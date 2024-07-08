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    Игорь Переверзев Игорь Переверзев Глобализация, которую мы потеряли

    В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.

    7 комментариев
    Юрий Мавашев Юрий Мавашев Турция не конкурент России в Африке

    В турецких интересах, чтобы Африка стала местом сотрудничества Москвы и Анкары, а любые завезенные боевики знали бы свое место. Как в Сирии, например.

    0 комментариев
    Дмитрий Орехов Дмитрий Орехов Почему «англичанка гадит»

    Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.

    35 комментариев
    8 июля 2024, 19:42 • Новости дня

    Вынесен приговор Беркович и Петрийчук

    Суд приговорил Беркович и Петрийчук к шести годам колонии за оправдание терроризма

    Tекст: Дарья Григоренко

    Второй Западный окружной военный суд Москвы приговорил к шести годам колонии общего режима режиссера Евгению Беркович и драматурга Светлану Петрийчук за оправдание терроризма.

    В тексте приговора говорится, что суд постановил признать Беркович Евгению Викторовну и Петрийчук Светлану Николаевну виновными в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 205.2 УК РФ, и назначить им наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет каждой с отбыванием наказания в колонии общего режима, передает ТАСС.

    Кроме того, суд лишил их права администрировать интернет-ресурсы на срок три года.

    В апреле Росфинмониторинг включил Беркович и Петрийчук в реестр организаций и физических лиц, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или терроризму.

    Ранее Мосгорсуд признал законным продление ареста режиссеру Евгении Беркович и драматургу Светлане Петрийчук по делу об оправдании терроризма.

    7 июля 2024, 23:19 • Новости дня
    Личности отказавшихся вставать во время гимна в школе КБР родителей установлены

    Tекст: Максим Попов

    В Министерстве просвещения Кабардино-Балкарии сообщили, что личности родителей, которые проявили неуважение к гимну России в одной из школ республики, установлены.

    Как отмечается в сообщении, в настоящее время ситуация находится в работе правоохранительных органов. После этого к родителям будут применены соответствующие меры в рамках действующего законодательства, передает РИА «Новости».

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    В Министерстве также отметили, что никто из учеников школы не проявлял неуважения во время звучания гимна. Ребенок, который закрывал уши и о котором говорилось в некоторых публикациях, оказался дошкольником.

    Ранее в социальных сетях появились видеозаписи, сделанные в школе № 33 в Нальчике. На них некоторые родители не встали для торжественного исполнения гимна России, а остались на своих местах в актовом зале. Несколько человек были замечены с телефонами.


    Коментарии (71)
    8 июля 2024, 08:16 • Новости дня
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ
    @ кадр из видео

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Украинская разведка при помощи НАТО попыталась угнать российский ракетоносец Ту-22М3, эту попытку пресекли. Российские силы ввели в заблуждение украинскую сторону и нанесли удар по украинскому военному аэродрому, сообщили в Центре общественных связей ФСБ.

    Украинская разведка попыталась завербовать российского военного летчика, ему обещали не менее 2 млн долларов за угон и итальянское гражданство, указало ведомство, передает ТАСС.

    Самолет планировалось переправить на территорию Украины. К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное.

    В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком. Они попытались угрожать ему: «Иначе будет как я обещал. Начну передавать приветы через девочек. Думаешь, так будет лучше?».

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также требовал сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

    Коментарии (30)
    8 июля 2024, 08:58 • Новости дня
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    Нидерланды разочаровала реакция России на отправку F-16 Украине
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Реакция российского посла в Гааге Владимира Тарабрина на решение Нидерландов по отправке 24 истребителей F-16 киевскому режиму «разочаровывает», заявил нидерландский министр иностранных дел Каспар Велдкамп.

    «Это показывает, что Россия не готова найти решение конфликта, она просто угрожает, и мы это не одобряем», – заявил министр в эфире телеканала NOS, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что реакция посольства была «разочаровывающей».

