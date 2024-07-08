В глобализме были не только минусы, но порой и плюсы. Но архитекторы глобализма чем дальше, тем больше наглели. Постоянная смена ими правил игры не могла кончиться ничем, кроме разрыва. Есть стойкое ощущение, что именно уход России запустил цепную реакцию саморазрушения глобалистской системы.0 комментариев
В центре Киева людей эвакуировали со станции метро
Пассажиров эвакуируют со станции метро «Лукьяновская» в Шевченковском районе Киева, где ранее произошли взрывы, сообщает украинское издание «Страна».
На опубликованных изданием кадрах виден большой столб дыма в районе станции метро, на всей Украине действует предупреждение о воздушной тревоге, передает ТАСС.
По информации мэра города Виталия Кличко, один из взрывов произошел в Шевченковском районе, где находится станция «Лукьяновская». По данным украинских СМИ, недалеко от нее находится завод, который производит «изделия авиационной техники».
«Мощный взрыв, пожар. Это завод «Артем», где производят в том числе ракеты», – сообщил очевидец.
Напомним, в марте глава Минэнерго Украины Герман Галущенко заявил, что российская армия нанесла самый масштабный удар по объектам энергетики Украины за последнее время.