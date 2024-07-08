Гладков: ВСУ выпустили по Белгородской области более 50 снарядов за сутки

Tекст: Алексей Дегтярев

ВСУ за сутки атаковали населенные пункты Октябрьский, Журавлевку, Красный Хутор, Петровку, Щетиновку и Ясные Зори в Белгородском районе, при четырех обстрелах они выпустили 23 боеприпаса, указал губернатор в своем Telegram-канале.

Также при атаке использовались шесть дронов, пять из них сбиты средствами ПВО. В районе повреждены два частных дома, автомобиль и гараж.

В Борисовском районе ВСУ сбросили с беспилотника одно взрывное устройство, загорелись сельскохозяйственные поля. В Валуйском городском округе украинские военные запустили три дрона и два боеприпаса по селам Карабаново, Новопетровка и хутору Нижние Мельницы. Никто не пострадал, повреждений не последовало.

Село Грушевка и хутор Старый в Волоконовском районе обстреляны тремя боеприпасами, зафиксирована атака одного беспилотника, там также никто не пострадал, повреждений нет.

В Грайворонском городском округе ВСУ атаковали села Безымено, Глотово, Мощеное и Смородино с помощью четырех дронов и 13 боеприпасов. В округе сбиты два беспилотника. Поврежден автомобиль и крыша социального объекта.

В Краснояружском районе украинские военные атаковали села Демидовка, Поповка и Староселье, выпущено три боеприпаса и четыре дрона, последствий на земле нет.

В Шебекинском городском округе ВСУ атаковали поселки Красное и Ленинский, села Дмитриевка, Муром, Новая Таволжанка и Терезовка, хуторы Марьино и Мухин. Там ВСУ выпустили 10 дронов, восемь боеприпасов, одно взрывное устройство сбросили с беспилотника. В округе сбили семь беспилотников. Повреждены два частных дома, два автомобиля и комбайн.