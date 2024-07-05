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    Владимир Можегов Владимир Можегов «Третья сила» Глобального Юга

    Видя, что союз России и Китая (а теперь и КНДР) создает реальную альтернативу американскому миру, Глобальный Юг начинает движение «перпендикулярно» вашингтонскому вектору, ищет свое место в заново складывающейся конфигурации мира, где у него будут и новые степени свободы, и новые возможности.

    0 комментариев
    Игорь Караулов Игорь Караулов «Эстонизация» превращает ЕС в мировое захолустье

    Хочется верить, что если не разум в высоком смысле, то практический интерес у европейцев рано или поздно возобладает. Но назначение такого кадра, как Кая Каллас, на ближайшие годы делает это маловероятным. Что ж, возможно, Европа заслуживает «эстонизацию».

    3 комментария
    Тимофей Бордачёв Тимофей Бордачёв Что Россия получает от участия в ШОС

    ШОС – это своего рода «защита оборудования от некорректных действий пользователя», когда сама система сокращает возможности для совершения фатальных ошибок.

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    5 июля 2024, 12:16 • Новости дня

    В МИД рассказали о росте числа жертв среди мирного населения в зоне СВО

    Мирошник: Увеличение поставок Западом оружия ВСУ привело к росту жертв среди гражданских

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    С начала года наблюдается рост числа жертв среди мирного населения в зоне проведения спецоперации, это связано с наращиванием поставок западного оружия, заявил посол МИД России по преступлениям киевского режима Родион Мирошник.

    По его словам, с начала года наблюдается тенденция к увеличению числа жертв среди гражданского населения, гибнущего в результате ударов ВСУ по гражданским сооружениям с применением все более мощного и взрывоопасного вооружения, передает ТАСС.

    Мирошник добавил, что рост числа жертв напрямую связан с увеличением поставок ВСУ западного вооружения и его преднамеренного использования для нанесения ударов по гражданским объектам.

    Посол отметил с 1 января по 30 июня 2024 года от действий украинских карателей пострадали как минимум 2547 мирных жителей, как минимум 465 человек погибли.

    Ранее в пятницу в СЦКК сообщили, что за последние сутки ВСУ 30 раз обстреливали населенные пункты ДНР, в результате которых погиб один мирный житель.

    4 июля 2024, 18:59 • Новости дня
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    Россиянин в одиночку развернул полевой госпиталь и спас 80 человек в зоне СВО
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Житель Кировской области, участвующий в специальной военной операции (СВО) на Украине, в одиночку смог развернуть полевой госпиталь и спасти жизни 80 раненых бойцов.

    «В апреле наш земляк выполнял боевые задачи в районе Очеретино в ДНР. В один из дней он смог в одиночку развернуть полевой госпиталь», – сообщило правительство Кировской области, передает «Газета.Ru».

    Отмечается, что боец работал в условиях непрерывных обстрелов и атак беспилотников, благодаря его действиям удалось наладить своевременное оказание медпомощи военнослужащим. Санитарная группа под его командованием эвакуировала с поля боя 80 раненых солдат.

    Кроме того, военнослужащий вместе с сослуживцем спас танк, подбитый украинским дроном-камикадзе под Авдеевкой. Бойцы потушили возгорание и перегнали танк в безопасное место, где боевую машину удалось восстановить.

    В прошлом году боец СВО закрыл сослуживцев собой от взрыва гранаты и выжил.

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    4 июля 2024, 14:23 • Новости дня
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    «Южная» группировка войск нанесла поражение десяти бригадам ВСУ
    @ Кадр из видео

    Tекст: Валерия Городецкая

    Российские военные «Южной» группировки войск за прошедшие сутки улучшили положение по переднему краю и поразили десять бригад вооруженных сил Украины (ВСУ), сообщило Минобороны.

    Поражены живая сила и техника 30-й, 54-й, 72-й механизированных, 143-й пехотной, 46-й, 81-й аэромобильных, 5-й, 80-й штурмовых бригад ВСУ, 109-й и 119-й бригад теробороны в районах Георгиевки, Серебрянки, Миньковки, Спорного, Красногоровки, Катериновки и Часова Яра ДНР, сообщается в Telegram-канале Минобороны.

