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Сенатор: Выставка «Россия» укрепила национальную идентичность россиян
Сенатор Долгов: Национальный центр «Россия» станет новой точкой притяжения для граждан страны
Выставка «Россия» оказалась знаковым мероприятием для всей страны. Ее успех показывает, что столь же эффективной будет работа Национального центра «Россия», который станет новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни государства, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Константин Долгов. Ранее президент Владимир Путин в пятый раз посетил международную выставку-форум «Россия».
«Президент высоко оценил уровень организации и проведения международной выставки-форума «Россия». Более того, тот факт, что глава государства посещал площадку пять раз, говорит о многом и дает понять его истинное отношение к проекту», – сказал Константин Долгов, зампредседателя комитета Совета Федерации по экономической политике.
Сенатор напомнил, что по решению президента работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее смогли посетить дополнительно 7,5 млн человек, а всего за восемь месяцев – более 18 миллионов. «Мероприятие стало знаковым событием в жизни страны, его очевидный успех позволяет прогнозировать, что столь же успешной и эффективной будет работа Национального центра «Россия», который призван стать новой точкой притяжения и центром общественно-культурной жизни страны», – отметил собеседник.
«Организация столь продолжительного и грандиозного по масштабам мероприятия позволила сформировать коллектив с уникальными компетенциями. Команда выставки стала настоящей семьей единомышленников, соратников президента. Она готова дальше направлять все свои знания, навыки, энергию на пользу стране и обществу в рамках деятельности Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – заметил он.
По мнению парламентария, решение о создании Национального центра продолжает заданный президентом тренд на открытость власти и прямой диалог с гражданами. «Более того, такие площадки обеспечат безбарьерное пространство для коммуникации представителей разных сфер общества», – пояснил собеседник.
«Сама по себе выставка подтвердила эффективность прямого общения представителей бизнеса, регионов, общественных организаций, федеральных структур. В ходе такого диалога поднимались актуальные вопросы и выстраивалось будущее для многих проектов. Национальный центр «Россия» унаследует консолидирующую миссию выставки и поможет масштабировать ее на всю страну», – спрогнозировал спикер.
По мнению Долгова, Центр также станет важнейшим инструментом укрепления национальной идентичности россиян и позволит молодежи найти собственное призвание через образовательные программы, представление ведущих компаний и производств. «Демонстрация общих побед, достижений, планов помогают нам ощутить единство, воспитать деятельных и активных патриотов, которые хотят работать на благо страны и народа», – резюмировал политик.
Ранее президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.
По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.
«Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.
Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны, пояснял газете ВЗГЛЯД Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».