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    Борис Акимов Борис Акимов Если спасать семью, то радикально

    Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

    12 комментариев
    Дмитрий Губин Дмитрий Губин Россию «деколонизировать» невозможно

    Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    9 июля 2024, 14:18 • Новости дня

    Сенатор: Выставка «Россия» укрепила национальную идентичность россиян

    Сенатор Долгов: Национальный центр «Россия» станет новой точкой притяжения для граждан страны

    Сенатор: Выставка «Россия» укрепила национальную идентичность россиян
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Выставка «Россия» оказалась знаковым мероприятием для всей страны. Ее успех показывает, что столь же эффективной будет работа Национального центра «Россия», который станет новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Владимир Путин в пятый раз посетил международную выставку-форум «Россия».

    «Президент высоко оценил уровень организации и проведения международной выставки-форума «Россия». Более того, тот факт, что глава государства посещал площадку пять раз, говорит о многом и дает понять его истинное отношение к проекту», – сказал Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.

    Сенатор напомнил, что по решению президента работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее смогли посетить дополнительно 7,5 млн человек, а всего за восемь месяцев – более 18 миллионов. «Мероприятие стало знаковым событием в жизни страны, его очевидный успех позволяет прогнозировать, что столь же успешной и эффективной будет работа Национального центра «Россия», который призван стать новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны», – отметил собеседник.

    «Организация столь продолжительного и грандиозного по масштабам мероприятия позволила сформировать коллектив с уникальными компетенциями. Команда выставки стала настоящей семьей единомышленников, соратников президента. Она готова дальше направлять все свои знания, навыки, энергию на пользу стране и обществу в рамках деятельности Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – заметил он.

    По мнению парламентария, решение о создании Национального центра продолжает заданный президентом тренд на открытость власти и прямой диалог с гражданами. «Более того, такие площадки обеспечат безбарьерное пространство для коммуникации представителей разных сфер общества», – пояснил собеседник.

    «Сама по себе выставка подтвердила эффективность прямого общения представителей бизнеса, регионов, общественных организаций, федеральных структур. В ходе такого диалога поднимались актуальные вопросы и выстраивалось будущее для многих проектов. Национальный центр «Россия» унаследует консолидирующую миссию выставки и поможет масштабировать ее на всю страну», – спрогнозировал спикер.

    По мнению Долгова, Центр также станет важнейшим инструментом укрепления национальной идентичности россиян и позволит молодежи найти собственное призвание через образовательные программы, представление ведущих компаний и производств. «Демонстрация общих побед, достижений, планов помогают нам ощутить единство, воспитать деятельных и активных патриотов, которые хотят работать на благо страны и народа», – резюмировал политик.

    Ранее президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.

    По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.

    «Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.

    Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны, пояснял газете ВЗГЛЯД Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».

    8 июля 2024, 20:59 • Новости дня
    Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди отметил, что в Индии самый большой показатель рождаемости в мире.

    «Вы наверное сейчас самая большая по населению страна мира – 1,4 млрд человек. Но самое главное не это, самое главное, что 23 миллиона рождений в год даже для такой страны, как Индия, это все-таки много, это самый большой показатель в мире», – приводит РИА «Новости» слова российского лидера.

    По словам Путина, «это не просто цифры». «Это значит, люди планируют свою семью, свою жизнь, горизонт планирования расширяется. А это значит, что они чувствуют себя уверенно, чувствуют стабильность определенную, что очень важно», – сказал он.

    Ранее Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 21:17 • Новости дня
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    Путин прокатил Моди на гольф-каре
    @ Сергей Бобылев/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе встречи вечером в усадьбе Ново-Огарево с премьером Индии Нарендрой Моди прокатил его на гольф-каре.

    Глава Российского государства был за рулем машины, на пассажирское сиденье сел индийский лидер. Затем они проехали по дорожке парка. Видеозапись поездки опубликована в Telegram-канале Кремля.

    После поездки политики прошли пешком к зданию резиденции.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 20:33 • Новости дня
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    Путин наградил Аниту Цой орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени
    @ Алексей Майшев/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Народная артистка России Анита Цой награждена орденом «За заслуги перед Отечеством» I степени, соответствующий указ подписал президент Владимир Путин.

    Артистку наградили за «большой вклад в эффективное решение общественно значимых задач и многолетнюю добросовестную работу», передает ТАСС со ссылкой на документ.

    Анита Цой – певица и композитор, ее главными шлягерами считаются песни «Небо», «На восток» и «Новая я». В 2001 году она открыла благотворительный фонд помощи детям с врожденной инвалидностью «Анита».

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    8 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам

    Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации 3 июля.

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    8 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству и Госдуме необходимо принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    «У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

    Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

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    8 июля 2024, 20:07 • Новости дня
    Начались переговоры Путина и Моди
    Начались переговоры Путина и Моди
    @ Алексей Никольский/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Начались переговоры президента России Владимира Путина и премьер-министра Индии Нарендры Моди.

    Встреча проходит в подмосковной резиденции главы Российского государства Ново-Огарево, передает ТАСС.

