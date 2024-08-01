Положение на Ближнем Востоке всегда будет, к сожалению, оставаться источником тревожных и крайне печальных новостей. Пока существует Израиль, его взаимодействие с соседями останется сложным и в ряде случаев кровопролитным.5 комментариев
Лукашенко пожаловался на отсутствие повышения зарплаты
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что ему уже пять лет не повышали заработную плату.
Об этом он сообщил во время награждения ведущего бухгалтера управделами президента Белоруссии, передает Telegram-канал «Спутник Беларусь».
Ранее Лукашенко пожаловался президенту Киргизии Садыру Жапарову на западный автопром, потому что его Mercedes, на котором он должен был приехать на саммит ЕАЭС, не завелся.