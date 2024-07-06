Мировые финансовые центры порешали свои задачки на каком-то этапе при помощи налога на СО2, который в сознании активистов – чистое зло, а для зеленой природы – чистое добро. Но долго такое глобальное мошенничество не могло работать без сбоев. И не потому, что люди поумнели. Просто люди поняли, что у вора тоже можно подрезать портмоне.0 комментариев
Президент Грузии обвинила правительство в подрыве обороноспособности страны
Президент Грузии Зурабишвили обвинила правительство страны в подрыве обороноспособности
Глава Грузии Саломе Зурабишвили обвинила правительство страны в подрыве обороноспособности из-за отказа США проводить в этом году в Грузии учения «Достойный партнер», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
«Мы остаемся без партнеров из-за «русского закона» (закон «О прозрачности иностранного влияния»), а в изоляции мира в стране не будет», – сказала она в субботу журналистам.
«Наносится вред нашему стратегическому сотрудничеству с США, а это создает очень большую угрозу для обороноспособности Грузии. И все потому, что наше правительство не поняло, кто наши друзья, а кто враги», – заявила Зурабишвили, комментируя решение Пентагона перенести учения, запланированые на 25 июля – 6 августа на неопределенный срок.
По ее словам, «Грузия лишается ресурсов на усиление армии.
Америка оказывает помощь армии Грузии с 1990-х годов, передавая вооружение и обучая военных.
Накануне Пентагон объяснил свое решение политикой «пересмотра отношений» с Грузией из-за закона «О прозрачности иностранного влияния» и обвинений Тбилиси в адрес Запада в требовании от грузинской стороны открыть «второй фронт» против России и содействовании антиправительственным, революционным процессам в стране.
Минобороны Грузии в ответ выразило «сожаление», отметив, что многолетнее военное партнерство «отвечает интересам обеих стран».
В начале июня премьер-министр Грузии Ираклий Кобахидзе отмечал, что возможное сокращение американской военной помощи Грузии плохо отразится не только на интересах Тбилиси, но и на интересах Вашингтона.
Ранее газета ВЗГЛЯД писала, что ничего «русского» в грузинском законе «О прозрачности иностранного влияния» нет и разбиралась, о чем идет речь и какова в итоге судьба этого документа.