    Напомним, Тарабрин заявил, что Россия рассматривает решение Нидерландов по отправке F-16 Украине как сознательное решение по наращиванию эскалации конфликта и дестабилизации обстановки. Истребители F-16 и аэродромы, с которых они взлетают, будут считаться законными целями в ходе СВО.

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    8 июля 2024, 05:43 • Новости дня
    Режиссер Лунгин объяснил отказ снимать фильмы про СВО

    Режиссер Лунгин посчитал, что время серьезного фильма о спецоперации еще не пришло

    Режиссер Лунгин объяснил отказ снимать фильмы про СВО
    @ Денис Гришкин/Агентство «Москва»

    Tекст: Максим Попов

    Снимать художественные фильмы про спецоперацию на Украине пока преждевременно, заявил режиссер Павел Лунгин.

    «Для серьезного фильма на тему СВО еще время не пришло. Боюсь, что сейчас на эту тему будут делать фильмы очень быстро и однозначно. И в результате большую серьезную тему просто загубят. Это, конечно, очень большая история со сложными реальными переживаниями», – приводит ТАСС слова Лунгина.

    По словам режиссера, подобные серьезные потрясения всегда вызывают реакцию художников. В частности, в России после Гражданской войны произошел мощный культурный всплеск. Однако на сегодняшний день, по его мнению, необходимо «решать текущие задачи».


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    8 июля 2024, 09:53 • Новости дня
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    По факту изнасилования сотрудницы «Матч-ТВ» возле Останкино завели дело
    @ Артем Геодакян/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Уголовное дело заведено по факту изнасилования сотрудницы «Матч ТВ» в Москве, задержаны трое граждан Узбекистана, сообщили в Следственном комитете России.

    Задержаны трое подозреваемых, это граждане Узбекистана, сообщило ведомство, передает ТАСС.

    Председатель СКР Александр Бастрыкин поручил руководителю ГСУ СК по Москве Андрею Стрижову доложить о ходе расследования и установленных обстоятельствах.

    Источник в правоохранительных органах сообщил, что речь идет о сотруднице «Матч ТВ».

    Информацию о том, что изнасилована работница телеканала подтвердила замгендиректора «Газпром-медиа холдинг» Тина Канделаки в своем Telegram-канале.

    Сама девушка заявила, что нападавшие были мигрантами, инцидент произошел рядом с телецентром «Останкино» 6 июля около 2.30 мск, передает «Лента.ру».

    В 2022 году в Москве двое пьяных дворников-мигрантов в состоянии алкогольного опьянения изнасиловали местную жительницу.

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    8 июля 2024, 01:05 • Новости дня
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    Лукьянов: Макрон скоро вновь «зачирикает» на международной арене
    @ Sean Gallup/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Макронисты умело сыграли на перераспределении политических сил, избежав полной катастрофы. В этих условиях президент Пятой республики совсем скоро почистит перышки и снова «зачирикает» на международной арене, как ни в чем не бывало. Такое мнение высказал главный редактор журнала «Россия в глобальной политике» Федор Лукьянов, комментируя итоги внеочередных парламентских выборов во Франции.

    «Макрон, видимо, скоро попробует, почистив перышки, вновь зачирикать на арене, как ни в чем ни бывало. Восстановить престиж не получится, но и позволить себя окончательно списать не даст», - отметил Лукьянов. По его словам, на саммит НАТО в Вашингтон Макрон поедет как желанный гость атлантического истеблишмента, предотвративший неприятность для последнего, отмечается в Telegram-канале издания.

    Подводя общие итоги выборов во французский и английский парламенты, а также в Европарламент, Лукьянов отметил, что мейнстрим в европейском обществе по-прежнему достаточно устойчив. В его распоряжении есть достаточно манипулятивных и и смысловых инструментов, чтобы сохранить консерватизм избирателей. Революционных настроений пока нет, но при этом расширяется рамка для дозволенных колебаний общественного мнения.

    Это не означает, что совсем ничего не может измениться, но амплитуда этих изменений невелика. Впрочем, глубокие социально-политическое проблемы, которые существуют на самом деле, решать в такой ситуации тоже никто всерьез не будет. Рано или поздно это аукнется, отметил политолог.

