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    19 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

    4 комментария
    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    10 комментариев
    9 июля 2024, 17:12 • Новости дня

    Песков объяснил отсутствие переговоров Путина и Моди в расширенном составе

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Президент России Владимир Путин и премьер Индии Нарендра Моди поговорили на все необходимые темы на переговорах в узком составе, нужды в расширенном составе не возникло, заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

    «Расширенного состава не будет. Практически вся повестка дня была сейчас закрыта. Больше двух с половиной часов просидели», – цитирует Пескова РИА «Новости». Он добавил, что политики «закрыли» все темы.

    Ранее Путин вручил Моди орден Святого апостола Андрея Первозванного.

    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

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    7 июля 2024, 10:40 • Новости дня
    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам

    Sohu: Решение Путина по предложению Японии по Курилам удивило Китай

    Китайцы удивились ответу Путина на предложение Японии по Курилам
    @ Sergey Frolov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Япония предлагала России крупные инвестиции в обмен на теоретическую возможность получить доступ к Курильским островам, но президент России Владимир Путин ответил отказом. Данное решение вызвало удивление в Китае, утверждают авторы издания Sohu.

    Как пишет издание, на первый взгляд Япония предлагала России заманчивую сделку, пообещав вложить ресурсы в Дальний Восток и способствовать развитию региона, передает «Лента.ру». По мнению авторов, текущие события продемонстрировали дальновидность Путина в вопросе Курил, ведь если бы Россия согласилась на предложение Японии, она могла поставить под угрозу свою национальную безопасность. Издание пишет также, что Токио мог бы разрешить США развернуть на Курилах военные базы, что неприемлемо для России.

    «Япония никогда не сможет получить эти острова, даже если предложит за них огромные деньги», – резюмировали обозреватели издания.

    Ранее МИД России подчеркивал, что Южные Курилы являются неотъемлемой частью России на законных, в том числе международных, основаниях по итогам Второй мировой войны.

    Напомним, президент России Владимир Путин на встрече с предпринимателями Дальневосточного федерального округа пообещал, что обязательно посетит Курильские острова.

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    8 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи вечером в усадьбе Ново-Огарево с премьером Индии Нарендрой Моди прокатил его на гольф-каре.

    Глава Российского государства был за рулем машины, на пассажирское сиденье сел индийский лидер. Затем они проехали по дорожке парка. Видеозапись поездки опубликована в Telegram-канале Кремля.

    После поездки политики прошли пешком к зданию резиденции.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Анита Цой награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Артистку наградили за «большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Анита Цой – певица и композитор, ее главными шлягерами считаются песни «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита».

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    8 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам

    Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации 3 июля.

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    8 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Моди
    Начались переговоры Путина и Моди
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Встреча проходит в подмосковной резиденции главы Российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

    Отмечается, что разговор идет в неформальной обстановке, за чашкой чая. Основные переговоры состоятся завтра.

    Напомним, Моди прилетел в Москву с официальным визитом днем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от встречи двух лидеров.

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    8 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству и Госдуме необходимо принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    «У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

    Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    Коментарии (3)
    9 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди добирались до Кремля на одном «Аурусе» с двумя штандартами.

    Лидеры России и Индии вместе осмотрели экспозицию в павильоне «Атом» на ВДНХ и встретились со студентами, после чего поехали в Кремль на официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

    Это пятый раз, когда глава государства посещает выставку с начала ее работы, передает ТАСС. Путин встретился с руководителем форума Натальей Виртуозовой, которая поблагодарила его за организацию выставки. Также президент пообщается с сотрудниками выставки.

    Выставка «Россия» стартовала 4 ноября прошлого года в Москве. Она была посвящена достижениям России в различных областях. На ней были представлены экспонаты из всех 89 регионов страны, а также от иностранных партнеров.

    Выставка должна была завершиться 12 апреля, однако по поручению президента ее работу продлили до 8 июля – Дня семьи, любви и верности, так как 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    Глава государства посещал выставку уже четыре раза: дважды в декабре и по одному разу в январе и феврале.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» стала одним из самых посещаемых мест в мире.

    Коментарии (5)
    8 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники выставки-форума «Россия» на ВДНХ выразили президенту России Владимиру Путину благодарность за «патриотические мурашки».

    «Владимир Владимирович, спасибо вам за гавань, за мурашки, за непобедимый русский дух», – обратились работники выставки к главе государства, передает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

    Организаторы рассказали Путину, что выставку за все время работы посетили 18,5 млн человек.

    Напомним, в понедельник Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    7 июля 2024, 10:50 • Новости дня
    Путин поздравил россиян с Днем работников морского и речного флота

    Путин: Водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии России

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил работников и ветеранов морского и речного флота, отметив, что водный транспорт играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Уважаемые друзья! Поздравляю вас с Днем работников морского и речного флота. Водный транспорт является неотъемлемой составляющей отечественной транспортной системы, играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, укреплении межрегиональных и международных связей», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин отметил, что в отрасли трудятся специалисты высокой квалификации, хорошо знающие и любящие свое дело. Он также подчеркнул, что работники отрасли берегут традиции предшественников и работают с полной отдачей.

    «Во многом благодаря вашей компетентности, энергии, нацеленности на результат строятся новые, современные суда, растут объемы пассажирских и грузовых перевозок, повышается качество и доступность предоставляемых услуг, совершенствуется береговая инфраструктура, приоритетное внимание уделяется обеспечению безопасности гидротехнических сооружений», – добавляется в телеграмме.

    Российский лидер убежден, что работники морского и речного флота будут достойно решать поставленные задачи на благо России.

    Путин пожелал им успехов, осуществления намеченных планов и всего самого доброго.

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    8 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Сначала эта сумма составит до 10 тыс. рублей, впоследствии могут быть предприняты другие шаги, сказал Путин, общаясь с семьями – финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости».

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все», – заявил глава государства.

    Ранее Путин оценил итоги конкурса «Это у нас семейное».

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    8 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конкурс «Это у нас семейное» удался, в нем приняли участие 600 тыс. человек, это удивительный и потрясающий результат, считает президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, что конкурс «Это у нас семейное», который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы», – передает ТАСС слова Путина на встрече с победителями состязания.

    «Сколько человек у нас приняло участие в конкурсе? 600 тыс. человек, 102 тыс. семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно», – оценил Путин.

    Напомним, в воскресенье завершились оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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    8 июля 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, отметив, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

    Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.

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    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

      19 комментариев
    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

      4 комментария
    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

      10 комментариев
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