    Кроме того, российские войска отразили пять контратак формирований 10-й горно-штурмовой и 79-й десантно-штурмовой бригад ВСУ.

    Украинская сторона потеряла до 630 военнослужащих, четыре бронемашины и 12 автомобилей.

    Также в ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М198 и гаубица М777 производства США, орудие М119 производства США и L-119 британского производства, а также две станции РЭБ. Уничтожено 11 полевых складов боеприпасов ВСУ.

    Группировка «Север» поразила живую силу и технику 57-й мотопехотной, 92-й штурмовой бригад ВСУ, 125-й, 127-й бригад теробороны, 13-й и 17-й бригад нацгвардии в районах Волчанска, Веселого, Русской Лозовой, Нескучного и Циркунов Харьковской области.

    ВСУ потеряли до 225 военнослужащих, пикап, РСЗО «Град», установку «Пион», гаубицу М198, орудие Д-20 и установку «Гвоздика».

    Группировка «Запад» заняла более выгодные рубежи и нанесла поражение формированиям 14-й, 66-й, 115-й, 116-й механизированных, 77-й аэромобильной бригад ВСУ и 117-й бригады теробороны в районах Макеевки, Стельмаховки, Червоной Дибровы ЛНР, Синьковки, Петропавловки Харьковской области и Торского ДНР. Кроме того, группировка отразила контратаки штурмовых групп 117-й бригады теробороны.

    Потери ВСУ составили до 600 военнослужащих, бронемашина и два автомобиля.

    В ходе контрбатарейной борьбы поражены гаубица М777, гаубица «Мста-Б», установка «Гвоздика», две гаубицы Д-30 и орудие L-119. Уничтожены три полевых склада, где ВСУ хранили боеприпасы.

    Группировка «Центр» улучшила тактическое положение, поразила формирования 24-й, 41-й механизированных бригад ВСУ, 109-й, 129-й бригад теробороны и 2-й бригады нацгвардии в районах Михайловки, Новгородского и Торецка ДНР.

    Отражены шесть контратак штурмовых групп 31-й, 47-й механизированных, 95-й десантно-штурмовой бригад ВСУ и штурмовой бригады «Лють» МВД Украины.

    Противник потерял 490 военнослужащих, три танка, два автомобиля, три гаубицы Д-30 и противотанковую пушку «Рапира».

    Военнослужащие подразделений Восточной группировки поразили живую силу и технику 58-й мотопехотной бригады, 116-й, 120-й и 123-й бригад теробороны в районах Константинополя, Богатыря, Нескучного, Сторожевого ДНР и Новоселовки Запорожской области. Они также отразили три контратаки формирований 108-й и 129-й бригад теробороны.

    Потери украинской стороны составили до 140 военнослужащих, восемь автомобилей, гаубица М777 и две гаубицы FH-70.

    Группировка войск «Днепр» нанесла поражение живой силе и технике 141-й пехотной, 128-й горно-штурмовой бригад ВСУ и 35-й бригады морской пехоты в районах Жеребянок, Нестерянки Запорожской области и Токаревки Херсонской области.

    ВСУ потеряли до 140 военнослужащих, бронемашину, четыре автомобиля, четыре гаубицы М777, установку «Акация», орудия Д-20 и «Гиацинт-Б».

    Авиация, БПЛА, ракетные войска и артиллерия группировок войск ВС России уничтожили украинский самолет МиГ-29 и поразили два предприятия ВПК, нефтеперерабатывающий завод и хранилище топлива, снабжавшие воинские части ВСУ, цех производства и склад хранения ударных беспилотников, а также скопления живой силы и военной техники противника в 128 районах.

    ПВО сбила 37 БПЛА, авиабомбу Hammer, ракету HARM и 14 снарядов РСЗО HIMARS.