    Напомним, партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов.



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    7 июля 2024, 21:25 • Новости дня
    Партия Ле Пен уступила левым и альянсу Макрона во втором туре выборов

    Tекст: Ольга Иванова

    На выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», третье место предварительно занимает «Национальное объединение», сообщает телеканал BFM TV со ссылкой на данные с участков.

    Так, «Новый народный фронт» получает от 175 до 205 мест в парламенте, коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона – от 150 до 175 мест в парламенте. Правая партия Ле Пен «Национальное объединение» получит от 115 до 150 мест, передает РИА «Новости».

    Как сообщают французские СМИ, ни одна из партийных коалиций во Франции не набирает абсолютного большинства в парламенте, передает

    Ранее правая партия «Национальное объединение» заняла первое место в первом туре парламентских выборов во Франции.


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    8 июля 2024, 03:32 • Новости дня
    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции

    Коалиция левых партий «Новый народный фронт» получила 182 места по итогам выборов во Франции

    «Новый народный фронт» одержал победу на парламентских выборах во Франции
    @ Panoramic/ Keystone Press/ Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    На парламентских выборах во Франции победу одержала коалиция левых партий «Новый народный фронт». Они получили 182 места в Национальном собрании страны, следует из окончательных данных, опубликованных МВД Франции.

    Отмечается, что второе место заняла коалиция «Вместе» Эммануэля Макрона. Она получила 168 мест в Национальном собрании, передает РИА «Новости».

    Блок «Национальное объединение»  во главе с Марин Ле Пен занял третье место на парламентских выборах. У них 143 места в нижней палате парламента страны, говорится в сообщении.

    Напомним, премьер Франции объявил об отставке на фоне первых итогов выборов в парламент.

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    8 июля 2024, 11:58 • Новости дня
    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Политолог Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана

    Рар: Либеральные элиты Европы в шоке от дипломатии Орбана
    @ Zuma/ТАСС

    Tекст: Алёна Задорожная

    Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что часть нынешнего руководства ЕС будет его проклинать за попытки урегулировать конфликт на Украине. Но пока Евросоюз хочет поражения России любой ценой, Венгрия пытается показать, что это безумие, сказал газете ВЗГЛЯД германский политолог Александр Рар. Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан посетил Китай и встретился с председателем КНР Си Цзиньпином.

    «Виктор Орбан воспользовался временным председательством Венгрии в Евросоюзе, чтобы – как в свое время президент Франции Саркози, который председательствовал в ЕС в 2008 году – направить объединение на дипломатическое решение военного конфликта», – сказал германский политолог Александр Рар.

    По его словам, премьер-министр Венгрии хочет показать, что «не только правые силы ЕС, а все разумные хотят не войны с Россией, а мирного урегулирования». «Орбан прекрасно отдает себе отчет в том, что «либерально-зеленые» элиты в нынешнем руководстве Евросоюза не только его не поддержат, но и будут проклинать», – добавляет спикер.

    Он отмечает: пока руководство ЕС хочет «поражения России любой ценой, Орбан пытается показать, что такой подход – безумие». «Германия уже пыталась остановить дипломатию Венгрии. Глава МИД Бербок хотела отправиться в Будапешт, чтобы в резкой форме посадить Орбана на место. Но венгерский МИД попросил ее не прилетать. Для Германии как неформального лидера ЕС, это пощечина», – подчеркнул аналитик.

    Рар также считает, что Орбан «пытается подготовить почву для мирной дипломатии, которую затеял Дональд Трамп, если того изберут президентом через четыре месяца». «Опять немцы и либеральные элиты от этого в шоке», – акцентировал политолог.

    В контексте визита венгерского премьера в Пекин эксперт выразил уверенность в том, что «Орбан прекрасно понимает – Китай приветствует все мирные инициативы, особенно те, что придают КНР главенствующую роль в миротворчестве». «Тем временем немцы обвиняют венгра в том, что он за спиной Германии и Франции договаривается с «врагами» либеральной Европы – Путиным, Си Цзиньпином и Трампом», – заключил Рар.

