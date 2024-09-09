Ряд шуток, прозвучавших в эфире программы, действительно оказали влияние на массовое восприятие политпроцессов. По-моему, самой сильной политической шуткой на площадке КВН была шутка 1988 года «Партия, дай порулить».6 комментариев
Шульгинов и Абрамченко победили на довыборах в Госдуму
Экс-министр энергетики Николай Шульгинов одержал победу на довыборах в Госдуму по одномандатному избирательному округу №35 (Республика Хакасия – Хакасский), свидетельствуют данные ЦИК после обработки 100% протоколов. Экс-заместитель председателя правительства России Виктория Абрамченко побеждает по одномандатному округу №152 в Ростовской области.
Шульгинов набрал 55,31% голосов избирателей. Депутат горсовета Черногорска Владимир Смышляев от партии «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» получил 29,8% голосов. Михаил Гайдай («Зеленая альтернатива») получил поддержку 3,09% избирателей, за Антона Палюлина (Партия прямой демократии) проголосовали 1,79%. Еще 1,65% поддержали Георгия Слывуса из партии «Зеленые», а 2,35% – Сергея Измайлова из «Гражданской платформы», передает ТАСС.
В Ростовской области Виктория Абрамченко («Единая Россия») набрала 75,73% голосов, Наталья Оськина (КПРФ) – 11,28%, Максим Федоров («Справедливая Россия – за правду») – 4,44% голосов, передает РИА «Новости».
Шульгинов и Абрамченко не вошли в состав правительства, которое было сформировано в мае 2024 года.
Напомним, также все голоса подсчитаны на выборах глав Сахалинской и Оренбургской областей, а также Хабаровского края.