    Всего с начала спецоперации уничтожено 626 самолетов, 277 вертолетов, 27 197 БПЛА, 537 ЗРК, 16 499 танков и других бронемашин, 1364 РСЗО, 11 326 орудий полевой артиллерии и минометов, 23 318 единиц спецтехники.

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    5 июля 2024, 08:18 • Новости дня
    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске

    Подполье: Под Одессой поражен курируемый британцами центр подготовки диверсантов

    Стало известно об ударе ВС России по центру подготовки диверсантов в Черноморске
    @ РИА Новости

    Tекст: Дмитрий Зубарев

    Удары нанесены по объектам ВСУ в Черноморске Одесской области, поражен портовый склад боеприпасов, а также центр подготовки, в котором обучали диверсантов-подводников, там же могла находиться база безэкипажных катеров, которые запускают в направлении Крыма, сообщил координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег в Одесской области.

    По его словам, ночью жители Черноморска проснулись от очень мощного взрыва, прогремевшего в направлении «крытого склада», передает РИА «Новости». В 2.45 был второй прилет в направлении центра подготовки моряков «Авант».

    По данным подполья, там британские специалисты занимались подготовкой диверсантов-подводников. Кроме того, есть данные о том, что с той стороны запускаются безэкипажные катера.

    Также, по словам Лебедева, в 4.50 был еще один мощный взрыв с детонацией по направлению к железнодорожной станции.

    «Рядом со станцией есть стоянка для фур, где практически постоянно не менее 20 грузовиков пережидают время до отправки. Дело в том, что вооружение на фурах возят в сопровождении военных или полиции, именно сопровождение и дожидаются водители грузовиков», – пояснил он.

    Ранее стало известно об ударе ВС России по складу с западными ракетами в Одессе.

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    5 июля 2024, 04:46 • Новости дня
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    Командующий отметил превосходство российских ПВО над комплексами Patriot
    @ РИА Новости

    Tекст: Максим Попов

    Американские зенитные ракетные комплексы Patriot, поставленные Украине, не справились со своей задачей во время специальной военной операции, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, российские средства ПВО доказали свою эффективность в отражении ударов любых средств нападения противника. Он отметил, что разрекламированные ЗРК Patriot, поставленные Украине странами НАТО, не смогли защитить назначенные объекты и противостоять современным российским средствам поражения, передает ТАСС.

    До этого Семенов сообщил, что Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России.


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    5 июля 2024, 01:39 • Новости дня
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    Американский журналист рассказал о будущем истребителей F-16 для Украины
    @ Msgt. Matthew Plew/U.S. Air/Global Look Press

    Tекст: Максим Попов

    Ударные истребители F-16, которые Запад пообещал Украине, будут быстро уничтожены российской авиацией. Такое мнение высказал американский журналист и военный эксперт Дэвид Экс для британской Daily Telegraph.

    По его словам, западные истребители будут так же уязвимы на своих базах, как и Су-27 и МиГ-29, которые были потеряны ВСУ в результате ударов российских  комплексов «Искандер-М» по Миргороду и Долгинцево, передает ТАСС.

    По оценке эксперта, имеющиеся у Киева комплексы ПВО не позволяют одновременно защищать крупные города, войска в прифронтовой зоне и военные аэродромы. Он считает, что ситуация может измениться в обозримой перспективе благодаря передаваемым Украине ЗРК Patriot, однако их будет недостаточно.

    Напомним, ранее на Украине признали, что быстрого эффекта от поставок F-16 не будет.


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    5 июля 2024, 06:32 • Новости дня
    Пожары вспыхнули в Ростовской области после атаки ВСУ

    Tекст: Максим Попов

    После атаки беспилотников в Ростове-на-Дону и Азовском районе Ростовской области были зафиксированы возгорания, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    «По данным оперативных дежурных служб, в результате воздушной атаки и падения обломков БПЛА зафиксированы ландшафтные пожары на левом берегу Дона в городе Ростове и в Азовском районе», – отметил Голубев в Telegram-канале.

    По его словам, к местам возгораний выехали пожарные расчеты.

