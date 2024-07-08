Путин и Моди посмотрели конное шоу в Ново-Огареве

Путин призвал принять решение по выплатам многодетным семьям на ипотеку

Tекст: Дарья Григоренко

«У нас существует несколько вычетов налоговых: имущественный – в случае приобретения квартиры, социальный налоговый вычет – вычеты, связанные с образованием, со здравоохранением, и общие так называемые вычеты налоговые для семей. Так вот, вот этот основной (вычет), который сейчас дискутируется в Думе, он, конечно, должен считаться до всех вот этих вычетов, о которых я сказал. С тем, чтобы не получилось так, что все вычеты вычли, а потом уже нечего вычитать», – отметил глава государства, передает РИА «Новости».

Путин подчеркнул, что попросит правительство и депутатов Госдумы принять решение в соответствии с интересами российской семьи. Глава государства напомнил, что в Госдуме сейчас рассматривается проект закона о семейной выплате, цель которого заключается в том, чтобы после всех вычетов семья не платила больше 6%. «И вот разница между 13% и 6%, вот эта разница должна остаться в семье», – уточнил он.

Ранее Путин предложил разрешить использовать оставшиеся от материнского капитала деньги на подготовку детей к школе.

Конкурс «Это у нас семейное» стал самым массовым проектом президентской платформы «Россия – страна возможностей». В заявочной кампании приняли участие более 580 тыс. человек. В финал конкурса вышли 300 семейных команд из 83 субъектов РФ, 5–8 июля 2024 года проходит финал конкурса. Тридцать семей-победителей получат сертификаты на 5 млн рублей на улучшение жилищных условий. Кроме того, все 300 семей-финалистов конкурса отправятся в семейные путешествия.