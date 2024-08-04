Гражданская жизнь предполагает свободу. В армии свобода отсутствует. Но когда понимаешь, что от тебя зависит жизнь твоя и твоего товарища, приходит осознание собственной ответственности и важности контроля за своей жизнью – начиная от мелочей вроде того, насколько хорошо ты сегодня проверил укладку.13 комментариев
«Хезболла» запустила «шквал ракет» по Израилю
«Хезболла» обстреляла населенный пункт на севере Израиля десятками ракет «Катюша»
Times of Israel пишет о «шквале ракет» со стороны ливанского движения «Хезболла» по северу Израиля. В «Хезболле» подтвердили, что выпустили по населенному пункту Бейт-Гилель десятки ракет.
В субботу Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, а также «уничтожили террориста «Хезболлы» в районе Дересриан», передает РИА «Новости».
Позднее Times of Israel сообщила, что «шквал ракет выпущен из Ливана по северу» Израиля. «Многочисленные перехваты со стороны «Железного купола» видны над Галилеей», – говорится в сообщении.
«Хезболла» пояснила, что «включило новое поселение Бейт-Гилель» на севере Израиля «в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет «Катюша». «Хезболла» назвала это ответом на удары Израиля по югу Ливана.
Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».