    В понедельник премьер-министр Венгрии Виктор Орбан прибыл с визитом в Китай. Его пресс-секретарь назвал последние поездки премьера «миссией мира», она продолжается. В ходе переговоров с председателем КНР Си Цзиньпином Орбан высоко оценил китайский план по мирному урегулированию ситуации на Украине.

    Он напомнил, что конфликт продолжается уже больше двух лет, и указал, что Венгрия «живет в тени войны». «Венгры – миролюбивый народ. Поэтому мы стоим на стороне мира, а не войны», – добавил Орбан.

    Премьер уверен – урегулирование противостояния на Украина зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как Китай, США и Евросоюз. К слову, он уже анонсировал следующий пункт своего турне – им стал Вашингтон.

    Между тем Си Цзиньпин заявил, что международному сообществу необходимо создать условия по возобновлению прямого диалога Москвы и Киева. Также важно не допустить «расплескивания» театра военных действий, эскалации боевых действий и «подливания масла в огонь» какой-либо из сторон, добавил он.

    Примечательно, что на саммите НАТО в Вашингтоне, который состоится 9-11 июля, страны альянса намерены вновь раскритиковать Китай за его якобы помощь России в проведении спецоперации, пишет The Wall Street Journal. В числе главных тем анонсированы непосредственно Украина, Россия и расходы европейских стран на оборону.

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    8 июля 2024, 12:07 • Новости дня
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    Стало известно об ударе по складу производителя ракет в Киеве
    @ Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Алексей Дегтярев

    На военном заводе в украинской столице в понедельник зафиксировано попадание в военный склад, предприятие производит управляемые ракеты класса «воздух – воздух», сообщил источник в силовых структурах.

    Речь идет о военном заводе «Артем», там поражен склад, сказал собеседник ТАСС.

    Согласно открытым данным, предприятие производит ракеты класса «воздух – воздух».

    Ранее в понедельник очевидцы сообщали, что у международного киевского аэропорта Жуляны в первой половине дня произошел взрыв.

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    7 июля 2024, 21:59 • Новости дня
    Эксперты: Франция расколота на три части и вступает в период хаоса

    Tекст: Ольга Иванова

    Предварительные результаты парламентских выборов во Франции свидетельствуют о расколе страны на три части. По прогнозу российских политологов, теперь страна получит нестабильное правительство и будет политически ослаблена.

    «Франция получает расколотый на три части парламент, где любое правительство будет слабым и нестабильным в силу блокового характера. При любых раскладах Франция выйдет из этих выборов политически ослабленной», – полагает военный журналист Борис Рожин. Он также отмечает, что президент Франции фактически лишается перспектив для решения стратегических задач, стоящих перед республикой.

    Политолог Федор Лукьянов в своем Telegram-канале отметил, что «Жан-Люк Меланшон (лидер левых – прим. газеты ВЗГЛЯД) становится наиболее влиятельным политиком страны». Тактика сговора для вытеснения «Национального объединения» дала мощный эффект, «но пойдут ли левые на альянс с макронистами?».

    Политолог Владимир Корнилов назвал второго тура результат логичным. При этом он добавил, что «все только начинается. Теперь левые должны сформировать коалицию с Макроном. И это будет еще тот союз жабы и гадюки».

    «Вот вам и мажоритарное двухтуровое голосование, которое превратило в ничто 35% партии Ле Пен. Манипулировать тоже надо уметь!», – написал юрист Илья Ремесло.

    Политолог Малек Дудаков считает, что «макронисты выдыхают – как и консерваторам в Британии, им удалось избежать тотального разгрома. Но впереди целый год хаоса в расколотом парламенте и с неработающим правительством меньшинства. Только в июне 2025 могут пройти новые выборы».

