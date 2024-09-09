Стало известно, где Масляков провел последние дни жизни

Tекст: Антон Антонов

Масляков, у которого выявили злокачественное новообразование в легком, находился в отделении паллиативной помощи, пишет «Комсомольская правда».

Опухоль признали неоперабельной весной, врачи заявили, что другие виды лечения также не помогут, передает RT.

Масляков несколько месяцев был в очень плохом состоянии. Он почти не говорил и был прикован к постели. По данным СМИ, он наблюдался в НМИЦ онкологии имени Блохина.

Актер и телеведущий Дмитрий Нагиев, который ранее временно вел КВН во время болезни Маслякова, рассказал, что последний раз общался с ним два месяца назад. «Месяц назад он трубку не снял. Сняла трубку Светлана, супруга, и сказала, что Александр Васильевич чуть-чуть приболел. Просто насморк. То мужество, с которым человек уходил, угасал, – для меня это урок личного мужества», – рассказал актер в интервью ТАСС.

Напомним, злокачественное новообразование у Маслякова обнаружили, когда он в 2022 году лечился от коронавирусной инфекции. 8 сентября 2024 года телеведущий скончался.