Мирошник: Увеличение поставок Западом оружия ВСУ привело к росту жертв среди гражданских

Tекст: Дмитрий Зубарев

По его словам, с начала года наблюдается тенденция к увеличению числа жертв среди гражданского населения, гибнущего в результате ударов ВСУ по гражданским сооружениям с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения, передает ТАСС.

Мирошник добавил, что рост числа жертв напрямую связан с увеличением поставок ВСУ западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам.

Посол отметил с 1 января по 30 июня 2024 года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, как минимум 465 человек погибли.

Ранее в пятницу в СЦКК сообщили, что за последние сутки ВСУ 30 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате которых погиб один мирный житель.