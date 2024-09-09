Канделаки назвала Маслякова «нашим космосом»

Tекст: Антон Антонов

«В 1961 году мы попали в космос. Это сделал не только легендарный Гагарин. В космосе телевидения вспыхнула новая звезда – «Клуб веселых и находчивых», – заявила Канделаки в Telegram.

По ее словам, «КВН творил чудеса и стал едва ли не главным шоу в только-только создававшемся телевидении». После закрытия программа повторно «вспыхнула как звезда в 1986 году». Как заявила Канделаки, свет «охватил весь мир, все русскоязычное пространство, да так что эксперты НАТО сочли КВН инструментом геополитического влияния».

«И все это время на капитанском посту стартовавшей в 1961 году ракеты был Александр Масляков», – подчеркнула Канделаки.

Она отметила, что в КВН играли будущие «актеры, продюсеры, сценаристы, шоумены, бизнесмены, депутаты». По ее словам, «если Владимир Зворыкин изобрел телевизор, то Масляков изобрел юмор в этом телевизоре». Канделаки заявила, что именно благодаря Маслякову появилось «все развлекательное телевидение сегодняшнего дня».

«Вы были нашим космосом Александр Васильевич! Ваш свет останется со всей нашей страной и теми, кто говорит на русском навсегда! Полет не прекратился – он продолжается, живя в душах десятков миллионов людей», – заявила Канделаки.

Напомним, Масляков умер 8 сентября 2024 года. По информации СМИ, последние два года он боролся с онкологическим заболеванием. Последние дни жизни телеведущий находился в отделении паллиативной помощи московской больницы.