    Отмечается, что разговор идет в неформальной обстановке, за чашкой чая. Основные переговоры состоятся завтра.

    Напомним, Моди прилетел в Москву с официальным визитом днем. Газета ВЗГЛЯД писала о том, чего ждать от встречи двух лидеров.

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    8 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники выставки-форума «Россия» на ВДНХ выразили президенту России Владимиру Путину благодарность за «патриотические мурашки».

    «Владимир Владимирович, спасибо вам за гавань, за мурашки, за непобедимый русский дух», – обратились работники выставки к главе государства, передает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

    Организаторы рассказали Путину, что выставку за все время работы посетили 18,5 млн человек.

    Напомним, в понедельник Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Сначала эта сумма составит до 10 тыс. рублей, впоследствии могут быть предприняты другие шаги, сказал Путин, общаясь с семьями – финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости».

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все», – заявил глава государства.

    Ранее Путин оценил итоги конкурса «Это у нас семейное».

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    8 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конкурс «Это у нас семейное» удался, в нем приняли участие 600 тыс. человек, это удивительный и потрясающий результат, считает президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, что конкурс «Это у нас семейное», который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы», – передает ТАСС слова Путина на встрече с победителями состязания.

    «Сколько человек у нас приняло участие в конкурсе? 600 тыс. человек, 102 тыс. семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно», – оценил Путин.

    Напомним, в воскресенье завершились оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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    9 июля 2024, 14:10 • Новости дня
    Путин и Моди приехали в Кремль на одном «Аурусе»

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди добирались до Кремля на одном «Аурусе» с двумя штандартами.

    Лидеры России и Индии вместе осмотрели экспозицию в павильоне «Атом» на ВДНХ и встретились со студентами, после чего поехали в Кремль на официальные переговоры, передает РИА «Новости».

    Ранее президент России Владимир Путин и премьер-министр Индии Нарендра Моди приехали на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

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    8 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России

    Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России

    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас по БАМу идут огромные потоки грузов. В настоящее время строится вторая ветка дороги, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

    «Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
    после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.

    Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.

    «Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.

    «Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.

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    8 июля 2024, 20:24 • Новости дня
    Путин на встрече с Моди оценил развитие Индии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в ходе неформальной встречи с индийским премьер-министром Нарендрой Моди в подмосковной резиденции дал высокую оценку развитию Индии.

    Недавно Моди был вновь избран на пост премьер-министра Индии, российский лидер поздравил его с переизбранием, передает ТАСС. «Думаю, что это не случайно, а результат вашей работы на протяжении многих лет», – отметил он.

    «У вас свои идеи, вы очень энергичный человек, умеете добиваться результатов в интересах Индии и индийского народа», – указал Путин. Результат очевиден, так как Индия уверенно занимает третье место в мире по объему экономики, констатировал президент России.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию.

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    8 июля 2024, 21:43 • Новости дня
    Путин и Моди посмотрели конное шоу в Ново-Огареве

    Путин и Моди посмотрели шоу на конюшне в Ново-Огареве

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин вместе премьер-министром Индии Нарендрой Моди во время неформальной встречи в Ново-Огареве посетил конюшню.

    Там Путину и Моди показали шоу на арене конюшни с участием лошадей, которые содержатся в Ново-Огареве. Представление было приурочено ко Дню семьи, любви и верности, передает ТАСС.

    Напомним, в понедельник Моди прибыл в Россию и встретился с Путиным. В ходе неформальной встречи российский лидер высоко оценил развитие Индии.

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    8 июля 2024, 21:21 • Новости дня
    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей

    Политолог Линдигрин объяснила успех конкурса «Это у нас семейное»

    Эксперт: Конкурс «Это у нас семейное» стал примером и мотиватором для всех российских семей
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Конкурс «Это у нас семейное» выполняет важнейшие задачи по популяризации семьи и развития демографии, сказала газете ВЗГЛЯД политолог Наталья Линдигрин. Ранее президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное».

    «Участие главы государства в таких мероприятиях еще раз подчеркивает, какое значение в нашей стране придается семье и защите семейных ценностей. Президент не раз подчеркивал, что поддержка семьи и детей является одной из основ его политики и всей государственной системы», – пояснила Наталья Линдигрин, гендиректор АНО «Институт региональных проблем».

    Собеседница напомнила, что «для популяризации и сохранения традиционных семейных ценностей Владимир Путин объявил 2024 год Годом семьи». По его же инициативе проводится и конкурс «Это у нас семейное».

    Она также обращает внимание на то, с «какой искренностью и радостью глава государства общается с семьями»: «Путин всегда находится в прямом контакте с людьми, очень внимательно и открыто говорит с гражданами на любые темы, потому что все вопросы и проблемы считает важными». «Эта позиция находит отклик у россиян, что показала встреча с участниками конкурса. Более того, такие беседы заложили основу для многих решений – Путин опирается на мнения и запросы семей при доработке мер семейной политики и создания новых проектов», – сказала аналитик.

