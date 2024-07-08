Путин восхитился уровнем рождаемости в Индии

Политолог Данилин: БАМ способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России
«Еще в 1990-е БАМ назывался «дорогой в никуда». Тогда бытовало мнение, что его строительство – большая ошибка. В те годы многие стратегические проекты оценивались неправильно. А сейчас,
после того как президент Владимир Путин запустил новый этап развития БАМа, строится вторая ветка, развивается ее инфраструктура, а сама магистраль становится ключевым элементом логистики в торговле со странами Азии. Там идут огромные потоки грузов. Дорога стала важнейшей транспортной артерией не только Дальнего Востока, но и всей России», – рассказал Павел Данилин, директор Центра политического анализа.
«БАМ – это настоящая национальная гордость, свидетельство силы духа, сплоченности и трудолюбия нашего народа. Строительство железной дороги в экстремальных условиях и при крайне сложном рельефе – это настоящий подвиг наших ученых, рабочих, специалистов из множества сфер. Сейчас идет масштабное инфраструктурное и жилищное строительство на прилегающих к БАМу районах. Это способствует развитию не только Дальнего Востока, но и всей России. Примечательно, что БАМ – еще и демонстрация нашему молодому поколению того, какими быстрыми темпами развивается Россия», – отметил он.
Ранее Кремль опубликовал поздравительную телеграмму президента Владимира Путина к 50-летию начала полномасштабного строительства Байкало-Амурской магистрали. Основным центром празднования стала столица БАМа – город Тында.
«Полвека назад легендарная стройка объединила для решения общегосударственных задач сотни тысяч гражданских специалистов и воинов-железнодорожников. Благодаря энтузиазму и героическому, самоотверженному труду строителей, изыскателей, рабочих, представителей других профессий были возведены километры стальных дорог, мосты и туннели, технические сооружения. БАМ дал жизнь новым городам и поселкам, железнодорожным станциям, стал местом рождения смелых идей и замыслов», – заявил глава государства.
«Сегодня Байкало-Амурская магистраль является важной, неотъемлемой составляющей единой транспортной системы страны, ключевым звеном в хозяйственном освоении обширных территорий Сибири и Дальнего Востока. БАМ помог открыть для отечественной экономики перспективные, быстрорастущие рынки Азиатско-Тихоокеанского региона, обеспечил надежный транспортный маршрут для всей Евразии», – указал Путин.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, как БАМ связал пространство и время СССР и России.