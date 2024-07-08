Эксперт: Выставка «Россия» стала эффективным инструментом демонстрации достижений страны

Политолог Сетов: Выставка «Россия» показала открытость госуправления и стала стала выездным открытым офисом правительства

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Президент неоднократно высоко оценивал уровень организации выставки «Россия», отмечая работу всей команды организаторов. В этой связи он выразил уверенность, что эта же команда сможет сделать успешной и эффективной работу Национального центра «Россия» с филиалами в регионах», – отметил Никита Сетов, заместитель гендиректора консалтинговой группы «Полилог».

Собеседник напомнил, что Путин пять раз побывал на площадках выставки, что само по себе говорит об отношении главы государства к этому проекту. «По его же решению работа выставки была продлена почти на три месяца, и за это время ее экспозиции смогли дополнительно посетить 7,5 млн человек. Всего же за восемь месяцев работы ее посетили более 18 млн человек», – напомнил аналитик.

«Есть и другие показатели, которые подтверждают успешность выставки. Например, 40% посетителей – это люди из регионов России. Согласно опросам, 97% посетителей испытали чувство гордости за страну. Я и сам туда приходил неоднократно. На ВДНХ действительно есть на что посмотреть. Поэтому высокие оценки абсолютно обоснованны», – подчеркнул он.

«Что касается работы Национального центра «Россия», то президент емко и четко сформулировал его главную миссию – показать себе и всему миру: «Нам есть чем гордиться и что защищать». Все это важно и с точки зрения воспитательно-просветительских функций: люди будут приходить на выставку и напитываться знаниями о достижениях страны», – отметил спикер.

По его словам, подобный формат донесения информации о достижениях России показал свою эффективность. «Более того, многим молодым людям выставка, а также презентации ведущих компаний и производств помогли найти свое призвание. Очевидно, эта же практика будет продолжена в работе региональных филиалов выставки», – спрогнозировал эксперт.

Политолог также отметил еще одну важную особенности выставки – она стала местом, где государство, общество и бизнес могут «открыто общаться между собой, обмениваться информацией». «Президент делает сферу госуправления более открытой. Поэтому национальный центр «Россия» продолжит традицию выставки по прямым коммуникациям представителей разных страт и сфер общества», – указал политолог.

«По сути, выставка стала выездным открытым офисом правительства – у кабмина здесь был свой Координационный центр. Впервые в истории любой человек мог увидеть, как работает кабинет министров. И поэтому, если нам удастся сохранить эти принципы работы и атмосферу в региональных филиалах – это будет новым измерением государственной политики в регионах», – резюмировал Сетов.

В понедельник президент Владимир Путин посетил международную выставку-форум «Россия», где встретился с сотрудниками выставки и участниками конкурса «Это у нас семейное» президентской платформы «Россия – страна возможностей».

«Восемь месяцев выставка работала, 18,5 млн человек ее посетили, это само по себе говорит об огромном интересе к выставке. И участники всего этого события говорили и о международном интересе. По-моему, делегации из 120 стран приехали сюда и посмотрели. Нам есть что показать, есть чем гордиться. Но это не все. Важно еще красиво и талантливо это преподнести. И у вас это получилось», – сказал Путин, обращаясь к организаторам.

По его словам, принято решение о создании Национального центра на площадке «Экспо», который будет заниматься открытием аналогичных выставок во всех регионах.

«Очень важно самим чувствовать это, показать и нашей стране, и всем нашим доброжелателям – а это большинство в мире, – чего мы можем добиться и чего мы добиваемся благодаря труду и таланту нашего народа», – резюмировал президент.