    «В целом же основная задача конкурсов вроде «Это у нас семейное» – популяризация семьи, создание наилучших условий для увеличения их числа и рождения детей. В состязаниях смогли принять участие семейные команды из четырех и более родственников – представителей трех поколений: дети, родители, бабушки и дедушки», – добавила Линдигрин.

    Эксперт отметила, что конкурс стал самым массовым проектом платформы «Россия – страна возможностей». «Особенно ценно, что в нем были представлены все 89 российских регионов, а также близкие и родственники конкурсантов, которые проживают в 81 стране по всему миру. Успех мероприятия делает обоснованным его проведение на регулярной основе», – полагает спикер.

    По ее словам, финалисты и победители конкурса – хороший пример для подражания и мотивации других семей на совместное саморазвитие. «Все это показывает, что Россия – большая многопоколенная семья семей, где царят гармония, взаимопонимание и наследуемые традиции. А крепкая счастливая семья с детьми – это будущее всей нашей страны и залог ее успешного развития», – резюмировала Линдигрин.

    В понедельник президент Владимир Путин посетил Международную выставку-форум «Россия», где встретился с участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

    Перед беседой с финалистами Путин выразил уверенность в том, что конкурс «удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы». В ходе самой встречи он предложил разрешить использовать часть маткапитала на сбор в школу.

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги. Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги, и все», – сказал Путин.

    Кроме того, он поддержал идею создания в России специального праздника для многодетных семей, в который они могли бы посещать ряд культурно-досуговых мероприятий бесплатно.

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    «Мирная инициатива» Болгарии содержит несколько странностей

    9 июля открывается саммит НАТО, и именно в его рамках, как заявляется, Болгария предложит «посредничество в мирных переговорах по Украине». Эта идея звучит не только неожиданно, но и нелепо, учитывая текущие отношения между Москвой и Софией. Почему же болгарское руководство публично озвучивает подобные планы? Подробности

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    Напавшие на Дагестан террористы били по единству России

    В воскресенье в Республике Дагестан произошла серия терактов. Целями боевиков стали православные храмы, синагога и пункт ДПС. Эксперты считают, что след организаторов преступления может вести в западные страны, а главной задачей кураторов злоумышленников стало расшатывание межнациональной и религиозной стабильности России. Что необходимо предпринять перед лицом организуемой извне террористической угрозы? Подробности

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    • Борис Акимов Борис Акимов
      Если спасать семью, то радикально

      Физически мы все раньше взрослеем, а социально нас всячески старательно оставляют детьми. Тут даже без помощи профессиональных психологов понятно, что клинч этот разрушительно действует на человека.

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    • Дмитрий Губин Дмитрий Губин
      Россию «деколонизировать» невозможно

      Постсоветские гуманитарии выполняли двоякую задачу. С одной стороны, они давали местной номенклатуре оправдание для этнических чисток (от увольнений русских и до погромов и экспроприации квартир русского населения). С другой стороны, колониальная тематика вызывала отклик у всевозможных западных посольств и фондов.

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    • Игорь Переверзев Игорь Переверзев
      Глобализация, которую мы потеряли

      В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

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    • Новый «план мира по Украине» из Германии

      Один из лидеров партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) Тино Хрупалла предложил свой вариант «мирного плана по Украине». «Важно, чтобы Украина заявила, что не будет членом НАТО и ЕС», – подчеркнул он. Не самый плохой мирный план. Но есть нюанс.

    • Бардак во Франции и поражение Ле Пен

      Подведены итоги парламентских выборов во Франции. Вопреки большинству прогнозов, «Национальное объединение» Марин Ле Пен только на третьем месте. Но это удовлетворительный результат с точки зрения внешнеполитических интересов России: теперь Франции обеспечен бардак.

    • Байден подавил антибайденовский бунт

      Несмотря на вал заявлений, что Джо Байден слишком стар и болен, чтобы участвовать в выборах президента, он остается в гонке, подавив критиков внутри партии. В чем сила человека и политика, который даже ходит и говорит с трудом?

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    • Как растет доступ россиян к газоснабжению

      Доступность газоснабжения российских регионов растет – и делается это в том числе на полностью бесплатной для граждан основе. О том, сколько населенных пунктов газифицируется ежегодно и как растет потребление газомоторного топлива – в нашей инфографике.

    • Какие высокоскоростные магистрали строит Россия

      В ближайшие годы в России должны быть проложены тысячи километров высокоскоростных железных дорог. По каким маршрутам пройдут эти магистрали и какие параметры в них заложены – в нашей инфографике.

    • Как возрождаются новые регионы России

      Десятки тысяч людей со всей страны восстанавливают и обустраивают новые регионы России. О результатах восстановительных работ за 2023 год – в нашей инфографике.

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    • Судьба дальнейшей карьеры Байдена зависит от его жены

      Если верить утечкам в американских СМИ, единственный человек, который может убедить Джо Байдена снять свою кандидатуру с выборов президента США, – его жена Джилл. Таким образом, от ее влияния на мужа зависит судьба всей идущей в стране предвыборной кампании – и личная судьба Байдена.

    • Под Байденом зашаталась собственная партия

      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

    • Украинцы бегут от мобилизации любыми путями и способами

      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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