    «Хваленая европейская демократия – это игра в три наперстка с электоратом. В этой игре даже протест встроен в cистему и не разрушает, а укрепляет ее», – добавляет политолог Александр Носович. По его словам, «пресловутая сменяемость власти означает несменяемость властвующей элиты».

    «В Прибалтике, особенно в Латвии, правительства иногда раз в полгода меняются – и что? У власти одна и та же компания друзей и старых знакомых, которые время от времени придумывают себе новые партии. А курс, которым они ведут свои страны, законсервирован намертво. Вмурован в вечную мерзлоту», – заключил он.

    Напомним, согласно предварительным данным на выборах во Франции лидирует коалиция левых партий «Новый народный фронт», на втором месте – президентская коалиция «Вместе», а третье место занимает «Национальное объединение».

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    8 июля 2024, 14:04 • Новости дня
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    Минобороны: Групповой удар поразил объекты ВПК в Киеве
    @ REUTERS/Valentyn Ogirenko

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Российские военные нанесли групповой удар высокоточным оружием большой дальности по объектам ВПК украинской столицы, сообщило Министерство обороны России.

    Удар наносился в ответ на попытки киевского режима нанести ущерб объектам российской энергетики и экономики, подчеркнуло ведомство в своем Telegram-канале.

    Цели удара достигнуты, все назначенные объекты поражены. Сообщения украинских властей о том, что ВС России якобы били по гражданским объектам, не соответствуют действительности, добавило министерство.

    «Многочисленные опубликованные фото- и видеокадры из Киева однозначно подтверждают факт разрушений вследствие падения украинской ракеты ПВО, запущенной из ЗРК в черте города», – подчеркнули там.

    Схожие «истерики киевского режима» происходят уже не первый год, и каждый раз это происходит накануне проведения саммита НАТО, отметили в Минобороны.

    Украинские власти пытаются подобными провокациями обеспечить дальнейшее свое финансирование, заключили в ведомстве.

    Ранее в понедельник источник сообщал, что на военном заводе «Артем», где производятся управляемые ракеты класса «воздух – воздух», зафиксировали попадание.

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    8 июля 2024, 10:04 • Новости дня
    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине

    Орбан: США, ЕС и Китай должны сыграть роль в урегулировании конфликта на Украине

    Орбан назвал центры силы, от которых зависит урегулирование на Украине
    @ Алексей Майшев/POOL/ТАСС

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Урегулирование конфликта на Украине зависит не только от противоборствующих сторон, но и от таких мировых центров силы, как США, Евросоюз и Китай, заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, который встретился с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.

    По его словам, вопрос о том, когда закончится украинский конфликт, помимо России и Украины, зависит от решения США, Евросоюза и Китая, поэтому после встреч с Москвой и Киевом он приехал в Пекин, передает ТАСС.

    Ранее Орбан высоко оценил инициативу Китая по урегулированию на Украине.

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    8 июля 2024, 14:48 • Новости дня
    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3

    Военный аналитик Рожин: Попытки Украины угнать российские военные самолеты обходятся противнику слишком дорого

    Рожин рассказал, как российские спецслужбы не позволили СБУ угнать Ту-22М3
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Анастасия Куликова

    Бомбардировщик Ту-22М3 нужен был Киеву для пиар-акции, но российские спецслужбы переиграли противника, сказал газете ВЗГЛЯД военный аналитик Борис Рожин. Ранее ФСБ не дала Украине угнать Ту-22М3 и раскрыла для поражения аэродром ВСУ.

    «Украинские спецслужбы предпринимают уже не первую попытку угнать российскую авиатехнику. Так, в июле 2022 года целью противника были бомбардировщик Су-24, истребитель-штурмовик Су-34 или стратегический ракетоносец Ту-22МЗ. Тогда ФСБ разоблачила операцию СБУ, а ВС России нанесли удар по аэродрому Канатово в Кировоградской области, куда планировалось посадить самолеты», – напомнил военный аналитик Борис Рожин.

