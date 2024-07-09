Сенатор: Выставка «Россия» укрепила национальную идентичность россиян

Сенатор Долгов: Национальный центр «Россия» станет новой точкой притяжения для граждан страны

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент высоко оценил уровень организации и проведения международной выставки-форума «Россия». Более того, тот факт, что глава государства посещал площадку пять раз, говорит о многом и дает понять его истинное отношение к проекту», – сказал Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

Сенатор напомнил, что по решению президента работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее смогли посетить дополнительно 7,5 млн человек, а всего за восемь месяцев – более 18 миллионов. «Мероприятие стало знаковым событием в жизни страны, его очевидный успех позволяет прогнозировать, что столь же успешной и эффективной будет работа Национального центра «Россия», который призван стать новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны», – отметил собеседник.

«Организация столь продолжительного и грандиозного по масштабам мероприятия позволила сформировать коллектив с уникальными компетенциями. Команда выставки стала настоящей семьей единомышленников, соратников президента. Она готова дальше направлять все свои знания, навыки, энергию на пользу стране и обществу в рамках деятельности Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – заметил он.

По мнению парламентария, решение о создании Национального центра продолжает заданный президентом тренд на открытость власти и прямой диалог с гражданами. «Более того, такие площадки обеспечат безбарьерное пространство для коммуникации представителей разных сфер общества», – пояснил собеседник.

«Сама по себе выставка подтвердила эффективность прямого общения представителей бизнеса, регионов, общественных организаций, федеральных структур. В ходе такого диалога поднимались актуальные вопросы и выстраивалось будущее для многих проектов. Национальный центр «Россия» унаследует консолидирующую миссию выставки и поможет масштабировать ее на всю страну», – спрогнозировал спикер.

По мнению Долгова, Центр также станет важнейшим инструментом укрепления национальной идентичности россиян и позволит молодежи найти собственное призвание через образовательные программы, представление ведущих компаний и производств. «Демонстрация общих побед, достижений, планов помогают нам ощутить единство, воспитать деятельных и активных патриотов, которые хотят работать на благо страны и народа», – резюмировал политик.

Ранее президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.

По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.

«Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.

Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны, пояснял газете ВЗГЛЯД Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».