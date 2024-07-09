Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.19 комментариев
Песков объяснил отсутствие переговоров Путина и Моди в расширенном составе
Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поговорили на все необходимые темы на переговорах в узком составе, нужды в расширенном составе не возникло, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
«Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше двух с половиной часов просидели», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что политики «закрыли» все темы.
Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного.