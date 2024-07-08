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    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

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    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    35 комментариев
    8 июля 2024, 20:20 • Новости дня

    Эксперт: Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны

    Политолог Сетов: Выставка «Россия» показала открытость госуправления и стала стала выездным открытым офисом правительства

    Эксперт: Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Успешность международной выставки-форума «Россия» подтверждают многочисленные показатели. Так, согласно опросам, 97% ее посетителей испытали чувство гордости за страну, заявил газете ВЗГЛЯД политолог Никита Сетов. В понедельник, в последний день работы выставки, Владимир Путин встретился с ее сотрудниками.

    «Президент неоднократно высоко оценивал уровень организации выставки «Россия», отмечая работу всей команды организаторов. В этой связи он выразил уверенность, что эта же команда сможет сделать успешной и эффективной работу Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – отметил Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».

    Собеседник напомнил, что Путин пять раз побывал на площадках выставки, что само по себе говорит об отношении главы государства к этому проекту. «По его же решению работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее экспозиции смогли дополнительно посетить 7,5 млн человек. Всего же за восемь месяцев работы ее посетили более 18 млн человек», – напомнил аналитик.

    «Есть и другие показатели, которые подтверждают успешность выставки. Например, 40% посетителей – это люди из регионов России. Согласно опросам, 97% посетителей испытали чувство гордости за страну. Я и сам туда приходил неоднократно. На ВДНХ действительно есть на что посмотреть. Поэтому высокие оценки абсолютно обоснованны», – подчеркнул он.

    «Что касается работы Национального центра «Россия», то президент емко и четко сформулировал его главную миссию – показать себе и всему миру: «Нам есть чем гордиться и что защищать». Все это важно и с точки зрения воспитательно-просветительских функций: люди будут приходить на выставку и напитываться знаниями о достижениях страны», – отметил спикер.

    По его словам, подобный формат донесения информации о достижениях России показал свою эффективность. «Более того, многим молодым людям выставка, а также презентации ведущих компаний и производств помогли найти свое призвание. Очевидно, эта же практика будет продолжена в работе региональных филиалов выставки», – спрогнозировал эксперт.

    Политолог также отметил еще одну важную особенности выставки – она стала местом, где государство, общество и бизнес могут «открыто общаться между собой, обмениваться информацией». «Президент делает сферу госуправления более открытой. Поэтому национальный центр «Россия» продолжит традицию выставки по прямым коммуникациям представителей разных страт и сфер общества», – указал политолог.

    «По сути, выставка стала выездным открытым офисом правительства – у кабмина здесь был свой Координационный центр. Впервые в истории любой человек мог увидеть, как работает кабинет министров. И поэтому, если нам удастся сохранить эти принципы работы и атмосферу в региональных филиалах – это будет новым измерением государственной политики в регионах», – резюмировал Сетов.

    В понедельник президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

    «Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.

    По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.

    «Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.

    8 июля 2024, 16:52 • Новости дня
    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам

    Путин подписал закон о возврате индексации пенсий работающим пенсионерам

    Путин подписал закон об индексации выплат работающим пенсионерам
    @ Maksim Konstantinov/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал закон о возобновлении приостановленной с 2016 года индексации пенсий работающим пенсионерам.

    Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. Согласно закону, с 1 января 2025 года работающие пенсионеры будут получать страховую пенсию и выплату к ней в размере, установленном на 31 декабря 2024 года, без учета недополученных средств. Действующие до этого нормы предполагали приостановку индексации пенсий с 2016 года, передает ТАСС.

    Ранее сообщалось, что закон о возобновлении индексаций пенсий работающим пенсионерам одобрен в ходе пленарного заседания Совета Федерации 3 июля.

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    8 июля 2024, 16:59 • Новости дня
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Правительству и Госдуме необходимо принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку, заявил президент России Владимир Путин на встрече с семьями-финалистами Всероссийского конкурса «Это у нас семейное».

    «У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

    Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

    Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.

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    8 июля 2024, 15:07 • Новости дня
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ
    @ Павел Бедняков/POOL/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

    Это пятый раз, когда глава государства посещает выставку с начала ее работы, передает ТАСС. Путин встретился с руководителем форума Натальей Виртуозовой, которая поблагодарила его за организацию выставки. Также президент пообщается с сотрудниками выставки.

    Выставка «Россия» стартовала 4 ноября прошлого года в Москве. Она была посвящена достижениям России в различных областях. На ней были представлены экспонаты из всех 89 регионов страны, а также от иностранных партнеров.

    Выставка должна была завершиться 12 апреля, однако по поручению президента ее работу продлили до 8 июля – Дня семьи, любви и верности, так как 2024 год в России объявлен Годом семьи.

    Глава государства посещал выставку уже четыре раза: дважды в декабре и по одному разу в январе и феврале.

    Ранее первый заместитель руководителя администрации президента России Сергей Кириенко сообщил, что выставка «Россия» стала одним из самых посещаемых мест в мире.

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    8 июля 2024, 07:17 • Новости дня
    Путин поздравил участников празднования 50-летия начала строительства БАМа

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, отметив, что на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Дорогие друзья! Поздравляю вас с большой, знаменательной датой – 50-летием начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали... Сама жизнь убедительно доказала востребованность этой стратегической магистрали. И потому на повестке дня – дальнейшая модернизация БАМа и Транссиба, повышение их пропускной способности, обновление железнодорожной инфраструктуры», – передает РИА «Новости» текст поздравления.

    Российский лидер добавил, что к этому замечательному юбилею приурочены торжественные собрания, культурные и спортивные мероприятия в разных регионах России. Но основным центром празднования по праву стала столица БАМа – Тында.

    Напомним, в апреле президент России Владимир Путин заявил, что в этом году стартует третий по счету этап развития Байкало-Амурской (БАМ) и Транссибирской магистралей, ожидается, что в ближайшие десять лет объем перевозок по Восточному полигону железных дорог достигнет 270 млн тонн в год.

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    8 июля 2024, 16:04 • Новости дня
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    Путина на выставке «Россия» поблагодарили за «патриотические мурашки»
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Сотрудники выставки-форума «Россия» на ВДНХ выразили президенту России Владимиру Путину благодарность за «патриотические мурашки».

    «Владимир Владимирович, спасибо вам за гавань, за мурашки, за непобедимый русский дух», – обратились работники выставки к главе государства, передает Telegram-канал RIA Kremlinpool.

    Организаторы рассказали Путину, что выставку за все время работы посетили 18,5 млн человек.

    Напомним, в понедельник Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 15:48 • Новости дня
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    Путин: Конкурс «Это у нас семейное» удался
    @ Артем Геодакян/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Конкурс «Это у нас семейное» удался, в нем приняли участие 600 тыс. человек, это удивительный и потрясающий результат, считает президент России Владимир Путин.

    «Мне кажется, что конкурс «Это у нас семейное», который мы задумали и реализовали, осуществили, он, безусловно, удался, потому что по-другому нельзя оценить то, что произошло за эти месяцы», – передает ТАСС слова Путина на встрече с победителями состязания.

    «Сколько человек у нас приняло участие в конкурсе? 600 тыс. человек, 102 тыс. семейных команд. Это просто потрясающе, удивительно», – оценил Путин.

    Напомним, в воскресенье завершились оценочные дни финала конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

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    8 июля 2024, 16:12 • Новости дня
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    Путин предложил разрешить тратить остаток маткапитала на товары для школы
    @ Артем Геодакян/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

    Сначала эта сумма составит до 10 тыс. рублей, впоследствии могут быть предприняты другие шаги, сказал Путин, общаясь с семьями – финалистами всероссийского конкурса «Это у нас семейное», передает РИА «Новости».

    «Нужно разрешить людям использовать оставшиеся деньги (от материнского капитала). Давайте мы для начала сделаем это 10 тысяч, а потом посмотрим, может быть, и другие шаги сделаем. Нужно организовать работу таким образом, чтобы люди могли использовать эти средства, просто выплатить семьям эти деньги и все», – заявил глава государства.

    Ранее Путин оценил итоги конкурса «Это у нас семейное».

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    8 июля 2024, 17:16 • Новости дня
    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России

    Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России

    Эксперт: БАМ из «дороги в никуда» стала важнейшей транспортной артерией России
    @ Станислав Красильников/РИА Новости

    Tекст: Олег Исайченко

    Сейчас по БАМу идут огромные потоки грузов. В настоящее время строится вторая ветка дороги, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Об этом газете ВЗГЛЯД сказал политолог Павел Данилин. В понедельник Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали.

    «Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
    после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.

    «БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.

    Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.

    «Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.

    «Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.

    Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.

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    8 июля 2024, 07:33 • Новости дня
    Путин: БАМ помог открыть транспортный маршрут для всей Евразии

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Президент России Владимир Путин поздравил участников торжественных мероприятий, посвященных 50-летию начала строительства Байкало-Амурской магистрали, и отметил, что Байкало-Амурская магистраль дала жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стала местом рождения смелых идей и замыслов, соответствующая телеграмма опубликована на сайте Кремля.

    «Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – передает РИА «Новости» текст телеграммы.

