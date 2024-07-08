Главы МИД Белоруссии и Китая решили обсудить Украину в Пекине

Tекст: Дмитрий Зубарев

Как говорится в сообщении Глава МИД Белоруссии в эти минуты в резиденции «Дяоюйтай в Пекине встречается с министром иностранных дел Китая Ван И, передает РИА «Новости».

Там добавили, что стороны обсудят договоренности, которые достигли главы государств в Астане на полях саммита ШОС и поговорят о мире в Украине.

«Без позиции Беларуси в этом вопросе тоже никак, да и подходы во многом совпадают», – подчеркивается в сообщении.