    Еще одна попытка была предпринята в августе 2023 года. «Летчик-предатель Максим Кузьминов угнал вертолет Ми-8 на Украину. Мы помним, как его в Испании убили неизвестные, то есть судьба перебежчика оказалась незавидной», – добавил собеседник. Он отметил, что СБУ действует по одной и той же схеме: пытается найти «слабого человека», затем запугать его или мотивировать, подкупить гражданством третьей страны и деньгами.

    Так произошло и в этот раз: украинская разведка планировала завербовать российского военного летчика, пообещав ему деньги и гражданство Италии, указал Рожин. «Пилот доложил об этом куда следует, и к делу подключились российские спецслужбы. Они контролировали процесс общения и начали так называемую оперативную игру. Для противника все выглядело так, будто их операция идет успешно, но на самом деле они действовали по нашему сценарию», – детализировал аналитик. 

    Эксперт напомнил, что российские – а ранее советские – спецслужбы обладают большим опытом проведения подобных операций. Среди наиболее ярких он выделил операции «Березино» и «Трест». «Сейчас же во время общения с представителями украинской разведки удалось не только сорвать попытку угона бомбардировщика, но и вытянуть из противника информацию. В результате нам удалось переиграть оппонентов: вместо российского самолета ВСУ получили болезненный «прилет» – наши военные нанесли удары по аэродрому Озерное», – указал собеседник.  

    На этом фоне Рожин высоко оценил работу российской контрразведки. «Цена попыток угона наших самолетов обходится им слишком дорого», – акцентировал он. Тем не менее эксперт не исключает, что противник продолжит применять свою схему.

    «Наш бомбардировщик Ту-22М3 нужен был ВСУ для пиара. Операция, завершись она успехом для Украины, стала бы инструментом пропаганды, направленной в первую очередь на западную аудиторию. А вот использовать ракетоносец в военных целях они вряд ли могли бы. Скорее всего, Киев перегнал бы Ту-22М3 на Запад для дополнительного изучения», – заключил Рожин.

    Ранее ФСБ предотвратила попытку угона на Украину стратегического бомбардировщика Ту-22М3. По версии ведомства, сотрудники украинской разведки собирались завербовать российского военного летчика и убедить его переправить ракетоносец «за денежное вознаграждение и предоставление гражданства Италии». К попытке вербовки также причастны спецслужбы натовских стран.

    ФСБ провела «оперативную игру», прием, позволяющий ввести противника в заблуждение, благодаря чему российским военным удалось нанести удар по аэродрому ВСУ Озерное. В ролике, предоставленном ведомством, есть фрагменты переписки вербовщиков с летчиком, где видно, что оппоненты угрожали ему.

    Также в переписке упоминается «Укроборонпром» – украинский военный государственный концерн. Писавшие российскому военные указали, что концерн якобы готов дать ему 1 млн долларов, всего же военнослужащий за предательство должен был получить 3 млн долларов.

    Летчик в ролике рассказал, что неизвестный писал ему в мессенджере Telegram, он начал беседу с угроз близким и родственникам. Он требовал поджечь авиатехнику, а также сдать ему бортовые номера, данные о техническом состоянии, график регламентов. При этом собеседник даже не скрывал, что работает на украинские спецслужбы.

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    8 июля 2024, 08:37 • Новости дня
    Военкор: Поехавшего на «сафари на русских» наемника ликвидировали в зоне СВО

    Военкор Котенок: Поехавшего на «сафари на русских» бразильского наемника ликвидировали в зоне СВО

    Tекст: Алексей Дегтярев

    Бразильский наемный боевик, известный по позывному Sierra, воевавший на стороне украинских военных, ликвидирован в зоне специальной военной операции. Боевик заявлял ранее, что отправился на «сафари на русских».

    О ликвидации наемника сообщил военный корреспондент Юрий Котенок в своем Telegram-канале.

    Он отметил, что Sierra вел на YouTube свой канал, а на «сафари» он отправился в том числе для производства контента. «Обратно уехал в цинке», – заключил военкор.

    Ранее в Польше нашли могилу местного актера, который воевал в качестве наемника за ВСУ.

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