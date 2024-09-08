Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовом восприятии политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».2 комментария
Израиль заявил о запуске нескольких «воздушных целей» с территории Ливана
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) заявила о запуске «подозрительных воздушных целей» из Ливана по северу еврейского государства.
ПВО уничтожила часть «воздушных целей», в районе населенного пункта Заура зафиксированы падения снарядов, заявили в ЦАХАЛ, передает ТАСС.
Там добавили, что информация о пострадавших отсутствует.
В начале августа «Хезболла» обстреляла населенный пункт на севере Израиля десятками ракет «Катюша».