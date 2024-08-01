Могут ли украинские власти объявить боевиков УПА, которые сейчас для них герои – преступниками? Могут. Зеленский русскоязычный еврей из Днепропетровской области, что бы он ни говорил, боевики УПА не могут быть для него героями.12 комментариев
Медведев: Только война на Ближнем Востоке приведет к миру
Единственным путем к шаткому миру на Ближнем Востоке остается полномасштабный конфликт, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
«Узел на Ближнем Востоке затягивается. <…> Всем понятно, что полномасштабная война – единственный путь к шаткому миру в этом регионе», – написал Медведев в своем англоязычном Telegram-канале.
Он отметил, что все невинные жизни в этой части света являются «заложниками отвратительного государства – США».
В среду в Тегеране убили руководителя политбюро ХАМАС Исмаила Ханию. В Иране после этого состоялось экстренное заседание высшего совета национальной безопасности. СМИ сообщили, что Тегеран якобы планирует нанести прямой удар по Израилю.