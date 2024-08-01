Пользователи пожаловались на работу YouTube в России

Бакальчук заявила о крахе брака и обвинила супруга во лжи

Бакальчук опровергла заявления мужа о давлении из-за сделки по слиянию Wildberries и Russ

Tекст: Антон Антонов

В интервью «Комсомольской правде» Бакальчук прокомментировала сообщения о том, что на нее оказывается давление: «Мы сидим с вами в центре Москвы в красивом публичном кафе возле офиса. Скажите, я похожа на человека, на которого оказывают давление? Думаю, ответ очевиден».

Как заверила Бакальчук, слова ее супруга Владислава, заявившего, что переговоры о слиянии Wildberries и Russ проходили без его участия, не соответствуют действительности. По ее словам, «топ-менеджмент поддержал объединение», были взвешены «все риски».

«Помните, недавно в интернете все обсуждали певицу Алсу? Она прокомментировала пост Анастасии Решетовой о своем супруге одним словом – «врет». Вот и мне не раз в данной ситуации хотелось ее процитировать», – заявила Бакальчук.

Бакальчук сказала, что причина развода связана с «плоскостью личных отношений», а «крах брака начался задолго до идеи объединения с Russ». «Первая серьезная трещина была еще в ноябре прошлого года. Но это (шумиха из-за слияния компаний), безусловно, стало последней каплей», – заявила она.

Кроме того, Бакальчук заверила, что каждый день общается с детьми, при этом никаких запретов на их общение с отцом не вводила. «Он спокойно приезжал к ним на море, где младшие отдыхали с моей мамой. Было крайне неприятно, что он для публичности выставил это так, будто отдыхает с ними с самого начала, постановочно фотографировался и выдал информацию в СМИ», – заявила Бакальчук.

Она подчеркнула, что «маркетплейс продолжит существовать в том виде, к которому все привыкли», пользователи и партнеры «никаких изменений не заметят».

Напомним, Бакальчук подала в суд иск о претензиях имущественного характера, связанных с разводом с ее мужем. Бакальчук, комментируя слияние Wildberries с Russ, заявила, что это позволит «создать абсолютно новый вид высокотехнологичного российского бизнеса мирового уровня». Бакальчук также заявила, что ее супруг вводит людей в заблуждение, рассказывая о «рейдерском захвате» компании.