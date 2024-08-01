Московскую журналистку присяжные признали виновной в убийстве сожителя

Присяжные признали журналистку Гончарову виновной в убийстве сожителя

Tекст: Кристина Цыцура

«Присяжные единогласно вынесли обвинительный вердикт, признав Гончарову виновной в убийстве, но с учетом обстоятельств дела – заслуживающей снисхождения», – передает ТАСС его слова.

Обсуждение последствий решения назначено на 19 августа. Согласно материалам дела, в 2022 году Гончарова поссорилась с сожителем и нанесла ему несколько ударов ножницами.

Убитый Александр Самусев ранее имел судимость за грабеж и причинение тяжкого вреда здоровью. Адвокат Гаранин отметил, что Гончарова отвергает обвинения в убийстве, утверждая, что действовала в самообороне.

Защита настаивает на том, что Гончарова часто подвергалась насилию со стороны Самусева, и его смерть стала следствием превышения необходимых мер самообороны.



