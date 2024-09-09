Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Канделаки назвала Маслякова «нашим космосом»
Телеведущий Александр Масляков «создал все развлекательное телевидение сегодняшнего дня», заявила гендиректор ТНТ Тина Канделаки.
«В 1961 году мы попали в космос. Это сделал не только легендарный Гагарин. В космосе телевидения вспыхнула новая звезда – «Клуб веселых и находчивых», – заявила Канделаки в Telegram.
По ее словам, «КВН творил чудеса и стал едва ли не главным шоу в только-только создававшемся телевидении». После закрытия программа повторно «вспыхнула как звезда в 1986 году». Как заявила Канделаки, свет «охватил весь мир, все русскоязычное пространство, да так что эксперты НАТО сочли КВН инструментом геополитического влияния».
«И все это время на капитанском посту стартовавшей в 1961 году ракеты был Александр Масляков», – подчеркнула Канделаки.
Она отметила, что в КВН играли будущие «актеры, продюсеры, сценаристы, шоумены, бизнесмены, депутаты». По ее словам, «если Владимир Зворыкин изобрел телевизор, то Масляков изобрел юмор в этом телевизоре». Канделаки заявила, что именно благодаря Маслякову появилось «все развлекательное телевидение сегодняшнего дня».
«Вы были нашим космосом Александр Васильевич! Ваш свет останется со всей нашей страной и теми, кто говорит на русском навсегда! Полет не прекратился – он продолжается, живя в душах десятков миллионов людей», – заявила Канделаки.
Напомним, Масляков умер 8 сентября 2024 года. По информации СМИ, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни жизни телеведущий находился в отделении паллиативной помощи московской больницы.