Эксперт из Франции Тительман: F-16 ничего не изменят на Украине

Tекст: Алексей Дегтярев

Дюжина истребителей, «хаотично летающих» над украинской территорией, не изменят хода боевых действий, заявил Тительман в эфире LCI, передает РИА «Новости».

Российская сторона «может себе позволить терять два-три-пять самолетов в месяц» в течение долгого времени, потому этих F-16 не достаточно, добавил эксперт.

Он отметил, что не все страны, согласившиеся отдать свои истребители, дали разрешение наносить удары вглубь территории России.

«Означает ли это, что у Украины будет два флота: один на задней линии фронта для ударов по этим территориям, а второй сможет зайти дальше? Вопрос в том, какова будет экосистема поставляемых Украине самолетов», – сказал он.

Ранее СМИ сообщили, что Украина уже успела применить F-16, их якобы использовали для задач ПВО. В Киеве заявили, что украинской стороне выгоден «туман войны» в вопросе поставок этих истребителей.