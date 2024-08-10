Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
Въезд в село Пороз Белгородской области закрыли в рамках режима КТО
Гладков: Въезд в село Пороз Белгородской области закрыт в рамках режима КТО
Въезд в село Пороз Грайворонского горокруга, где якобы снимали видеоролик с украинскими военными, закрыт в рамках действующего в Белгородской области режима КТО, в ситуации разбираются представители силовых структур, сообщил губернатор региона Вячеслав Гладков.
Губернатор объяснил, что после того, как в сети появился ролик с украинскими боевиками якобы снятом на фоне сельского дома культуры, только что выехавшие оттуда местные жители заявили, что не видели ВСУ и не слышали стрельбы, поэтому нужно, чтобы в ситуации разобрались силовики.
По его словам, въезд в Пороз закрыт, в селе осталось около 10 жителей.
Гладков также побывал в селе Дунайка и призвал жителей вывезти детей в связи с оперативной обстановкой.
«Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли», – добавил он.
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