    Напомним, система ПВО сбила десять беспилотников в Ростовской области.


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    5 июля 2024, 05:16 • Новости дня
    ВСУ переключились на разрушение гражданских объектов в Запорожской области

    Рогов: украинские войска начали активно бомбить дома мирных граждан в Запорожье

    Tекст: Максим Попов

    Украинские войска перешли к «англосаксонской стратегии» в Запорожской области, заявил председатель комиссии Общественной палаты РФ по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов.

    По словам Рогова, в последнее время украинские войска своими ударами стремятся уничтожить гражданскую инфраструктуру, чтобы заставить людей покинуть свои дома и родную землю, передает РИА «Новости».

    Напомним, в конце июня Рогов сообщил, что российские войска заняли центр Урожайного в ДНР.


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    5 июля 2024, 10:21 • Новости дня
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    Российские специалисты изучили устройство кассетного боеприпаса ATACMS
    @ U.S. Army

    Tекст: Александра Юдина

    Эксперты выяснили принцип работы и особенности кассетного суббоеприпаса американской ракеты ATACMS, сообщил специалист по работе с вооружением.

    По информации экспертов, боеприпас представляет собой шарообразный элемент зеленого цвета, размером с теннисный мяч, с выступами по одной оси, передает РИА «Новости».

    Отмечается, что вскрытие кассеты происходит на высоте около 200 метров над землей. За счет вращения, вызванного набегающим потоком воздуха, происходит поворот двигателя внутри суббоеприпаса, позиционируя капсюль-детонатор перед ударником. При соприкосновении с землей происходит взрыв.

    Выяснилось, что суббоеприпас состоит из штампованной облицовки, корпуса из вольфрамового сплава с насечками, а также внутренней и внешней оболочки, соединенных точечной сваркой. Внутри находится взрывчатое вещество и взрыватель.

    «Вольфрамовые осколки при взрыве развивают высокую скорость. Радиус их разлета составляет 20 метров, но некоторые осколки могут пробить металлическую дверь даже на расстоянии 50 метров. Площадь поражения составляет 400 на 400 метров, а суббоеприпасы падают с интервалом около пяти метров друг от друга», – сообщил он.

    Эксперт отметил, что в случае штатного раскрытия кассеты, но несрабатывания боеприпаса, он остается на взводе и представляет опасность. При обнаружении такого элемента необходимо соблюдать осторожность.

    Ранее в распоряжении российских специалистов оказалась система наведения ATACMS.

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    5 июля 2024, 03:10 • Новости дня
    В результате атаки БПЛА в Краснодарском крае пострадали двое детей

    В результате атаки беспилотников в Краснодарском крае пострадали двое детей

    Tекст: Максим Попов

    Шесть человек, в том числе двое детей, пострадали в результате атаки беспилотников на город Приморско-Ахтарск в Краснодарском крае, сообщил глава региона Вениамин Кондратьев.

    Как сообщил Кондратьев, по последним данным, в Приморско-Ахтарске пострадали шесть мирных жителей, включая двух детей, которые были госпитализированы, передает ТАСС.

    Напомним, в ночь на пятницу система ПВО уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске.


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    4 июля 2024, 23:17 • Новости дня
    Развожаев рассказал о ложных ракетах ВСУ в небе над Севастополем

    Tекст: Максим Попов

    Губернатор Севастополя Михаил Развожаев рассказал в эфире местного телеканала, что в сторону города были запущены ложные цели, имитирующие ракеты.

    По его словам, ВСУ использовали ложные ракеты, известные как «обманки», поэтому системы противовоздушной обороны не были задействованы, сообщает ТАСС.

    Известно, что в четверг воздушную тревогу в городе объявляли дважды. Первый раз сигнал об опасности звучал в течение двух минут, а второй – через 12 минут. При этом в городе не было слышно звуков работы систем противовоздушной обороны.

    Напомним, в понедельник Развожаев раскрыл последствия предыдущей попытки атаки ВСУ на Севастополь.


