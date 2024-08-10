Спортсмен, который имеет необходимые природные данные и развивает их упорными, дисциплинированными тренировками, не вписывается и не может вписаться в повесточку. Поэтому либо олимпийские игры зачахнут, либо прогрессивная повестка сойдет на нет – а долго сосуществовать они не смогут.11 комментариев
ВС России испытали новый пулемет РПЛ-20 в зоне СВО
«Калашников»: Новый пулемет РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации
Новый легкий пулемет «Калашникова» РПЛ-20 испытан в зоне спецоперации российскими войсками и получил положительные отзывы, сообщил главный конструктор концерна Сергей Уржумцев.
Конструктор отметил, что российские бойцы испытали автомат в зоне СВО, отметили высокую кучность, интенсивность огня. Кроме того, пулемет имеет в штатной комплектации прибор малошумной стрельбы, передает ТАСС.
По словам Уржумцева, сейчас рассматривается возможность модификации пулемета РПЛ-20 под калибры НАТО. На данный момент он выпускается с длинным стволом и коротким.
Ранее сообщалось, что концерн «Калашников» презентовал новый ручной пулемет РПЛ-20 калибра 5,45 мм, предназначенный для вооружения российских войск.