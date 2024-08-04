«Хезболла» запустила «шквал ракет» по Израилю

«Хезболла» обстреляла населенный пункт на севере Израиля десятками ракет «Катюша»

Tекст: Антон Антонов

В субботу Армия обороны Израиля сообщила, что ВВС нанесли удары по объектам «Хезболлы» на юге Ливана, а также «уничтожили террориста «Хезболлы» в районе Дересриан», передает РИА «Новости».

Позднее Times of Israel сообщила, что «шквал ракет выпущен из Ливана по северу» Израиля. «Многочисленные перехваты со стороны «Железного купола» видны над Галилеей», – говорится в сообщении.

«Хезболла» пояснила, что «включило новое поселение Бейт-Гилель» на севере Израиля «в свой график обстрелов и впервые обстреляло его десятками ракет «Катюша». «Хезболла» назвала это ответом на удары Израиля по югу Ливана.

Напомним, израильские ВВС нанесли ракетный удар по южному пригороду Бейрута. В результате был убит Фуад Мохсен Шокр – один из командующих вооруженными формированиями «Хезболлы».