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    5 июля 2024, 02:49 • Новости дня
    Мощный взрыв произошел в Одесской области

    Tекст: Максим Попов

    В городе Черноморск Одесской области Украины произошел мощный взрыв, сообщил телеканал ТСН.

    «Черноморск – мощный взрыв», – цитирует РИА «Новости» сообщение телеканала.

    Кроме того, стало известно, что мощный взрыв раздался в городе Конотопе, расположенном в Сумской области на севере Украины. Подробности не приводятся, комментариев от местных властей пока не поступало.

    Напомним, с 1.00 мск в Одесской области была объявлена воздушная тревога.

    Как ранее сообщил мэр Одессы Геннадий Труханов, в городе повреждена портовая инфраструктура.


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    5 июля 2024, 04:20 • Новости дня
    Командующий ПВО назвал цели ВСУ при атаках ракетами ATACMS

    Tекст: Максим Попов

    Украина применяет американские ракеты ATACMS с кассетными боевыми частями не только по военным объектам, но и по гражданской инфраструктуре России, заявил командующий войсками ПВО Андрей Семенов.

    По словам Семенова, ракеты оснащены кассетными боевыми частями способны лететь на скорости три тысячи километров в час. Они летят к цели по сложной баллистической траектории, совершая противоракетные маневры на конечном участке полета, передает ТАСС.

    Генерал подчеркнул, что  применение таких таких ракет не только по военным, но и по гражданским объектам может быть связано с попыткой запугать население России.

    Напомним, российские специалисты раскрыли секреты взрывателя ракеты ATACMS.

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    5 июля 2024, 08:33 • Новости дня
    ВСУ произвели удар минами по отступавшему под Стельмаховкой взводу сослуживцев

    ВСУ произвели минометный удар по отступавшему под Стельмаховкой взводу сослуживцев

    Tекст: Александра Юдина

    Близ населенного пункта Стельмаховка в ЛНР подразделения украинских военных обстреляли минометным огнем своих же солдат, которые отступали с позиций после боя с российскими военными, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    По его словам, после непродолжительного боестолкновения ВСУ «самовольно оставили позиции» и попытались организованно отойти в северо-западном направлении, но по ним нанесли удар минами с украинских позиций, передает РИА «Новости».

    «На радиоэфире на открытых частотах попавшие под минометный обстрел украинские военные запросили эвакуацию раненых, но «им было отказано абонентом с позывным Дикий», – указал Марочко.

    В конце июня российские военные спасли женщину-бойца ВСУ, которую пытались убить сослуживцы.

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    5 июля 2024, 01:50 • Новости дня
    Система ПВО сбила украинские беспилотники в Краснодарском крае

    Tекст: Максим Попов

    Система противовоздушной обороны уничтожила несколько украинских беспилотников в Приморско-Ахтарске, сообщил губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

    По предварительной информации, при падении обломков сбитых БПЛА на территории города были повреждены гражданские объекты. Сейчас на месте работают специальные службы, передает ТАСС.

    Напомним, в июне во время атаки украинских дронов на Краснодарский край пострадали двое сотрудников МЧС.


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    5 июля 2024, 03:18 • Новости дня
    Силы ПВО отразили атаку беспилотников в Ростове-на Дону

    Tекст: Максим Попов

    Российские силы противовоздушной обороны отразили атаку ВСУ в Ростове-на-Дону, сообщил губернатор региона Василий Голубев.

    По словам Голубева, ведется работа по нескольким воздушным целям, передает ТАСС.

    Информация о жертвах и разрушениях уточняется.


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      После провальных дебатов Байдена с Трампом Демпартия США начала обсуждать новых кандидатов на пост президента США. О том же задумываются и спонсоры партии. Сам Байден снимать свою кандидатуру отказывается, но не исключено, что в итоге он будет удален с дистанции принудительно.

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      Жители Украины придумывают все более изощренные способы для того, чтобы покинуть страну, опасаясь мобилизации. К традиционному форсированию рек, подделке документов, переодеванию в костюмы диких зверей недавно добавились массовые отказы украинских дальнобойщиков возвращаться из стран ЕС на родину.

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