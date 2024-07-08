Ненависть и презрение – плохие учителя. За последние сто лет самая мощная империя в мире сдулась до небольшой страны, войско которой теперь уместится на лондонском стадионе «Уэмбли». Англичанин интриговал, но все чаще сам остается в дураках.21 комментарий
Площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась до 18 тысяч гектаров
За минувшие выходные площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась с 15,2 до 18 тысяч гектаров
За минувшие выходные площадь лесных пожаров в Хабаровском крае увеличилась с 15,2 до 18 тысяч гектаров, сообщает региональное министерство лесного хозяйства.
Отмечается, что на территории края зарегистрировано 28 пожаров общей площадью более 18 тысяч гектаров. За сутки было обнаружено пять новых очагов возгорания, два из которых уже удалось ликвидировать, передает «Интерфакс».
Известно, что пожары находятся в труднодоступных районах Охотского, Аяно-Майского и Тугуро-Чумиканского районов на значительном расстоянии от населенных пунктов. Причиной возгораний стали грозы.
Напомним, в субботу в Бурятии ввели режим ЧС из-за лесных пожаров.