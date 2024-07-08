В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.7 комментариев
Эксперт: Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны
Политолог Сетов: Выставка «Россия» показала открытость госуправления и стала стала выездным открытым офисом правительства
Успешность международной выставки-форума «Россия» подтверждают многочисленные показатели. Так, согласно опросам, 97% ее посетителей испытали чувство гордости за страну, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. В понедельник, в последний день работы выставки, Владимир Путин встретился с ее сотрудниками.
«Президент неоднократно высоко оценивал уровень организации выставки «Россия», отмечая работу всей команды организаторов. В этой связи он выразил уверенность, что эта же команда сможет сделать успешной и эффективной работу Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – отметил Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».
Собеседник напомнил, что Путин пять раз побывал на площадках выставки, что само по себе говорит об отношении главы государства к этому проекту. «По его же решению работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее экспозиции смогли дополнительно посетить 7,5 млн человек. Всего же за восемь месяцев работы ее посетили более 18 млн человек», – напомнил аналитик.
«Есть и другие показатели, которые подтверждают успешность выставки. Например, 40% посетителей – это люди из регионов России. Согласно опросам, 97% посетителей испытали чувство гордости за страну. Я и сам туда приходил неоднократно. На ВДНХ действительно есть на что посмотреть. Поэтому высокие оценки абсолютно обоснованны», – подчеркнул он.
«Что касается работы Национального центра «Россия», то президент емко и четко сформулировал его главную миссию – показать себе и всему миру: «Нам есть чем гордиться и что защищать». Все это важно и с точки зрения воспитательно-просветительских функций: люди будут приходить на выставку и напитываться знаниями о достижениях страны», – отметил спикер.
По его словам, подобный формат донесения информации о достижениях России показал свою эффективность. «Более того, многим молодым людям выставка, а также презентации ведущих компаний и производств помогли найти свое призвание. Очевидно, эта же практика будет продолжена в работе региональных филиалов выставки», – спрогнозировал эксперт.
Политолог также отметил еще одну важную особенности выставки – она стала местом, где государство, общество и бизнес могут «открыто общаться между собой, обмениваться информацией». «Президент делает сферу госуправления более открытой. Поэтому национальный центр «Россия» продолжит традицию выставки по прямым коммуникациям представителей разных страт и сфер общества», – указал политолог.
«По сути, выставка стала выездным открытым офисом правительства – у кабмина здесь был свой Координационный центр. Впервые в истории любой человек мог увидеть, как работает кабинет министров. И поэтому, если нам удастся сохранить эти принципы работы и атмосферу в региональных филиалах – это будет новым измерением государственной политики в регионах», – резюмировал Сетов.
В понедельник президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».
«Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.
По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.
«Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.