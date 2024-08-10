Въезд в село Пороз Белгородской области закрыли в рамках режима КТО

Гладков: Въезд в село Пороз Белгородской области закрыт в рамках режима КТО

Tекст: Вера Басилая

Губернатор объяснил, что после того, как в сети появился ролик с украинскими боевиками якобы снятом на фоне сельского дома культуры, только что выехавшие оттуда местные жители заявили, что не видели ВСУ и не слышали стрельбы, поэтому нужно, чтобы в ситуации разобрались силовики.

По его словам, въезд в Пороз закрыт, в селе осталось около 10 жителей.

Гладков также побывал в селе Дунайка и призвал жителей вывезти детей в связи с оперативной обстановкой.

«Пока текущее положение дел этого не требует. Но все же обстановка напряженная, поэтому попросил, чтобы детей из села увезли», – добавил он.

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