Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».9 комментариев
Жертвами украинских обстрелов стали мирные жители ДНР
Пушилин сообщил о гибели пяти мирных жителей ДНР в результате украинских обстрелов
В результате украинских обстрелов в пятницу пять мирных жителей погибли, еще 26 пострадали, сообщил глава ДНР Денис Пушилин.
Среди пострадавших есть девочка-подросток и два сотрудника МЧС. Повреждения получили «18 жилых домостроений», АЗС, автомойка, магазин стройматериалов и производственное предприятие, а также 24 машины. Украинские войска использовали для ударов по ДНР «реактивную артиллерию HIMARS М-30А1 (шрапнельную) и М-31 (осколочную), ствольную артиллерию калибром 155 мм, в том числе кассетного типа, ударные БПЛА», сообщил Пушилин в Telegram.
Напомним, посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник сообщил, что с начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации, это связано с наращиванием поставок западного оружия.