    Путин добавил, что полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников.

    «Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – говорится в телеграмме.

    В заключение российский лидер пожелал ветеранам-бамовцам, нынешнему поколению железнодорожников и строителей успехов и всего наилучшего.

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    8 июля 2024, 15:35 • Новости дня
    Путин заявил, что в большей части мира доброжелательно относятся к России

    Tекст: Ольга Иванова

    Большая часть мира доброжелательно настроена к России, сказал президент России Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия»

    «Это очень важно: самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям (а это большинство в мире) – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – приводит его слова ТАСС.

    Ранее Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

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    8 июля 2024, 15:28 • Новости дня
    Путин заявил, что Россия многим может гордиться

    Tекст: Валерия Городецкая

    У России есть множество причин для гордости, о чем важно ярко и талантливо рассказывать, заявил президент РФ Владимир Путин на встрече с сотрудниками выставки-форума «Россия» на ВДНХ.

    «Нам есть что показать и есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось. Вам большое спасибо», – сказал Путин, передает ТАСС.

    Он добавил, что России есть что защищать, а россияне должны сами это чувствовать и демонстрировать остальным.

    Напомним, в понедельник Путин в пятый раз приехал на выставку «Россия» на ВДНХ.

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    8 июля 2024, 16:28 • Новости дня
    Путин объявил о создании национального центра «Россия» на площадке «Экспо»

    Tекст: Ольга Иванова

    На площадке «Экспоцентра» будет создан национальный центр «Россия», который станет продолжением одноименной выставки, сообщил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками выставки.

    «Национальный центр будем создавать на площадке «Экспо». Это решено», – приводит слова Путина ТАСС.

    Он отметил, что России есть что показать и есть чем гордиться. Кроме того, Путин заявил, что наццентр также будет существовать и в регионах России.

    Ранее Путин приехал на ВДНХ, где завершает работу международная выставка-форум «Россия».

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    8 июля 2024, 15:14 • Новости дня
    Путин: Филиалы национального центра «Россия» появятся в регионах

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Филиалы наццентра «Россия» станут продолжением одноименной выставки, их создадут на территориях российских регионов, заявил президент Владимир Путин в ходе встречи с сотрудниками выставки.

    Необходимо продолжать показывать то, что делает страна, чем она живет и чего она добивается, сказал Путин, передает ТАСС.

    «Поэтому мы договорились: национальный центр будем создавать на площадке «Экспо». Это решено», – отметил он.

    Глава государства также согласился с предложением губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова о создании филиалов центра во всех регионах. Он отметил, что ему хотелось бы видеть в регионах такие же яркие выставки.

    «Я очень рассчитываю, что команда, которая у вас сложилась, будет задействована в продолжении совместной работы», – заключил Путин.

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    8 июля 2024, 19:18 • Новости дня
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    Путин наградил погибшего при попытке обезвредить террориста в «Крокусе» мужчину
    @ Кирилл Зыков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ о награждении посмертно орденом Мужества сотрудника аэропорта Внуково Валентина Николаенкова, который погиб при попытке обезвредить террориста в концертном зале «Крокус Сити Холл».

    Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации. В тексте указа говорится о награждении посмертно за мужество и отвагу, проявленные при исполнении гражданского долга, орденом Мужества Николаенкова Валентина Викторовича – директора центра управления и координации акционерного общества «Международный аэропорт Внуково», город Москва, передает ТАСС.

    Напомним, Николаенков пытался обезвредить террориста, когда тот перезаряжал автомат, но был убит выстрелом его сообщника.

    Ранее Путин подписал указ о награждении орденами Мужества 20 дагестанских полицейских, из них 15 – посмертно.

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    8 июля 2024, 15:56 • Новости дня
    Путин: Для государства нет ничего важнее, чем укрепление семей

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Для руководства страны нет ничего важнее, чем укрепление семей, заявил президент Владимир Путин на встрече с семьями – финалистами конкурса «Это у нас семейное».

    Глава государства в понедельник начал встречу с семьями – финалистами этого конкурса.

    «Для нас, для государства, не может быть ничего более важного, чем укрепление семьи. Тем более, вот, в Год семьи в России. Я вас всех поздравляю. И сегодня праздник, с сегодняшним праздником, с праздником семьи, любви и верности, и желаю вам счастья семейного», – цитирует Путина РИА «Новости».

    Этот конкурс стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». Заявки на участие в нем подали свыше 580 тыс. человек, в финал вышли 300 семей из 83 регионов и семья из Казахстана.

    Финал «Это у нас семейное» проходит 5–8 июля. 30 семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий.

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