил, что украинские боевики удерживали двух жителей села Пороз
Украинские боевики насильственно удерживали двух жителей Пороза, сейчас жители села в Грайворонском округе находятся вместе со своими родными, сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков.
Гладков сообщил в Telegram, что с жителями села «все хорошо – они живы, здоровы». Он встретился «с одной из семей, переговорил с родственниками». «Безусловно, все очень переживали, не спали всю ночь. Слава Богу, что все обошлось», – сказано в сообщении.
Напомним, в Сети был опубликован ролик с украинскими боевиками, который, как утверждалось, снят в селе Пороз. Однако выехавшие оттуда местные жители заявили, что не видели ВСУ и не слышали стрельбы. Въезд в село был закрыт в рамках КТО. Гладков сообщал, что в ситуации разбираются силовики.