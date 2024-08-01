Мы – живые свидетели того, как не слишком глубокая, но захватившая Запад философия постгуманизма, одерживает победу за победой, торжествует и пытается навязать нам всем картину мира, поселить нас в будущем, в котором мы не хотим жить.2 комментария
Бывшая российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады-2024
Российская пловчиха Кирпичникова выиграла серебро Олимпиады для Франции
Сменившая спортивное гражданство с российского на французское пловчиха Анастасия Кирпичникова завоевала серебряную медаль на дистанции 1500 метров вольным стилем на летних Олимпийских игр 2024 года в Париже.
Уроженка Асбеста (Свердловская область) в среду преодолела дистанцию за 15 минут 40,35 секунды, передает РИА «Новости».
Золото завоевала американка Кэти Ледеки, которая с результатом 15.30,02 побила собственный олимпийский рекорд. Она стала восьмикратной олимпийской чемпионкой. Тройку призеров замкнула немка Изабель Гозе (+11,14).